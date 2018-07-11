5 وحدات إضاءة مثيرة بتصاميم غريبة!

لتحصل على تصميم داخلي مبهر لكل غرفة من غرف منزلك، سيكون عليك عدم الاستهانة ببند الإضاءة والاهتمام بتزويد كل غرفة بأكثر من مصدر
على الأقل مصدرين بكل غرفة، إضافة إلى مراعاة اختيار تصاميم تتماشى مع طبيعة النمط الديكوري الذي يخضع إليه منزلك.
وهنا في هذا المقال سنطلعك على 5 وحدات إضاءة عنوانها الغرابة وإبداع التصميم.. ستندهش من ذكاء واحترافية تصنيعها.
تصميم جديد وغريب لوحدة إضاءة عصرية اختيرت لمنطقة الطعام المفتوحة على المطبخ والتي هي أقرب لشكل الأسلاك تتداخل معًا بألوانها الذهبية والبيضاء في صورة حلقات شبه مستديرة يخرج منها أربعة فروع تلتصق بالسقف!
أما هنا، فقد تزينت مساحة الطعام والمطبخ المفتوحة أيضًا بأسلوب مختلف من أساليب الإضاءة اعتمد على مجموعة سبوتات بتصميم حديث أضوائها تشبه النجوم تسبح في سقف هذه البقعة من المنزل.
نموذج مدهش لوحدة إضاءة بالغة الأناقة مكونة من حلقتين رقيقتين باللون العاجي تتدليان من دائرة جبسية ملتصقة بالسقف، وتتشابكان معًا من الأطراف بطريقة ذكية تضفي لمسة عصرية على مساحة المعيشة.
ثلاثة معلقات سوداء متوازية مثبتة على خط مستقيم بسقف الغرفة وتتدلى من ذلك الأخير بخيط رفيع يجعلها شديدة القرب من مائدة الطعام. لم تكن المعلقات هي الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الخبراء في إنارة الغرفة، وإنما هناك مصدر آخر يتمثل في سبوتات سقفية مختبئة خلف الألواح الجبسية.
تصميم راقي قد تشعر معه بالحيرة لتكتشف ما إن كان عبارة عن أباليك ذكية مثبتة على طرفي رأس السرير باحترافية، أم أنها أباجورات جانبية تستند على تلك الحوامل الذهبية!؟