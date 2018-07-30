الروعة في تصميم غرف النوم

تصميم غرف النوم يختلف عن العديد من الغرف الأخرى باعتبارها مقياس الخصوصية والهدوء والراحة في كل المنزل، فهي ليست مجرد سرير وخزائن للملابس والأغراض ولكنها عبارة عن مجموعة من الخطوط التي تحتاج لتجتمع معاً في اتجاه واحد لتجعلنا نشعر بالوصول لما نطمح إليه من تصميم متكامل على الجانبين المعنوي والعملي أيضاً.
هوميفايسوف يوضح لنا بعض التصاميم الرائعة لغرف نوم شاعرية جمعت بين روعة الشكل وجمال المضمون في السطور القليلة المقبلة.
الفكرة تكمن في الإبداع وليست في المساحة أو قيمة العناصر والمكونات في الديكور، في هذه الغرفة تجسيد على الإبداع، حيث لم يقدر لها أن تطل على منظر طبيعي أو شرفة كبيرة ولكن الفكرة الذكية جعلت هناك رسومات ملصقة على زجاج الشرفة من الداخل بخاصية السي ثرو، لتشعرك بأنه يوجد منظر طبيعي قريب، وأيضاً على جانب آخر استبدل مسند السرير بلون أزرق حالم وبأزره تشبه النجوم في السماء، في المجمل تصميم بسيط ولكنه جميل للهروب من العوائق الموجودة في الغرفة من الأساس.
الكلاسيك لعشاق الفخامة والتألق، الخطوط المذهبة واللون الأبيض الرائع يخترق الأجواء ويسكن الهدوء في هذه الغرفة، المقاعد الكلاسيكية الجميلة في الأركان والشكل المثالي للمسند المتألق خلف السرير كل هذا كان متكاملاً مع كل تفصيلة في الغرفة، الستائر ومصادر الضوء المتعددة والثريات في السقف بطريقة ابداعية كانت ملهمة للغاية.
أن تقوم بدمج الجاكوزي مع غرفة النوم فأنت قد وصلت لمرحلة استثنائية من عشق الاسترخاء والبحث عن الشاعرية والهدوء وترك الملل تماماً وراء ظهرك، لاحظ في هذه الغرفة كيف كان موقع الجاكوزي بمنطقة مرتفعة في ركن منفصل في الغرفة، يكفي أن تستمتع لصوت المياه فقط فتدخل في النوم، وما أروع أن يكون هذا الدمج في هذه المساحة المناسبة تماماً بحيث لانحسن في جزء ونفسد مايتعلق بالمساحة.
لو كانت غرفتك لاتطل على شرفة فاصنع لها أنت اطلالتها نحو السحاب، لاحظ شكل النافذة المفتوح مباشرة نحو السماء حتى لو كان شكل السقف مخروطيا لايساعد على تصميم نافذة ولكن اصرارك على الحلم والتأمل والبعد عن التقيد بالمعطيات سيجعلك تذهب بعيداً في عالم الديكور الذي يحترم كثيراً البعد عن المألوف.
اللون الأبيض من أجمل الألوان التي تنقل لك شعور السعادة والهدوء النفسي في تصميم غرفة النوم أو أي غرفة كانت، ويمكن الاعتماد على بعض الدرجات الفاتحة من ألوان أخرى لمساعدته على التألق أكثر، لاحظ استخدام الكريستال في النجف والتطبيقات الذهبية الهادئة في الكومدونه ولون المفروشات الحيادي بالرمادي الفاتح، لوحة رائعة من السحر الهاديء.