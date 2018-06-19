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منزل صغير بُني في خمسة أشهر فقط

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
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مشروعنا اليوم من هوميفاي لمنزل صغير بُني في خمسة أشهر فقط وهو شيء ليس بغريب عن هذا النوع من المنازل المعروف باسم المنازل الجاهزة أو مسبقة الصنع والتي أحد أبرز مميزاتها أنها سريعة البناء وسهلة التركيب. دعونا نرى عن قرب تفاصيل هذا المنزل البسيط من الداخل للخارج ونكتشف الكثير عن أسراره وخباياه.

الواجهة بسيطة لكن ملفتة

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

واجهة بسيطة لمنزل أبسط مكون من طابقين، تعتمد على هيكل معماري صغير مزين بالزجاج يدمج الداخل مع الخارج بسلاسة، على جانبيه مجموعة أصص نباتات تمنحه المزيد من الانتعاش والحيوية. 

المساحة الداخلية

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

هذا المنزل الجاهز المبني على مساحة 70 متر مربع فقط رغم مساحته المحدودة إلا أنه يوفر الكثير من الراحة لساكنيه، وأبرز دليل على ذلك هو غرفة المعيشة المتكاملة المفتوحة على المطبخ والسقف العالي الذي نجح في خلق حالة من الانفتاح للمساحة الداخلية.

لا ينقصه شيء

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

لا ينقص المنزل أي شيء بسبب كونه جاهزًا أو مسبق الصنع، حيث أن طابقه الثاني يدمج تسعة غرف معًا موزعة جيدًا على جانبية وهم غرف النوم وغرفة المكتب والحمام وغرفة الضيوف وغرفة الغسيل وغيرهم.

المشهد من الطابق العلوي

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

من الطابق العلوي، يمكن رؤية المدخل وغرفة المعيشة والدرج بوضوح كما هو واضح في الصورة، وأسفل ذلك الأخير يوجد التلفاز ومعه وحدة تخزينية مخصصة له يقابلها في الجهة الأخرى ركنة بتصميم L رمادية اللون.

مميزات المنازل الجاهزة

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

تتمتع المنازل الجاهزة أو مسبقة الصنع بالعديد من المميزة التي تجعلها بديل سكني رائع للشباب من المقبلين على الزواج وهي: تكلفتها المعقولة – سرعة بنائها – سهولة تركيبها – إمكانية نقلها – عدم حاجتها لعمالة كثيرة في البناء.

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