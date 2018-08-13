اختار الحمام الأجمل من وجهه نظرك

الحمامات متنوعة الأذواق ويمكنك أن تفضل نمط عن الآخر بمجرد رؤيتك إياه وتفضيلك قد يكون بأسباب متنوعة كالمساحات والألوان والتناسق فيما بينها، كما هناك تفضيلات للحمامات المصممة بمواد طبيعية كالخشب والرخام، والبعض الآخر يفضل المواد الشفافة كالزجاج والموزاييك والسيراميك، ولعل هذا التنوع قد يكون مفيداً لك في حالة عشقك لمجال الديكور وتذوق الأبداعات المختلفة فيه، ودورنا في هوميفاي أن نقدم لك هذه المتعة في الاختيار من خلال كتاب الأفكار هذا لمجموعة من الحمامات التي تتنوع في روعتها والتي ستجد من بينها التصميم الأقرب إليك.
الحمامات الكلاسيكية دائماً ماتميل للألوان الداكنة النحاسية تحديداً وتتمتع بالأناقة والصفاء في التفاصيل بدرجة كبيرة يمكننا ملاحظتها في توفر المرايا والتقاسيم الزجاجية على نطاق واسع، مع استغلال الأركان والمستويات الأرضية أسفل المناطق العملية للحوض مثلاً في التخزين بتصميم أرفف مناسبة ذات شكل جذاب ومضيء يمكن استخدامها في تخزين البشاكير وأدوات الحمام بكل سهولة وأناقة.
الحمامات العصرية الأنيقة التي تتخذ من بساطة التفاصيل وسيلة أساسية للتميز والانطلاق، هي اختيارك المفضل لو كنت ذو شخصية هادئة جذابة تميل للألوان الدافئة والبعد عن التكاليف والبهرجة الزائدة عن الحد، الالوان السماوية والضوء الطبيعي الصافي اختيارك الأفضل على الإطلاق، وهذا الحمام يناسبك أكثر.
الحمامات المبهرة بإضاءة قوية وأوجه انعكاسات كثيرة ومواد تبدو باهظة الثمن قد تكون مناسبة لمنزل يعتاد على استقبال الزوار والضيوف من حين لآخر، مهما كانت المساحات المتوفرة للحمام فإن مكوناته الثمينة تساعده على التألق أكثر والتناغم طريقه الأمثل نحو التميز.
الألوان الهادئة والإضاءة الخافتة أجمل ما يميز هذه النوعية من الحمامات، الإكسسوارات الشاعرية كالشموع والنباتات تساعد كثيراً على ظهور الحمام بهذا الشكل الرومانسي للغاية وبالتفاصيل الرقيقة المتناغمة المرغوبة، أنظمة الإضاءة في هذا الحمام تكون في الغالب في الأركان وغير مسلطة على الوسط تماماً.
الانطلاق نحو إطلالة خارجية ساحرة أجمل ما في هذه النوعية من الحمامات، المناظر الطبيعية المحيطة بالحمام يمكن الاستمتاع بها من خلال فتح نوافذ وجدران زجاجية كبيرة نحو الخارج والاستمتاع باستحمام شاعري لا يقارن ولحظات جميلة من الاسترخاء المميز,
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