الأسلوب المينيمال.. لماذا هو الأفضل لمنزلك؟

في الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الأبحاث المستجدة أن مظهر المنزل وطريقة تصميمه بل وتأثيثه أيضًا يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على نفسية الإنسان وحالته المزاجية، ولهذا السبب ننصحكم بضرورة التأني في اختيار النمط الديكوري الخاص بمنازلكم، كما نوصيكم باتباع الأسلوب المينيمال على وجه التحديد لما يتمتع به من سمات ومزايا سنتطرق للحديث عنها هنا في هذا المقال.
يتسم التصميم المينيمال أو التبسيطي بعمليته الشديدة حيث يعتمد على قطع أثاث وديكورات وظيفية متعددة الاستخدامات، وهو ما يجعله مميزًا بين غيره من الأنماط الديكورية الأخرى.
لا يختلف أحدًا على أن الأسلوب التبسيطي في الديكور يتمتع بأناقة بالغة نابعة من عصرية تصاميمه، وهذا رغم قلة العناصر التي يعتمد عليها في الأساس، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك.
من أبرز الأمور التي تميز النمط المينيمال هو عنصر البساطة والذي يكون نباعًا من أكثر من عامل هم: قلة الديكورات بشكل عام – رقة الألوان التي يعتمد عليها وهي المحايدة في الغالب – هدوء التفاصيل والتصاميم.
المدهش في هذا الأسلوب من أساليب الديكور أن كل سماته تنجح بنهاية المطافة في التأثير إيجابًا على شعورك الداخلي، فتوفر لك حالة من الهدوء والاسترخاء وراحة العين والنفس وتساعدك على التخلص من التوتر والقلق والاكتئاب.