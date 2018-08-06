الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار ملهمة للحصول على غرفة معيشة عائلية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Mr. Ehiya Residence at Tanjore, Dwellion Dwellion غرفة المعيشة
Loading admin actions …

تمر الأوقات الرائعة دائماً بصحبة الأهل والعائلة داخل غرفة المعيشة التي تجتمع فيها وتساعد على لم شملها في ظل إيقاع الحياة الذي أصبح سريعاً فوق التصور، ونحن في هوميفاي يشغلنا أن تكون أوقاتك كلها أنيقة وسعيدة داخل منزلك بديكور ملهم وبتصميم على قدر مستوى طموحاتك وتطلعاتك، لذا سنقوم بتوضيح بعض النصائح الضرورية التي تساعدك على تصميم غرفة معيشة عائلية مناسبة تمدك بالدفء والشعور بالطمأنية والمرح برفقة عائلتك وأسرتك السعيدة.

مكان خاص

Living room interior design projects, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة خشب نقي Brown
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

يجب أن تكون غرفة المعيشة مكاناً خاصاً منفصلاً عن الغرف والأماكن المتداخلة معه والقريبة منه قدر الإمكان، ليس بشرط أن تكون هناك فواصل كبرى كالجدران والأعمدة ولكن قد يكون الفصل والتقسيم مقتصراً على اتجاه الجلسات بحيث يكون طقم الانترية داخل الغرفة منغلقاً على ذاته بحيث يجعل الغرفة بالتبعية كلها منفصلة ومغايرة في الاتجاه عما سواها.

ألوان هادئة

Projecto - Salas, Balcão e Entrada, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة المعيشة Turquoise
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

استخدام الألوان لإضافة شعور معين هو أمر ليس خيالي ولكنه علمي وحقيقي ومستند على دراسات موثقة، فإن ماتراه العين من موجات ضوئية ولونية يساعد تماماً على رسم وترسيخ حالة نفسية معينة لدى الإنسان، فالألوان مثل العاجي والأبيض والأزرق تعتبر مناسبة لشعور بالهدوء والاسترخاء، وألوان مثل الأخضر والأورجواني والأزرق الداكن ستكون مناسبة لتوصيل شعور حالم ودافيء في كل الغرفة.

مقاعد متقاربة

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

القرب في المسافات بين المقاعد وبعضها في غرفة المعيشة تساعدك على الشعور بالدفء أكثر في رفقة عائلتك، سيكون الحديث أكثر متعة وهدوء حينما تقوم بمراعاة البعد بين كل أجزاء وأركان الجلسة، ويمكنك أيضاً لتقوم بهذه الخطوة أن تختار في البداية نوعية مناسبة من المقاعد المريحة التي تساعدك على توفير مسافات متقاربة بينهم، فهناك مثلاً تصاميم معينة للمقاعد قد لاتتيح أن يكون بجوارها مقاعد أخرى.

إطلالة للجميع

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten غرفة المعيشة
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

الإطلالة الساحرة نحو الخارج والشفافية في تصميم الجدران أمام غرفة المعيشة تضمن لك الشعور بالاسترخاء والتأمل والدفء مع عائلتك، تخيل أنك تشاهد هذه المناظر الرائعة وأنت تشاهد التليفزيون أو تتبادل أطراف الحديث مع أحد أفراد الأسرة، بالطبع ستكون الأمور أكثر روعة ومتعة عن المعتاد.

جلسات متقابلة وأنيقة

Mr. Ehiya Residence at Tanjore, Dwellion Dwellion غرفة المعيشة
Dwellion

Dwellion
Dwellion
Dwellion

الحفاظ على النسق والألوان في غرفة المعيشة وتوفير الهدوء والخصوصية طريقك للاستمتاع بجلسة عائلية داخلية في غرفة المعيشة ليس لها مثيل، وجود التليفزيون أمر هام لمشاهدة الاهتمامات لكل فرد في الأسرة ولابعاد الملل تماماً، كما أن المقاعد المريحة والتي تستوعب العديد من الجلوس تساعد أن تجتمع فوقها كل الأسره بدون أن يتخلف أحد أو أن لايجد مكانه فيها.

اقرأ : الروعة في تصميم غرف النوم

الروعة في تصميم غرف النوم
الروعة في الشعور بالدفء العائلي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً