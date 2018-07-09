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أفكار مميزة لتصميم غرف النوم المريحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
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غرفة النوم المريحة تعرف سريرها الكبير وألوانها الهادئة والحالمة التي تتميز بالتناسق والتناغم التام، والراحة في مختلف المساحات المتوفرة فيها، بدون تكدس أو تضييق، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة من الأفكار الرائعة والنماذج الحقيقية لغرف نوم ملهمة تتميز بالهدوء وحسن استغلال المساحات بدون تعقيدات، سنلاحظ ميل معظمها للألوان الحيادية بدون إكسسوارات متداخلة أو مساحات مقسمة بكثرة، وسنلاحظ أيضاً الاهتمام بالضوء سواء بالقوة أو الخفوت لتحقيق الشعور المثالي المناسب في كل تصميم منهم.

رفاهية الكريستال

Bedroom interior designs for couple in luxury modern style, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Blue
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الكريستال من المواد الزجاجية المستخدمة بكثرة في التصاميم التي تميل للفخامة والبريق، ويعطي أفضل الانطباعات عندما يستخدم في غرفة نوم يراد بها الشعور بالهدوء والطمأنينة، الضوء يساعد الكريستال على التألق، وكذلك استخدامه في منطقة الوسط تماماً ماحول السرير يساعد الغرفة على الظهور بطريقة ملكية متوجه تعطي انطباعات أقوى بالفخامة والتميز

استخدام الخشب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخشب من المواد الطبيعية التي تستخدم لتعطي شعور بالدفء والإطمئنان خصوصاً في غرف النوم التي تحتاج هذه الانطباعات جدياً، نلاحظ في هذه الغرفة طريقة تصميم الجدران بالخشب بالتبادل مع البللور المضاء مع استخدام مفروشات بالأزرق الحالم لرسم حالة من الإثارة والتنوع في كامل التصميم.

ألوان رمادية

GUERRA RESIDENCE , VA STUDIO VA STUDIO غرفة نوم
VA STUDIO

VA STUDIO
VA STUDIO
VA STUDIO

الألوان الرمادية هادئة وجميلة بدون إثارة أو تشويق، فقط هدوء كامل في التفاصيل، وتناسق يسهل عليك التعامل مع ديكور غرفتك بمنتهى السهولة، حيث لايوجد موازنات كبرى في الأمر، فقط حسن استغلال المساحات وتوفير الضوء الملائم والانتقال بالدرجات من نفس اللون بين الفاتح والغامق لتمنح غرفتك تصميماً لايقارن من الهدوء.

الروعة في التناغم

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

التناغم في الألوان بين الأبيض والألوان المحايدة بشكل عام تعتبر من أجمل الأشياء التي يمكنك تطبيقها في غرفة نومك، وهي فكرة رسمية مقتبسة من الغرف الداخلية في الغرف الفاخرة التي تميل لهذا الألوان بالتحديد، ويمكننا تفصيلها على شكل غرفة نومنا بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق المفروشات أو الستائر وألوان الجدران.

سرير كبير

寧靜北歐, 沐光植境設計事業 沐光植境設計事業 غرفة نوم أسمنت Blue
沐光植境設計事業

沐光植境設計事業
沐光植境設計事業
沐光植境設計事業

حجم السرير كلما كان كبيراً كلما أوحى هذا الامر لراحة نفسية وهدوء كامل في تقبل الديكور والتعامل مع الغرفة فيما بعد، سنلاحظ روعة الأفكار المستخدمة حول السرير من تنسيق وإكسسوارات رقيقة تستهدف جميعها الوصول لحالة من التأمل والهدوء التي نتطلع لها، وبالفعل قد كان استخدام هذا الحجم المناسب للسرير في هذه الغرفة وسيلة رائعة للحصول على كل هذه التأملات.

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غرفة النوم بهدوء لايقارن

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