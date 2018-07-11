الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 وحدات إضاءة مثيرة بتصاميم غريبة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة نوم
Loading admin actions …

لتحصل على تصميم داخلي مبهر لكل غرفة من غرف منزلك، سيكون عليك عدم الاستهانة ببند الإضاءة والاهتمام بتزويد كل غرفة بأكثر من مصدر على الأقل مصدرين بكل غرفة، إضافة إلى مراعاة اختيار تصاميم تتماشى مع طبيعة النمط الديكوري الذي يخضع إليه منزلك. 

وهنا في هذا المقال سنطلعك على 5 وحدات إضاءة عنوانها الغرابة وإبداع التصميم.. ستندهش من ذكاء واحترافية تصنيعها. 

1- أسلاك ذهبية متداخلة

A Navy Situation homify غرفة السفرة Living room,lighting,open plan,living room,kitchen,Kitchen
homify

A Navy Situation

homify
homify
homify

تصميم جديد وغريب لوحدة إضاءة عصرية اختيرت لمنطقة الطعام المفتوحة على المطبخ والتي هي أقرب لشكل الأسلاك تتداخل معًا بألوانها الذهبية والبيضاء في صورة حلقات شبه مستديرة يخرج منها أربعة فروع تلتصق بالسقف!  

2- نجوم متناثرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما هنا، فقد تزينت مساحة الطعام والمطبخ المفتوحة أيضًا بأسلوب مختلف من أساليب الإضاءة اعتمد على مجموعة سبوتات بتصميم حديث أضوائها تشبه النجوم تسبح في سقف هذه البقعة من المنزل. 

3- دوائر معلقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نموذج مدهش لوحدة إضاءة بالغة الأناقة مكونة من حلقتين رقيقتين باللون العاجي تتدليان من دائرة جبسية ملتصقة بالسقف، وتتشابكان معًا من الأطراف بطريقة ذكية تضفي لمسة عصرية على مساحة المعيشة.

4- معلقات سوداء متوازية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ثلاثة معلقات سوداء متوازية مثبتة على خط مستقيم بسقف الغرفة وتتدلى من ذلك الأخير بخيط رفيع يجعلها شديدة القرب من مائدة الطعام. لم تكن المعلقات هي الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الخبراء في إنارة الغرفة، وإنما هناك مصدر آخر يتمثل في سبوتات سقفية مختبئة خلف الألواح الجبسية.  

5- أباليك ذكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم راقي قد تشعر معه بالحيرة لتكتشف ما إن كان عبارة عن أباليك ذكية مثبتة على طرفي رأس السرير باحترافية، أم أنها أباجورات جانبية تستند على تلك الحوامل الذهبية!؟

الأسلوب المينيمال.. لماذا هو الأفضل لمنزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً