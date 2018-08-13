اختار الحمام الأجمل من وجهه نظرك

الحمامات متنوعة الأذواق ويمكنك أن تفضل نمط عن الآخر بمجرد رؤيتك إياه وتفضيلك قد يكون بأسباب متنوعة كالمساحات والألوان والتناسق فيما بينها، كما هناك تفضيلات للحمامات المصممة بمواد طبيعية كالخشب والرخام، والبعض الآخر يفضل المواد الشفافة كالزجاج والموزاييك والسيراميك، ولعل هذا التنوع قد يكون مفيداً لك في حالة عشقك لمجال الديكور وتذوق الأبداعات المختلفة فيه، ودورنا في هوميفاي أن نقدم لك هذه المتعة في الاختيار من خلال كتاب الأفكار هذا لمجموعة من الحمامات التي تتنوع في روعتها والتي ستجد من بينها التصميم الأقرب إليك.