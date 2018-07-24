كيف تزين حديقتك الصغيرة بأفكار مذهلة؟

البعض يراها نعمة، والبعض الآخر يرونها نقمة.. إنها الحدائق الخلفية الصغيرة، فيرى فريق ممن يمتلكونها أنها نعمة -حتى ولو كانت محدودة المساحة- يهربون إليها وقت الصيف للاستمتاع بالهواء الطلق، في الوقت الذي يراها فريق آخر نقمة بسبب ما تحتاجه من عناية واهتمام وصيانة بما تشمله من نباتات وزهور ومسبح -إن وجد- وهو ما يتطلب بالطبع وقت وجهد وأموال. وبعيدًا عما يراه الفريقان السابق الإشارة إليهما، سنتحدث اليوم عن طرق متنوعة لتزيين الحدائق الصغيرة!