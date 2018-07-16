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أفكار مؤثرة في تصميم غرفة المعيشة في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Agencement d'une maison neuve, Camille Lafut Camille Lafut غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة تحتوي على العديد من الطرق لانجاز عملية تصميمها واخراجها للنور بطريقة مناسبة وترضي الجميع، ولكن هناك بعض النقاط والنصائح التي لوقمت بالاحتفاظ بها وتطويرها وتطبيقها بدقة في تصميم غرفة معيشتك ستكون فارق بشكل ملحوظ في مدى احترافيتها وإطالة فترة صلاحية بهجتها ورونقها وترتيبها.

اليوم هوميفاي سوف يطلعنا على بعض النقاط والنصائح الخاصة من الخبراء في عالم الديكور لتكون غرفة معيشتك دائماً على قدر المستوى وتشرفك أمام كل ضيوفك بدون مفاجآت غير سارة.

جلسة تسع الجميع

LIVING ROOM by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

LIVING ROOM by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

لكي تصمم غرفة معيشة على قدر المستوى المأمول والذي تتطلع إليه يجب عليك أولاً ان تحدد بشكل تقريبي كم الاعداد التي سوف تستخدم الغرفة في وقت واحد، مثل أن تقرر عدد سكان المنزل والضيوف المتوقع وبالتالي تصمم وفقاً لهذا العدد المقاعد والجلسات المناسبة لاستيعاب الجميع بدون تفريط.

يمكنك استخدام أكثر من شكل للجلسات سواء كانت متصلة أو منفصلة، لو كانت المساحة صغيرة فعليك استخدام الكنب ذو شكل متصل كحرف L أو U  كما يمكنك استخدام جلسات ومقاعد متفرقة كلما كانت المساحة أكبر.

توفير طاولات مناسبة

Living room interior design projects, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Beige
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الطاولات الخاصة بالقهوة التي توجد في غرفة المعيشة ليست مجرد استخدام للزينة والاكسسوار ولكنها تؤدي وظيفة في أن تحمل فوقها بعض الأغراض الخفيفة لسكان المنزل مثل الساعات أو الجوال، وكذلك توفر لك فرصة لتقديم واجب الضيافة لكل من يزورك من مشروبات سريعة او وحبات تحلية خفيفة فوقها، فقم باختيار طاولة القهوة بنفس الحجم الذي يخدم جميع الجلوس وليس الوسط فقط خصوصاً لو كانت الجلسة الخاصة بك متسعة وفي مساحة كبيرة.

المسافات بين الشاشة وبين الجلسة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المسافات بين الشاشة والجلسة مسألة علمية وصحية في الوقت ذاته والاهتمام بها يساعدك كذلك على الحصول على مساحة بينية مناسبة بين المنطقة الخاصة بالتليفزيون ومنطقة الجلوس والممر بينهما، لذا حاول أن يكون الفارق بين الشاشة والجلسة لاتقل عن 4 أمتار بالنسبة للشاشات أكبر من 40 بوصة ولاتقل عن 3 أمتار في المطلق لأي شاشة أقل في الحجم.

الألوان وفقاً للاستهلاك

Agencement d'une maison neuve, Camille Lafut Camille Lafut غرفة المعيشة
Camille Lafut

Camille Lafut
Camille Lafut
Camille Lafut

اللون الأسود يكون مناسب للغرف الرسمية التي تسعى لاستقبال الضيوف بين وقت والآخر ولكن في غرف المعيشة التي يكون فيها أطفال بشكل متكرر سواء من الأهل أو من الأصدقاء فإن استخدام الفرش الأسود في الأثاث مسألة ضرورية للحفاظ عليه من الاتساخ والبقع المتكررة لتظل الغرفة محتفظة بشكلها الجذاب والنظيف على الدوام.

المساحات البينية

自然不造作 零角度唯美宅, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 غرفة المعيشة أسمنت White
Luova 創研俬.集

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

الاهتمام بالمساحات بين كل قطعة والأخرى في غرفة المعيشة يساعدك على الشعور بكل قطعة بجمالها وروعتها بطريقة منفصلة، وكذلك يوفر لك الكثير من المساحات في الوسط لحرية المرور بدون مضايقات مع استغلال كامل للمساحات في وضع اكسسوارات أو مكملات للشكل العام للغرفة مثل النباتات أو الفواصل الهندسية مثل المستويات الأعلى والأدنى في أرضيات الغرفة الواحدة.

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