5 أفكار لوحدات تلفاز وظيفية ومعاصرة

وحدة تلفاز رائعة مصممة على شكل حرف U ضلعيه المتقابلين مقسمين إلى أرفف مفتوحة باللون الأبيض تحتضن الكثير من الإكسسوارات والكتب، فيما يزين البعض الآخر منها أسبتة من الخوص تتضمن الأغراض شديدة الخصوصية.

أما عن الضلع الأخير الأفقي، فهو الذي يعتليه التلفاز وينقسم بشكل ذكي مثل الأضلع الأخرى إلى ثلاثة مربعات، الأيمن يتضمن بوف والثاني عبارة عن وحدة تخزينية مغلقة والثالث على ما يبدو لسماعات ضخمة.