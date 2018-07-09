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الأسلوب المينيمال.. لماذا هو الأفضل لمنزلك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة White
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في الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الأبحاث المستجدة أن مظهر المنزل وطريقة تصميمه بل وتأثيثه أيضًا يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على نفسية الإنسان وحالته المزاجية، ولهذا السبب ننصحكم بضرورة التأني في اختيار النمط الديكوري الخاص بمنازلكم، كما نوصيكم باتباع الأسلوب المينيمال على وجه التحديد لما يتمتع به من سمات ومزايا سنتطرق للحديث عنها هنا في هذا المقال.  

1- عمليته

Black American Walnut & Open Plan Living by The Wood Galleries The Wood Galleries غرفة المعيشة
The Wood Galleries

Black American Walnut & Open Plan Living by The Wood Galleries

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

يتسم التصميم المينيمال أو التبسيطي بعمليته الشديدة حيث يعتمد على قطع أثاث وديكورات وظيفية متعددة الاستخدامات، وهو ما يجعله مميزًا بين غيره من الأنماط الديكورية الأخرى. 

2. أناقته وعصريته

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD غرفة المعيشة
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

لا يختلف أحدًا على أن الأسلوب التبسيطي في الديكور يتمتع بأناقة بالغة نابعة من عصرية تصاميمه، وهذا رغم قلة العناصر التي يعتمد عليها في الأساس، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك.  

3- بساطته

Contemporary Open-Plan Living Room homify غرفة المعيشة White living room,family room,minimalist,modern,concrete flooring,light,open plan
homify

Contemporary Open-Plan Living Room

homify
homify
homify

من أبرز الأمور التي تميز النمط المينيمال هو عنصر البساطة والذي يكون نباعًا من أكثر من عامل هم: قلة الديكورات بشكل عام – رقة الألوان التي يعتمد عليها وهي المحايدة في الغالب – هدوء التفاصيل والتصاميم.

4- يؤثر إيجابًا على شعورك الداخلي

Living / Study area In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living / Study area

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

المدهش في هذا الأسلوب من أساليب الديكور أن كل سماته تنجح بنهاية المطافة في التأثير إيجابًا على شعورك الداخلي، فتوفر لك حالة من الهدوء والاسترخاء وراحة العين والنفس وتساعدك على التخلص من التوتر والقلق والاكتئاب.

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