5 أفكار لوحدات تلفاز وظيفية ومعاصرة

في هذا المقال جمعنا لك تشكيلة من أجمل وأرقى وحدات التلفاز المعاصرة والوظيفية، منها ما هو بسيط التصميم، ومنها المعقد بعض الشيء، ومنها ما بين بين، شاهدهم معنا الآن ولا تنسى مشاركتنا رأيك عن أكثرهم تفضيلًا بالنسبة لك!
وحدة تلفاز رائعة مصممة على شكل حرف U ضلعيه المتقابلين مقسمين إلى أرفف مفتوحة باللون الأبيض تحتضن الكثير من الإكسسوارات والكتب، فيما يزين البعض الآخر منها أسبتة من الخوص تتضمن الأغراض شديدة الخصوصية.
أما عن الضلع الأخير الأفقي، فهو الذي يعتليه التلفاز وينقسم بشكل ذكي مثل الأضلع الأخرى إلى ثلاثة مربعات، الأيمن يتضمن بوف والثاني عبارة عن وحدة تخزينية مغلقة والثالث على ما يبدو لسماعات ضخمة.
أما عن وحدة التلفاز هذه، فلها إطلالة خاصة للغاية يغلب عليها الطابع الرسمي بفضل اللون الرمادي وتنقسم بذكاء شديد إلى مجموعة من أجمل الأرفف المفتوحة عدا واحدة أو اثنين زينتهم أبواب منها المفصلي ومنها الجرار.
لا تقل وحدة التلفاز هذه عما سبقوها من نماذج في أناقتها، فهي معاصرة وراقية فوق الوصف حيث أنها عبارة عن شريحة خشبية عريضة مستطيلية الشكل تلتصق بالجدار الرئيسي للغرفة، مثبت بها خزانة علوية مضاءة بطريقة ذكية وأخرى سفلية يوضع عليها التلفاز. تتناسق وحدة التلفاز هذه بدرجاتها اللونية البيج مع الديكور العام للغرفة بشكل كبير وتمنحها بعض الدفء الذي تفتقده نتيجة استخدام اللون الرمادي في كافة تفاصيلها.
يتوج هذه الوحدة التلفزيونية تاج البساطة حيث نجد أنها عبارة عن رفين عمليين فقط، الأول أبيض اللون بسُمك رفيع، والآخر خشبي بلون أقرب للبرتقالي بسُمك أكبر.
لأول وهلة ترى فيها هذه الوحدة التلفزيونية تشعر أنها معقدة ربما يرجع ذلك إلى حجمها الكبير الذي يغطي أغلب الجدار الرئيسي للغرفة بشكل ذكي للغاية، وهذا لأنها أكبر وأهم من كونها وحدة تلفاز عادية وإنما هي تضم أيضًا مكتبة عبقرية ومكتب مرن جميعهم على نفس الخط المستقيم الذي ترسمه.