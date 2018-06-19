منزل صغير بُني في خمسة أشهر فقط

مشروعنا اليوم من هوميفاي لمنزل صغير بُني في خمسة أشهر فقط وهو شيء ليس بغريب عن هذا النوع من المنازل المعروف باسم المنازل الجاهزة أو مسبقة الصنع والتي أحد أبرز مميزاتها أنها سريعة البناء وسهلة التركيب. دعونا نرى عن قرب تفاصيل هذا المنزل البسيط من الداخل للخارج ونكتشف الكثير عن أسراره وخباياه.