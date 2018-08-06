أفكار ملهمة للحصول على غرفة معيشة عائلية

القرب في المسافات بين المقاعد وبعضها في غرفة المعيشة تساعدك على الشعور بالدفء أكثر في رفقة عائلتك، سيكون الحديث أكثر متعة وهدوء حينما تقوم بمراعاة البعد بين كل أجزاء وأركان الجلسة، ويمكنك أيضاً لتقوم بهذه الخطوة أن تختار في البداية نوعية مناسبة من المقاعد المريحة التي تساعدك على توفير مسافات متقاربة بينهم، فهناك مثلاً تصاميم معينة للمقاعد قد لاتتيح أن يكون بجوارها مقاعد أخرى.