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5 مساحات داخلية بلمسات رمادية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedford Gardens House, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة Grey
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تبحث عن إطلالة وقورة ومميزة للمساحات الداخلية المختلفة من منزلك؟ تسعى للخروج عن المألوف وكل الأفكار العادية؟ لماذا لا تلجأ للدرجات اللونية الرمادية؟ إليك هنا 5 مساحات داخلية تألقت بلمسات رمادية لتحصل منها على الإلهام. 

1- كل شيء رمادي

​Sitting room Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة Grey
Nash Baker Architects Ltd

​Sitting room Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

غرفة معيشة بالغة الأناقة تغمرها الألوان الرمادية من الألف إلى الياء بداية من الجدران، مرورًا بالسجاد والمفروشات، نهاية بالأثاث نفسه. إضاءة هذه الغرفة زادت إطلالتها سحرًا، خصوصًا في ظل الاستعانة بأكثر من مصدر، أولهم الأباليك الجدارية، وثانيهم الثريا المركزية، وآخرهم الإضاءة الطبيعية.

2- أرضية رمادية

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen غرفة المعيشة
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

ربما لم نستطع تحديد نوعية الأرضية تمامًا لعدم وضوح تفاصيلها من هنا، لكننا نجزم أن الخبراء وُفِقوا في اختيار اللون الرمادي لها. ولكسر حدة برودته والخروج عن الطابع الرسمي الملازم له، نجحوا في اللجوء للمسات لونية مبهجة بأرجاء متفرقة من الغرفة، سواء في الوسائد أو بقية قطع الأثاث أو وحدات الإضاءة مما زاد من إشراقة الساحة.

3- أثاث رمادي بدرجات لونية مختلفة

Mysterious Woods Pixers غرفة المعيشة Multicolored deer,forest,wall mural,wallpaper,posters,poster,poster
Pixers

Mysterious Woods

Pixers
Pixers
Pixers

يطل علينا اللون الرمادي هنا بدرجات متفاوتة، الداكن منه في الأريكة الثلاثية العصرية، والفاتح في الطاولة المستديرة والسجادة الأرضية.

4- ما بين البيج والرمادي

House in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN غرفة المعيشة
EVGENY BELYAEV DESIGN

House in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

نموذج ساحر يجمع بين الدفء والبرود، الأول نابع من اللمسات الخشبية والثاني صادر عن الرمادي في الجدران. حالة من الانسجام والتوازن تلمسها كثيرًا في التصميم الداخلي لهذه الغرفة والسر هنا يكمن في احترافية خبير الديكور.

5- غرفة نوم رسمية

Edwardian meets contemporary; Teddington Family Home, PAD ARCHITECTS PAD ARCHITECTS غرفة نوم
PAD ARCHITECTS

Edwardian meets contemporary; Teddington Family Home

PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS

لا شك أن غرفة النوم هنا تطل علينا بطابع رسمي يعود لاستخدام اللون الرمادي في الجدران وتصميم السرير نفسه. من الملفت كثيرًا في تصميم هذه المساحة هو لون السرير بالرمادي الفاتح والجدران بنظيره الداكن اللذان تلاحما من أجل مظهر أجمل للغرفة.

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