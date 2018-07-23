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أفكار ملهمة لطاولات الطعام في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة السفرة White
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في غرفة السفرة هناك العديد من الأفكار التي يمكنك تطبيقها لإحداث بعض التغيير المطلوب على شكل مكوناتها من طاولة طعام ومقاعد وإكسسوارات محيطة بهما، الأمر الذي يجعلها تبدو أكثر جمالاً ويمكنها من تحقيق جذب أكبر للانتباه مما يجعلها أكثر ابهاراً أمام الضيوف ولاتصل بك لحالة الملل من اعتيادها بعد مرور الأيام.

اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا بعض الأفكار الجريئة والمميزة في الوقت ذاته لتصميم طاولة الطعام والمقاعد ومكونات غرفة السفرة بشكل عام بطرق أكثر عصرية بتغيرات قد تصل لإعجابك بسهولة.

ألوان رقيقة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الألوان تشكل جزءاً أصيلاً من الناتج النهائي لأي ديكور أو تصميم داخلي، فاختيارك لألوان جديدة بمعنى مزيج غير معتاد بين لونين أو درجات معينة لم يتم التعود عليها في غرف الطعام تجعل من التصميم جذاب لأقصى درجة لاكتشافه والتعرف على تفاصيله، في هذه الصورة نلاحظ كيف كان استخدام درجات الأبيض والسماوي في رقة متناهية وسيلة لاضفاء هذا الشعور على كامل الغرفة بدون تكاليف اضافية.

شفافية مطلقة

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدام المكونات الشفافة يساعد كثيراً على التعامل الاحترافي والذكي مع المساحات الصغيرة لأنها لاتحجب الرؤية ولاتغلق المجال المتاح في الغرفة بمزيد من التضييق، ستلاحظ أن هذه المواد الشفافة قادرة على التعامل الرائع مع انعكاس الضوء مما يساعد في زيادة البريق في كامل الغرفة.

تداخل وحيوية

DINING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

DINING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

ألوان متعددة وأسطح خشبية في الطاولة تساعد كثيراً على أن تكون غرفة الطعام مليئة بالانطلاق والحيوية لاسيما في استخدام الإكسسوارات الخاصة بأطباق الفاكهة، وتسليط الأضواء بقوة على منطقة الجلوس تماماً مما يجعل السفرة بالكامل وسيلتك الأولى التي ترحب بالضيوف بمجرد دخولهم المنزل ورؤيتهم إياها.

رسمي للغاية

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة السفرة White
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

اللون الحيادي وطريقة تنسيق السفرة يمكن أن يحدد الشكل العام لها سواء بالرسمية أو غيرها، فالتنسيق البروتوكولي للطاولات المستطيلة يساعد على استيعاب قدر أكبر من الضيوف، عن طريق التنسيق بواسطة مقاعد في قمة الطاولة من الجانبين ومن ثم انتشار المقاعد بالتساوي على اليمين واليسار كما يبدو لنا في هذه السفرة الرائعة.

مقاعد جلدية

목동 하이페리온 183㎡ 56PY, wid design 위드디자인 wid design 위드디자인 غرفة السفرة Wood effect
wid design 위드디자인

wid design 위드디자인
wid design 위드디자인
wid design 위드디자인

المقاعد الجلدية حول الطاولة الرسمية للطعام ربما تكون فكرة غير منتشرة لطبيعة السفرة التي تتحمل جهد كبير واستخدام متكرر مما يجعل عمر المقاعد الجلدية عموماً أقصر، ولكن مع تواجد أكثر من طاولة واحدة رسمية وأخرى للاستخدام اليومي يمكن تطبيق هذه الفكرة بسهولة مما يطيل عمر زهو وجمال المقاعد والسفرة الرسمية بشكل عام.

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