5 أسرّة عنوانًا للراحة والاسترخاء

عندما تنظر فقط لتصميمات هذه الأسرّة ستشعر بالراحة والاسترخاء وهذا هو الغرض المصممة من أجله لتحققه لمستخدميها، منها ذو التصميم الياباني شديد القرب من الأرض، ومنها متعدد الاستخدامات الذي يتحول من أريكة لسرير والعكس، ومنها أيضًا ما تتزين جميع زواياه بأعمدة عتيقة. دعونا نشاهد معًا فيما يلي 5 نماذج لأسرة عنوانًا للراحة والاسترخاء!
أول سرير معنا اليوم مصمم على الطريقة اليابانية حيث نجده شديد القرب من الأرضية ولا نلمح له أرجل من الأساس وهي لمسة تجعله مريحًا وتوفر الاسترخاء لمستخدميه.
أما عن الأغطية، فهي بملمسها الناعم ولونها الأبيض الناصع ساهمت في تعزيز النظرة المريحة التي تتمتع بها الغرفة من البداية بفضل التصميم الداخلي البسيط واللمسات الديكورية الراقية والتي أبرزها ورق الحائط المجسم المُجَسِّد لجمال وروعة شاطئ البحر.
غرفة معيشة حيوية ومساحة ذكية للنوم في الوقت نفسه تعتمد في أثاثها على أريكة وظيفية تتحول إلى سرير ذكي يستخدم عند الحاجة. تصميم قطعة الأثاث هذه يصلح كثيرًا لغرف الضيوف ولن يكلفك الكثير من الأموال.
أما عن هذا السرير، فهو راقي وفاخر لأبعد الحدود والفضل يعود للمسند الكبتونيه المرتفع بما فيه من غُرَز رائعة وما يزينه من أقمشة ناعمة. المذهل أيضًا في هذا السرير هو تصميمه المريح الذي يتخلى تمامًا عن الأرجل الأربعة المعتاد تثبيته من خلالهم على الأرضية والمقعد الأنيق الذي يلتحم به ويظهره بحجم أكبر.
لا جدال على أن تصميم هذا السرير أنيق رغم أنه قديم الطراز إلى حد كبير، ولكن الملفت في الغرفة بشكل عام هو استخدام الخبراء للون الأخضر المعروف بأنه أحد الدرجات المنعشة والمريحة للعين والنفس وذلك ليس في الجدران فحسب، وإنما أيضًا فرس السرير والوسائد وبعض الإكسسوارات.
رغم أن اللون الرمادي من الألوان المعروفة برسميتها وبرودتها، إلا أن خبراء التصميم أحسنوا استخدامه في هذه الغرفة سواء في خلفية السرير أو في العناصر الديكورية التجميلية كالوسائد مثلًا أو في المسند نفسه وفرش السرير.