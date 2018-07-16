أفكار مؤثرة في تصميم غرفة المعيشة في منزلك

غرفة المعيشة تحتوي على العديد من الطرق لانجاز عملية تصميمها واخراجها للنور بطريقة مناسبة وترضي الجميع، ولكن هناك بعض النقاط والنصائح التي لوقمت بالاحتفاظ بها وتطويرها وتطبيقها بدقة في تصميم غرفة معيشتك ستكون فارق بشكل ملحوظ في مدى احترافيتها وإطالة فترة صلاحية بهجتها ورونقها وترتيبها.
اليوم هوميفاي سوف يطلعنا على بعض النقاط والنصائح الخاصة من الخبراء في عالم الديكور لتكون غرفة معيشتك دائماً على قدر المستوى وتشرفك أمام كل ضيوفك بدون مفاجآت غير سارة.
لكي تصمم غرفة معيشة على قدر المستوى المأمول والذي تتطلع إليه يجب عليك أولاً ان تحدد بشكل تقريبي كم الاعداد التي سوف تستخدم الغرفة في وقت واحد، مثل أن تقرر عدد سكان المنزل والضيوف المتوقع وبالتالي تصمم وفقاً لهذا العدد المقاعد والجلسات المناسبة لاستيعاب الجميع بدون تفريط.
يمكنك استخدام أكثر من شكل للجلسات سواء كانت متصلة أو منفصلة، لو كانت المساحة صغيرة فعليك استخدام الكنب ذو شكل متصل كحرف L أو U كما يمكنك استخدام جلسات ومقاعد متفرقة كلما كانت المساحة أكبر.
الطاولات الخاصة بالقهوة التي توجد في غرفة المعيشة ليست مجرد استخدام للزينة والاكسسوار ولكنها تؤدي وظيفة في أن تحمل فوقها بعض الأغراض الخفيفة لسكان المنزل مثل الساعات أو الجوال، وكذلك توفر لك فرصة لتقديم واجب الضيافة لكل من يزورك من مشروبات سريعة او وحبات تحلية خفيفة فوقها، فقم باختيار طاولة القهوة بنفس الحجم الذي يخدم جميع الجلوس وليس الوسط فقط خصوصاً لو كانت الجلسة الخاصة بك متسعة وفي مساحة كبيرة.
المسافات بين الشاشة والجلسة مسألة علمية وصحية في الوقت ذاته والاهتمام بها يساعدك كذلك على الحصول على مساحة بينية مناسبة بين المنطقة الخاصة بالتليفزيون ومنطقة الجلوس والممر بينهما، لذا حاول أن يكون الفارق بين الشاشة والجلسة لاتقل عن 4 أمتار بالنسبة للشاشات أكبر من 40 بوصة ولاتقل عن 3 أمتار في المطلق لأي شاشة أقل في الحجم.
اللون الأسود يكون مناسب للغرف الرسمية التي تسعى لاستقبال الضيوف بين وقت والآخر ولكن في غرف المعيشة التي يكون فيها أطفال بشكل متكرر سواء من الأهل أو من الأصدقاء فإن استخدام الفرش الأسود في الأثاث مسألة ضرورية للحفاظ عليه من الاتساخ والبقع المتكررة لتظل الغرفة محتفظة بشكلها الجذاب والنظيف على الدوام.
الاهتمام بالمساحات بين كل قطعة والأخرى في غرفة المعيشة يساعدك على الشعور بكل قطعة بجمالها وروعتها بطريقة منفصلة، وكذلك يوفر لك الكثير من المساحات في الوسط لحرية المرور بدون مضايقات مع استغلال كامل للمساحات في وضع اكسسوارات أو مكملات للشكل العام للغرفة مثل النباتات أو الفواصل الهندسية مثل المستويات الأعلى والأدنى في أرضيات الغرفة الواحدة.