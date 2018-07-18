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6 طرق مبتكرة لتزيين الجدران المجوفة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تُعَدّ التجويفات الجدارية من الأساليب الديكورية الرائعة التي يلجأ إليها معظم خبراء التصميم لتزيين الجدران، ويقومون بتطبيقها إما بالألواح الجبسية أو الشرائح الخشبية أو حتى بنخبة مميزة من الأحجار. واليوم لن نتحدث في هذا الموضوع عن طريقة تصميم الجدران المجوفة، وإنما سنعرض عليكم 6 طرق مبتكرة تستخدم في تزيينها. 

1- مكتبة ذكية

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates غرفة نوم
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

أول طريقة سهلة وقابلة للتطبيق يمكنك بها تزيين الجدران المجوفة في منزلك هي الكتب، فتحولها بهذه الفكرة من مجرد فتحات ديكورية عديمة الفائدة لمكتبة ذكية أنيقة تضم أجمل المراجع والقصص والروايات.  

2- وحدة تخزينية

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura الممر والمدخل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

إن كان موقع جدارك المجوف في مدخل المنزل أو الكوريديور، فلماذا لا تلجأ لاقتناء وحدة تخزينية؟ بهذه الطريقة تضمن نظافة ونظام تلك البقعة من المنزل، إضافة إلى المظهر الأنيق الذي ستبدو عليه. 

3- أواني زرع فخارية أو بلاستيكية

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج طوب
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

طريقة ثالثة بسيطة وسلسة لتزيين الجدران المجوفة، وهي مجموعة من أواني الزرع باختلاف أنواعها البلاستيكية أو الفخارية حسب تفضيلك. هذه اللمسة الخضراء ستمنح منزاك مظهرًا مبهجًا نابضًا بالحياة.

4- مجموعة من الحصى الصغير

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

فقط مجموع من الحصى الصغير يمكنها أن تُشكل طريقة رائعة لتزيين الجدران المجوفة كما هو الحال بالصورة المعروضة.

5- مدفأة عادية أو رقمية

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

سواء بمدفأة عادية تعتمد على الحطب أو بأخرى عصرية ورقمية، تستطيع أن تمنح جدارك المجوف لمسة أجمل.

6- تحف وأعمال فنية

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

إن كنت من عشاق التحف والأعمال الفنية القيمة، سيكون من الرائع أن تضفي لمنزلك طابع شخصي بتزيين أركانه المختلفة بالتحف ولاسيما الجدران المجوفة أيضًا كما هو واضح أمامنا.

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