6 طرق مبتكرة لتزيين الجدران المجوفة

تُعَدّ التجويفات الجدارية من الأساليب الديكورية الرائعة التي يلجأ إليها معظم خبراء التصميم لتزيين الجدران، ويقومون بتطبيقها إما بالألواح الجبسية أو الشرائح الخشبية أو حتى بنخبة مميزة من الأحجار. واليوم لن نتحدث في هذا الموضوع عن طريقة تصميم الجدران المجوفة، وإنما سنعرض عليكم 6 طرق مبتكرة تستخدم في تزيينها.