الأسلوب المينيمال.. لماذا هو الأفضل لمنزلك؟

في الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الأبحاث المستجدة أن مظهر المنزل وطريقة تصميمه بل وتأثيثه أيضًا يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على نفسية الإنسان وحالته المزاجية، ولهذا السبب ننصحكم بضرورة التأني في اختيار النمط الديكوري الخاص بمنازلكم، كما نوصيكم باتباع الأسلوب المينيمال على وجه التحديد لما يتمتع به من سمات ومزايا سنتطرق للحديث عنها هنا في هذا المقال.