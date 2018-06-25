أفكار ملهمة لتصميم مطابخ على الطراز الريفي

تصمم المطابخ على أكثر من طراز ديكوري شانها شأن العديد من الغرف المنزلية الأخرى التي تخضع لأذواق وتتأثر بثقافات البيئة المحيطة والنطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه، اليوم هوميفاي سوف يمنحنا الفرصة للتعرف أكثر على مطابخ صممت من خلال النمط الريفي الذي يتصف بالبساطة والاعتماد على المواد الطبيعية مثل الخشب والأحجار والاتجاه للألوان الفلكورية في التصميم وفقاً للتراث الثقافي والألوان المفضلة شعبوياً في المكان الذي يتواجد فيه التصميم.

مطابخ ريفية بأفكار تناسب كل الأنماط الأخرى في نقاط بسيطة في السطور القليلة المقبلة.