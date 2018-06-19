منزل صغير بُني في خمسة أشهر فقط

مشروعنا اليوم من هوميفاي لمنزل صغير بُني في خمسة أشهر فقط وهو شيء ليس بغريب عن هذا النوع من المنازل المعروف باسم
المنازل الجاهزة أو
مسبقة الصنع والتي أحد أبرز مميزاتها أنها سريعة البناء وسهلة التركيب. دعونا نرى عن قرب تفاصيل هذا المنزل البسيط من الداخل للخارج ونكتشف الكثير عن أسراره وخباياه.
واجهة بسيطة لمنزل أبسط مكون من طابقين، تعتمد على هيكل معماري صغير مزين بالزجاج يدمج الداخل مع الخارج بسلاسة، على جانبيه مجموعة أصص نباتات تمنحه المزيد من الانتعاش والحيوية.
هذا المنزل الجاهز المبني على مساحة 70 متر مربع فقط رغم مساحته المحدودة إلا أنه يوفر الكثير من الراحة لساكنيه، وأبرز دليل على ذلك هو غرفة المعيشة المتكاملة المفتوحة على المطبخ والسقف العالي الذي نجح في خلق حالة من الانفتاح للمساحة الداخلية.
لا ينقص المنزل أي شيء بسبب كونه جاهزًا أو مسبق الصنع، حيث أن طابقه الثاني يدمج تسعة غرف معًا موزعة جيدًا على جانبية وهم غرف النوم وغرفة المكتب والحمام وغرفة الضيوف وغرفة الغسيل وغيرهم.
من الطابق العلوي، يمكن رؤية المدخل وغرفة المعيشة والدرج بوضوح كما هو واضح في الصورة، وأسفل ذلك الأخير يوجد التلفاز ومعه وحدة تخزينية مخصصة له يقابلها في الجهة الأخرى ركنة بتصميم L رمادية اللون.
تتمتع المنازل الجاهزة أو مسبقة الصنع بالعديد من المميزة التي تجعلها بديل سكني رائع للشباب من المقبلين على الزواج وهي: تكلفتها المعقولة – سرعة بنائها – سهولة تركيبها – إمكانية نقلها – عدم حاجتها لعمالة كثيرة في البناء.