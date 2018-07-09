أفكار مميزة لتصميم غرف النوم المريحة

غرفة النوم المريحة تعرف سريرها الكبير وألوانها الهادئة والحالمة التي تتميز بالتناسق والتناغم التام، والراحة في مختلف المساحات المتوفرة فيها، بدون تكدس أو تضييق، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة من الأفكار الرائعة والنماذج الحقيقية لغرف نوم ملهمة تتميز بالهدوء وحسن استغلال المساحات بدون تعقيدات، سنلاحظ ميل معظمها للألوان الحيادية بدون إكسسوارات متداخلة أو مساحات مقسمة بكثرة، وسنلاحظ أيضاً الاهتمام بالضوء سواء بالقوة أو الخفوت لتحقيق الشعور المثالي المناسب في كل تصميم منهم.
الكريستال من المواد الزجاجية المستخدمة بكثرة في التصاميم التي تميل للفخامة والبريق، ويعطي أفضل الانطباعات عندما يستخدم في غرفة نوم يراد بها الشعور بالهدوء والطمأنينة، الضوء يساعد الكريستال على التألق، وكذلك استخدامه في منطقة الوسط تماماً ماحول السرير يساعد الغرفة على الظهور بطريقة ملكية متوجه تعطي انطباعات أقوى بالفخامة والتميز
الخشب من المواد الطبيعية التي تستخدم لتعطي شعور بالدفء والإطمئنان خصوصاً في غرف النوم التي تحتاج هذه الانطباعات جدياً، نلاحظ في هذه الغرفة طريقة تصميم الجدران بالخشب بالتبادل مع البللور المضاء مع استخدام مفروشات بالأزرق الحالم لرسم حالة من الإثارة والتنوع في كامل التصميم.
الألوان الرمادية هادئة وجميلة بدون إثارة أو تشويق، فقط هدوء كامل في التفاصيل، وتناسق يسهل عليك التعامل مع ديكور غرفتك بمنتهى السهولة، حيث لايوجد موازنات كبرى في الأمر، فقط حسن استغلال المساحات وتوفير الضوء الملائم والانتقال بالدرجات من نفس اللون بين الفاتح والغامق لتمنح غرفتك تصميماً لايقارن من الهدوء.
التناغم في الألوان بين الأبيض والألوان المحايدة بشكل عام تعتبر من أجمل الأشياء التي يمكنك تطبيقها في غرفة نومك، وهي فكرة رسمية مقتبسة من الغرف الداخلية في الغرف الفاخرة التي تميل لهذا الألوان بالتحديد، ويمكننا تفصيلها على شكل غرفة نومنا بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق المفروشات أو الستائر وألوان الجدران.
حجم السرير كلما كان كبيراً كلما أوحى هذا الامر لراحة نفسية وهدوء كامل في تقبل الديكور والتعامل مع الغرفة فيما بعد، سنلاحظ روعة الأفكار المستخدمة حول السرير من تنسيق وإكسسوارات رقيقة تستهدف جميعها الوصول لحالة من التأمل والهدوء التي نتطلع لها، وبالفعل قد كان استخدام هذا الحجم المناسب للسرير في هذه الغرفة وسيلة رائعة للحصول على كل هذه التأملات.