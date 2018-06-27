5 مساحات داخلية بلمسات رمادية

ربما لم نستطع تحديد نوعية الأرضية تمامًا لعدم وضوح تفاصيلها من هنا، لكننا نجزم أن الخبراء وُفِقوا في اختيار اللون الرمادي لها. ولكسر حدة برودته والخروج عن الطابع الرسمي الملازم له، نجحوا في اللجوء للمسات لونية مبهجة بأرجاء متفرقة من الغرفة، سواء في الوسائد أو بقية قطع الأثاث أو وحدات الإضاءة مما زاد من إشراقة الساحة.