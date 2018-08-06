أفكار ملهمة للحصول على غرفة معيشة عائلية

تمر الأوقات الرائعة دائماً بصحبة الأهل والعائلة داخل غرفة المعيشة التي تجتمع فيها وتساعد على لم شملها في ظل إيقاع الحياة الذي أصبح سريعاً فوق التصور، ونحن في هوميفاي يشغلنا أن تكون أوقاتك كلها أنيقة وسعيدة داخل منزلك بديكور ملهم وبتصميم على قدر مستوى طموحاتك وتطلعاتك، لذا سنقوم بتوضيح بعض النصائح الضرورية التي تساعدك على تصميم غرفة معيشة عائلية مناسبة تمدك بالدفء والشعور بالطمأنية والمرح برفقة عائلتك وأسرتك السعيدة.
يجب أن تكون غرفة المعيشة مكاناً خاصاً منفصلاً عن الغرف والأماكن المتداخلة معه والقريبة منه قدر الإمكان، ليس بشرط أن تكون هناك فواصل كبرى كالجدران والأعمدة ولكن قد يكون الفصل والتقسيم مقتصراً على اتجاه الجلسات بحيث يكون طقم الانترية داخل الغرفة منغلقاً على ذاته بحيث يجعل الغرفة بالتبعية كلها منفصلة ومغايرة في الاتجاه عما سواها.
استخدام الألوان لإضافة شعور معين هو أمر ليس خيالي ولكنه علمي وحقيقي ومستند على دراسات موثقة، فإن ماتراه العين من موجات ضوئية ولونية يساعد تماماً على رسم وترسيخ حالة نفسية معينة لدى الإنسان، فالألوان مثل العاجي والأبيض والأزرق تعتبر مناسبة لشعور بالهدوء والاسترخاء، وألوان مثل الأخضر والأورجواني والأزرق الداكن ستكون مناسبة لتوصيل شعور حالم ودافيء في كل الغرفة.
القرب في المسافات بين المقاعد وبعضها في غرفة المعيشة تساعدك على الشعور بالدفء أكثر في رفقة عائلتك، سيكون الحديث أكثر متعة وهدوء حينما تقوم بمراعاة البعد بين كل أجزاء وأركان الجلسة، ويمكنك أيضاً لتقوم بهذه الخطوة أن تختار في البداية نوعية مناسبة من المقاعد المريحة التي تساعدك على توفير مسافات متقاربة بينهم، فهناك مثلاً تصاميم معينة للمقاعد قد لاتتيح أن يكون بجوارها مقاعد أخرى.
الإطلالة الساحرة نحو الخارج والشفافية في تصميم الجدران أمام غرفة المعيشة تضمن لك الشعور بالاسترخاء والتأمل والدفء مع عائلتك، تخيل أنك تشاهد هذه المناظر الرائعة وأنت تشاهد التليفزيون أو تتبادل أطراف الحديث مع أحد أفراد الأسرة، بالطبع ستكون الأمور أكثر روعة ومتعة عن المعتاد.
الحفاظ على النسق والألوان في غرفة المعيشة وتوفير الهدوء والخصوصية طريقك للاستمتاع بجلسة عائلية داخلية في غرفة المعيشة ليس لها مثيل، وجود التليفزيون أمر هام لمشاهدة الاهتمامات لكل فرد في الأسرة ولابعاد الملل تماماً، كما أن المقاعد المريحة والتي تستوعب العديد من الجلوس تساعد أن تجتمع فوقها كل الأسره بدون أن يتخلف أحد أو أن لايجد مكانه فيها.
اقرأ : الروعة في تصميم غرف النوم