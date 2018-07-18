6 طرق مبتكرة لتزيين الجدران المجوفة

تُعَدّ التجويفات الجدارية من الأساليب الديكورية الرائعة التي يلجأ إليها معظم خبراء التصميم لتزيين الجدران، ويقومون بتطبيقها إما بالألواح الجبسية أو الشرائح الخشبية أو حتى بنخبة مميزة من الأحجار. واليوم لن نتحدث في هذا الموضوع عن طريقة تصميم الجدران المجوفة، وإنما سنعرض عليكم 6 طرق مبتكرة تستخدم في تزيينها.
أول طريقة سهلة وقابلة للتطبيق يمكنك بها تزيين الجدران المجوفة في منزلك هي الكتب، فتحولها بهذه الفكرة من مجرد فتحات ديكورية عديمة الفائدة لمكتبة ذكية أنيقة تضم أجمل المراجع والقصص والروايات.
إن كان موقع جدارك المجوف في مدخل المنزل أو الكوريديور، فلماذا لا تلجأ لاقتناء وحدة تخزينية؟ بهذه الطريقة تضمن نظافة ونظام تلك البقعة من المنزل، إضافة إلى المظهر الأنيق الذي ستبدو عليه.
طريقة ثالثة بسيطة وسلسة لتزيين الجدران المجوفة، وهي مجموعة من أواني الزرع باختلاف أنواعها البلاستيكية أو الفخارية حسب تفضيلك. هذه اللمسة الخضراء ستمنح منزاك مظهرًا مبهجًا نابضًا بالحياة.
فقط مجموع من الحصى الصغير يمكنها أن تُشكل طريقة رائعة لتزيين الجدران المجوفة كما هو الحال بالصورة المعروضة.
سواء بمدفأة عادية تعتمد على الحطب أو بأخرى عصرية ورقمية، تستطيع أن تمنح جدارك المجوف لمسة أجمل.
إن كنت من عشاق التحف والأعمال الفنية القيمة، سيكون من الرائع أن تضفي لمنزلك طابع شخصي بتزيين أركانه المختلفة بالتحف ولاسيما الجدران المجوفة أيضًا كما هو واضح أمامنا.