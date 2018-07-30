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الروعة في تصميم غرف النوم

Mohammed Awad Mohammed Awad
Luxury modern Master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
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تصميم غرف النوم يختلف عن العديد من الغرف الأخرى باعتبارها مقياس الخصوصية والهدوء والراحة في كل المنزل، فهي ليست مجرد سرير وخزائن للملابس والأغراض ولكنها عبارة عن مجموعة من الخطوط التي تحتاج لتجتمع معاً في اتجاه واحد لتجعلنا نشعر بالوصول لما نطمح إليه من تصميم متكامل على الجانبين المعنوي والعملي أيضاً.

هوميفايسوف يوضح لنا بعض التصاميم الرائعة لغرف نوم شاعرية جمعت بين روعة الشكل وجمال المضمون في السطور القليلة المقبلة.

حتى لو بسيط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الفكرة تكمن في الإبداع وليست في المساحة أو قيمة العناصر والمكونات في الديكور، في هذه الغرفة تجسيد على الإبداع، حيث لم يقدر لها أن تطل على منظر طبيعي أو شرفة كبيرة ولكن الفكرة الذكية جعلت هناك رسومات ملصقة على زجاج الشرفة من الداخل بخاصية السي ثرو، لتشعرك بأنه يوجد منظر طبيعي قريب، وأيضاً على جانب آخر استبدل مسند السرير بلون أزرق حالم وبأزره تشبه النجوم في السماء، في المجمل تصميم بسيط ولكنه جميل للهروب من العوائق الموجودة في الغرفة من الأساس.

فخامة الكلاسيك

Luxury classic master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الكلاسيك لعشاق الفخامة والتألق، الخطوط المذهبة واللون الأبيض الرائع يخترق الأجواء ويسكن الهدوء في هذه الغرفة، المقاعد الكلاسيكية الجميلة في الأركان والشكل المثالي للمسند المتألق خلف السرير كل هذا كان متكاملاً مع كل تفصيلة في الغرفة، الستائر ومصادر الضوء المتعددة والثريات في السقف بطريقة ابداعية كانت ملهمة للغاية.

الشاعرية في أبهى صورة

Residencia al estilo Sinaloa , Arquitectos Culiacán Arquitectos Culiacán غرفة نوم
Arquitectos Culiacán

Arquitectos Culiacán
Arquitectos Culiacán
Arquitectos Culiacán

أن تقوم بدمج الجاكوزي مع غرفة النوم فأنت قد وصلت لمرحلة استثنائية من عشق الاسترخاء والبحث عن الشاعرية والهدوء وترك الملل تماماً وراء ظهرك، لاحظ في هذه الغرفة كيف كان موقع الجاكوزي بمنطقة مرتفعة في ركن منفصل في الغرفة، يكفي أن تستمتع لصوت المياه فقط فتدخل في النوم، وما أروع أن يكون هذا الدمج في هذه المساحة المناسبة تماماً بحيث لانحسن في جزء ونفسد مايتعلق بالمساحة.

لاحدود للخيال

매일매일이 캠핑같은 전남 광양주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 غرفة نوم
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

لو كانت غرفتك لاتطل على شرفة فاصنع لها أنت اطلالتها نحو السحاب، لاحظ شكل النافذة المفتوح مباشرة نحو السماء حتى لو كان شكل السقف مخروطيا لايساعد على تصميم نافذة ولكن اصرارك على الحلم والتأمل والبعد عن التقيد بالمعطيات سيجعلك تذهب بعيداً في عالم الديكور الذي يحترم كثيراً البعد عن المألوف.

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روعة الأبيض

Luxury modern Master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

اللون الأبيض من أجمل الألوان التي تنقل لك شعور السعادة والهدوء النفسي في تصميم غرفة النوم أو أي غرفة كانت، ويمكن الاعتماد على بعض الدرجات الفاتحة من ألوان أخرى لمساعدته على التألق أكثر، لاحظ استخدام الكريستال في النجف والتطبيقات الذهبية الهادئة في الكومدونه ولون المفروشات الحيادي بالرمادي الفاتح، لوحة رائعة من السحر الهاديء.

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