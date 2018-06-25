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أفكار ملهمة لتصميم مطابخ على الطراز الريفي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione ex fienile in civile abitazione, Studio Tecnico MB architettura Studio Tecnico MB architettura مطبخ
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تصمم المطابخ على أكثر من طراز ديكوري شانها شأن العديد من الغرف المنزلية الأخرى التي تخضع لأذواق وتتأثر بثقافات البيئة المحيطة والنطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه، اليوم هوميفاي سوف يمنحنا الفرصة للتعرف أكثر على مطابخ صممت من خلال النمط الريفي الذي يتصف بالبساطة والاعتماد على المواد الطبيعية مثل الخشب والأحجار والاتجاه للألوان الفلكورية في التصميم وفقاً للتراث الثقافي والألوان المفضلة شعبوياً في المكان الذي يتواجد فيه التصميم.

مطابخ ريفية بأفكار تناسب كل الأنماط الأخرى في نقاط بسيطة في السطور القليلة المقبلة.

تحرر

RUSTICASA | Casa Eco | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA وحدات مطبخ خشب Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

الألوان في المطابخ الريفية أو البلدية تميل غالباً للسخونة والإثارة متأثرة بالتراث الفلكلوري والثقافي في النطاق الجغرافي لها، ونلاحظ في هذا المطبخ وجود اللون الأحمر الداكن القوي في كل الخزائن والكراسي فيما عدا الأخشاب الموجودة في الجدران والأرضيات، ليكون لدينا حالة خاصة من المطابخ التي تعتمد على لون دامن مهما كان غريباً ولكن مناسب للمساحة من حيث حجم الخزائن والمكونات الاخرى دون الاهتمام بالجانب النفسي العصري الذي يوصف لتصميم المطابخ الصغيرة بألوان فاتحة.

روح جديدة في النوافذ

Ristrutturazione ex fienile in civile abitazione, Studio Tecnico MB architettura Studio Tecnico MB architettura مطبخ
Studio Tecnico MB architettura

Studio Tecnico MB architettura
Studio Tecnico MB architettura
Studio Tecnico MB architettura

النوافذ البيضاوية من أكثر الأشياء التي يمكنك استخدامها لتضفي على مطبخك لمسة منتجعية أو ريفية على حد سواء، فالنوافذ كبيرة الحجم ستساهم في جعل مطبخك أكثر اشراقاً والتحاماً مع محيطها الرائع بدون قيود، وهي من أكثر النصائح قوة حينما تقوم بتصميم مطبخ في مساحات صغيرة إلى جانب الألوان الفاتحة في التفاصيل حتى تشعر بالبراح أكثر.

سيطرة الخشب

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

الخشب من المواد الطبيعية الأكثر انتشاراً في النمط الريفي عموماً وفي تصميم المطابخ وفقاص لهذا النمط خصوصاً، الخشب يمكن استخدامه في الخزائن والرفوف الخاصة بالمطبخ، كما يمكن استخدامه في هيئة اكسسوار في السقف أو في الأرضيات على هيئة باركية، لذا فهو مناسب لمن يبحثون عن مناخ صحي في المطبخ والمنزل بوجه عام والذين يريدون شكلاً مختلفاً لمطبخهم.

أفكار ممتازة للتخزين

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

التخزين في السقوف والرفوف بطريقة متناثرة ومتعددة من النصائح التي يوجهها لك خبراء الديكور في النمط الريفي، التعليقات المعدنية في الوسط التي تستقبل الأوعية والسكاكين والملاعق بسهولة والرفوف المفتوحة في الجدران والتعدد الواضح في الخزائن حتى استغلال الجزيرة الوسطى كلها دلائل وأفكار حية يمكنك الاقتباس منها لو كنت تحتاج لمساحات كبيرة للتخزين في مطبخك.

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ألوان طبيعية

Casa El Abra, ARCE S.A.S ARCE S.A.S مطبخ ذو قطع مدمجة بلاط Turquoise
ARCE S.A.S

ARCE S.A.S
ARCE S.A.S
ARCE S.A.S

الألوان الطبيعية مثل الأزرق السماوي والأخضر النباتي والخشبي والحجري وغيرها من الألوان الرائعة التي يمكنك الاعتماد عليها لتجعل مطبخك أكثر روعة واقتراباً من الطراز الريفي الذي يعتمد على المكونات الطبيعة والألوان جزء منها ليجذب انتباه الجميع بسهولة وبكل بساطة.

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