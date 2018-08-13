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اختار الحمام الأجمل من وجهه نظرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
House St Andrews, Principia Design Principia Design حمام
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الحمامات متنوعة الأذواق ويمكنك أن تفضل نمط عن الآخر بمجرد رؤيتك إياه وتفضيلك قد يكون بأسباب متنوعة كالمساحات والألوان والتناسق فيما بينها، كما هناك تفضيلات للحمامات المصممة بمواد طبيعية كالخشب والرخام، والبعض الآخر يفضل المواد الشفافة كالزجاج والموزاييك والسيراميك، ولعل هذا التنوع قد يكون مفيداً لك في حالة عشقك لمجال الديكور وتذوق الأبداعات المختلفة فيه، ودورنا في هوميفاي أن نقدم لك هذه المتعة في الاختيار من خلال كتاب الأفكار هذا لمجموعة من الحمامات التي تتنوع في روعتها والتي ستجد من بينها التصميم الأقرب إليك.

الحمام الكلاسيكي

Hurghada Axis Architects for architecture and interior design حمام
Axis Architects for architecture and interior design

Hurghada

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

الحمامات الكلاسيكية دائماً ماتميل للألوان الداكنة النحاسية تحديداً وتتمتع بالأناقة والصفاء في التفاصيل بدرجة كبيرة يمكننا ملاحظتها في توفر المرايا والتقاسيم الزجاجية على نطاق واسع، مع استغلال الأركان والمستويات الأرضية أسفل المناطق العملية للحوض مثلاً في التخزين بتصميم أرفف مناسبة ذات شكل جذاب ومضيء يمكن استخدامها في تخزين البشاكير وأدوات الحمام بكل سهولة وأناقة.

الحمام الأنيق

REFORMA V IVIENDA 2º ENSANCHE, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra حمام
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

الحمامات العصرية الأنيقة التي تتخذ من بساطة التفاصيل وسيلة أساسية للتميز والانطلاق، هي اختيارك المفضل لو كنت ذو شخصية هادئة جذابة تميل للألوان الدافئة والبعد عن التكاليف والبهرجة الزائدة عن الحد، الالوان السماوية والضوء الطبيعي الصافي اختيارك الأفضل على الإطلاق، وهذا الحمام يناسبك أكثر.

الحمام المبهر

Design & Build: Condominium @ Eunos (Modern Scandinavian), erstudio Pte Ltd erstudio Pte Ltd حمام
erstudio Pte Ltd

erstudio Pte Ltd
erstudio Pte Ltd
erstudio Pte Ltd

الحمامات المبهرة بإضاءة قوية وأوجه انعكاسات كثيرة ومواد تبدو باهظة الثمن قد تكون مناسبة لمنزل يعتاد على استقبال الزوار والضيوف من حين لآخر، مهما كانت المساحات المتوفرة للحمام فإن مكوناته الثمينة تساعده على التألق أكثر والتناغم طريقه الأمثل نحو التميز.

الحمام الشاعري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الألوان الهادئة والإضاءة الخافتة أجمل ما يميز هذه النوعية من الحمامات، الإكسسوارات الشاعرية كالشموع والنباتات تساعد كثيراً على ظهور الحمام بهذا الشكل الرومانسي للغاية وبالتفاصيل الرقيقة المتناغمة المرغوبة، أنظمة الإضاءة في هذا الحمام تكون في الغالب في الأركان وغير مسلطة على الوسط تماماً.

الحمام الحالم

House St Andrews, Principia Design Principia Design حمام
Principia Design

Principia Design
Principia Design
Principia Design

الانطلاق نحو إطلالة خارجية ساحرة أجمل ما في هذه النوعية من الحمامات، المناظر الطبيعية المحيطة بالحمام يمكن الاستمتاع بها من خلال فتح نوافذ وجدران زجاجية كبيرة نحو الخارج والاستمتاع باستحمام شاعري لا يقارن ولحظات جميلة من الاسترخاء المميز,

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