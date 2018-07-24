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كيف تزين حديقتك الصغيرة بأفكار مذهلة؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Rural House, Lancashire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd
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البعض يراها نعمة، والبعض الآخر يرونها نقمة.. إنها الحدائق الخلفية الصغيرة، فيرى فريق ممن يمتلكونها أنها نعمة -حتى ولو كانت محدودة المساحة- يهربون إليها وقت الصيف للاستمتاع بالهواء الطلق، في الوقت الذي يراها فريق آخر نقمة بسبب ما تحتاجه من عناية واهتمام وصيانة بما تشمله من نباتات وزهور ومسبح -إن وجد- وهو ما يتطلب بالطبع وقت وجهد وأموال. وبعيدًا عما يراه الفريقان السابق الإشارة إليهما، سنتحدث اليوم عن طرق متنوعة لتزيين الحدائق الصغيرة! 

1- مقعد على شكل حرف L

Minimalist Garden, Landscaper in London Landscaper in London حديقة
Landscaper in London

Minimalist Garden

Landscaper in London
Landscaper in London
Landscaper in London

شاهد هذا النموذج الرائع لحديقة صغيرة في منتهى الرقة والبساطة، ما أول شيء لفت انتباهك بها غير العشب الأخضر المستحوذ على أغلب الأرضية والنباتات المزينة لجميع الأطراف؟ نعم إنه ذلك المقعد الأنيق المبني على شكل حرف L بخامة الخشب والذي نجح في خلق مساحة حيوية للجلوس في الهواء الطلق.

2- مزيج من اللمسات الخشبية والحجرية

A Contemporary garden in Wales homify حديقة
homify

A Contemporary garden in Wales

homify
homify
homify

في هذا النموذج، نجد مزيجًا ساحرًا من الخامات، الأحجار الطبيعية في السور، والخشب في أغلب الجدران! أليست طريقة رائعة لتزيين الحديقة؟!

3- تشكيلة مذهلة من النباتات

Privacy in a small London Garden GreenlinesDesign Ltd حديقة Espaliered Trees,Hydrangena,Romantic Garden,English Garden,White Flowers,Wall Water Feature,Retaining Walls,Bespoke Trellis
GreenlinesDesign Ltd

Privacy in a small London Garden

GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd
GreenlinesDesign Ltd

أما هنا، فكان العنصر الأخضر هو بطل الرواية بهذا النموذج، فنجده يتألق بتشكيلة مذهلة من النباتات والأشجار تتناوب في تزيين جميع الأطراف بدرجاتها اللونية المتفاوتة من الأخضر الفاتح للقاتم.

4- جلسة ثنائية رومانسية

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

إن كانت حديقتك المنزلية أو فناءك الخلفي بمساحة محدودة كهذه، لماذا لا تؤثثه بجلسة ثنائية رائعة لك ولشريك حياتك؟ لن تحتاج لتطبيق هذه الفكرة إلا لمقعدين أنيقين وطاولة صغيرة بينهما.

5- الإضاءة

Rural House, Lancashire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Rural House, Lancashire

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

الإضاءة الصفراء المتوهجة هي السر في روعة إطلالة هذه الحديقة الصغيرة التي صممت على شكل مربع بسيطة تم تأثيثه بأريكتين ثلاثيتين، غطى كل واحدة منهما وسائد ملونة ومنقوشة.

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