5 مساحات داخلية بلمسات رمادية

تبحث عن إطلالة وقورة ومميزة للمساحات الداخلية المختلفة من منزلك؟ تسعى للخروج عن المألوف وكل الأفكار العادية؟ لماذا لا تلجأ للدرجات اللونية الرمادية؟ إليك هنا 5 مساحات داخلية تألقت بلمسات رمادية لتحصل منها على الإلهام.
غرفة معيشة بالغة الأناقة تغمرها الألوان الرمادية من الألف إلى الياء بداية من الجدران، مرورًا بالسجاد والمفروشات، نهاية بالأثاث نفسه. إضاءة هذه الغرفة زادت إطلالتها سحرًا، خصوصًا في ظل الاستعانة بأكثر من مصدر، أولهم الأباليك الجدارية، وثانيهم الثريا المركزية، وآخرهم الإضاءة الطبيعية.
ربما لم نستطع تحديد نوعية الأرضية تمامًا لعدم وضوح تفاصيلها من هنا، لكننا نجزم أن الخبراء وُفِقوا في اختيار اللون الرمادي لها. ولكسر حدة برودته والخروج عن الطابع الرسمي الملازم له، نجحوا في اللجوء للمسات لونية مبهجة بأرجاء متفرقة من الغرفة، سواء في الوسائد أو بقية قطع الأثاث أو وحدات الإضاءة مما زاد من إشراقة الساحة.
يطل علينا اللون الرمادي هنا بدرجات متفاوتة، الداكن منه في الأريكة الثلاثية العصرية، والفاتح في الطاولة المستديرة والسجادة الأرضية.
نموذج ساحر يجمع بين الدفء والبرود، الأول نابع من اللمسات الخشبية والثاني صادر عن الرمادي في الجدران. حالة من الانسجام والتوازن تلمسها كثيرًا في التصميم الداخلي لهذه الغرفة والسر هنا يكمن في احترافية خبير الديكور.
لا شك أن غرفة النوم هنا تطل علينا بطابع رسمي يعود لاستخدام اللون الرمادي في الجدران وتصميم السرير نفسه. من الملفت كثيرًا في تصميم هذه المساحة هو لون السرير بالرمادي الفاتح والجدران بنظيره الداكن اللذان تلاحما من أجل مظهر أجمل للغرفة.