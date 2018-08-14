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5 أسرّة عنوانًا للراحة والاسترخاء

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Worts Causeway Show Home, Sara Slade Interiors Sara Slade Interiors غرفة نوم
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عندما تنظر فقط لتصميمات هذه الأسرّة ستشعر بالراحة والاسترخاء وهذا هو الغرض المصممة من أجله لتحققه لمستخدميها، منها ذو التصميم الياباني شديد القرب من الأرض، ومنها متعدد الاستخدامات الذي يتحول من أريكة لسرير والعكس، ومنها أيضًا ما تتزين جميع زواياه بأعمدة عتيقة. دعونا نشاهد معًا فيما يلي 5 نماذج لأسرة عنوانًا للراحة والاسترخاء!

1- يابانية التصميم

Sea Side Pixers غرفة نوم Multicolored beach,sea,ocean,wall mural,wallpaper
Pixers

Sea Side

Pixers
Pixers
Pixers

أول سرير معنا اليوم مصمم على الطريقة اليابانية حيث نجده شديد القرب من الأرضية ولا نلمح له أرجل من الأساس وهي لمسة تجعله مريحًا وتوفر الاسترخاء لمستخدميه.

أما عن الأغطية، فهي بملمسها الناعم ولونها الأبيض الناصع ساهمت في تعزيز النظرة المريحة التي تتمتع بها الغرفة من البداية بفضل التصميم الداخلي البسيط واللمسات الديكورية الراقية والتي أبرزها ورق الحائط المجسم المُجَسِّد لجمال وروعة شاطئ البحر.

2- اثنين X واحد

Chatnap with sofa bed Loaf غرفة المعيشة sofa,living room,home,modular sofa,sofa bed,linen,white,space
Loaf

Chatnap with sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

غرفة معيشة حيوية ومساحة ذكية للنوم في الوقت نفسه تعتمد في أثاثها على أريكة وظيفية تتحول إلى سرير ذكي يستخدم عند الحاجة. تصميم قطعة الأثاث هذه يصلح كثيرًا لغرف الضيوف ولن يكلفك الكثير من الأموال.

3- راقي لأبعد الحدود

Park Show Home homify غرفة نوم
homify

Park Show Home

homify
homify
homify

أما عن هذا السرير، فهو راقي وفاخر لأبعد الحدود والفضل يعود للمسند الكبتونيه المرتفع بما فيه من غُرَز رائعة وما يزينه من أقمشة ناعمة. المذهل أيضًا في هذا السرير هو تصميمه المريح الذي يتخلى تمامًا عن الأرجل الأربعة المعتاد تثبيته من خلالهم على الأرضية والمقعد الأنيق الذي يلتحم به ويظهره بحجم أكبر.

4- السر في الألوان

Moultrie Park Poster Bed ALARUS INTERIORS غرفة نومأسرة نوم
ALARUS INTERIORS

Moultrie Park Poster Bed

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

لا جدال على أن تصميم هذا السرير أنيق رغم أنه قديم الطراز إلى حد كبير، ولكن الملفت في الغرفة بشكل عام هو استخدام الخبراء للون الأخضر المعروف بأنه أحد الدرجات المنعشة والمريحة للعين والنفس وذلك ليس في الجدران فحسب، وإنما أيضًا فرس السرير والوسائد وبعض الإكسسوارات. 

5- ستود النوم في أحضانه

Worts Causeway Show Home, Sara Slade Interiors Sara Slade Interiors غرفة نوم
Sara Slade Interiors

Worts Causeway Show Home

Sara Slade Interiors
Sara Slade Interiors
Sara Slade Interiors

رغم أن اللون الرمادي من الألوان المعروفة برسميتها وبرودتها، إلا أن خبراء التصميم أحسنوا استخدامه في هذه الغرفة سواء في خلفية السرير أو في العناصر الديكورية التجميلية كالوسائد مثلًا أو في المسند نفسه وفرش السرير.

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