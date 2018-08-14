5 أسرّة عنوانًا للراحة والاسترخاء

أول سرير معنا اليوم مصمم على الطريقة اليابانية حيث نجده شديد القرب من الأرضية ولا نلمح له أرجل من الأساس وهي لمسة تجعله مريحًا وتوفر الاسترخاء لمستخدميه.

أما عن الأغطية، فهي بملمسها الناعم ولونها الأبيض الناصع ساهمت في تعزيز النظرة المريحة التي تتمتع بها الغرفة من البداية بفضل التصميم الداخلي البسيط واللمسات الديكورية الراقية والتي أبرزها ورق الحائط المجسم المُجَسِّد لجمال وروعة شاطئ البحر.