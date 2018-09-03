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غرف أطفال ستسعد أطفالك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الاطفال
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غرف الأطفال واحدة من أمتع الغرف التي يقوم فيها المصمم المبدع باخراج طاقاته واثبات ابداعاته أكثر من أي غرفة أخرى لما فيها من معادلات السهل الممتنع التي تجعلك تفكر في أكثر الأفكار الإبداعية والتي تكون مناسبة للأطفال أن يستوعبوها وليس الكبار فقط، فهذه الغرفة تشهد تطور عقل الأطفال وتطلعاتهم، ولابد أن تحتوي على صفات وأفكار خاصة لتجعلهم يحصلون على الراحة والجمال في آن واحد.

هوميفاي سوف يمنحكم فرصة رائعة للتعرف على أكثر من تصميم ملهم لغرف أطفال مميزة تحتوي على العديد من الأفكار التي يمكنكم اقتباسها وتطبيقها بسهولة في غرف أطفالكم الأعزاء.

عملية

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design غرفة الاطفال
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

غرفة الأطفال العملية دائما ما تكون جذابة بالنسبة لعائلاتهم في الحقيقة، وتكون ممتعة بالنسبة للأطفال لو قمنا بتحسين وضعية هذه العملية بعض الشيء، ففكرة السريرين المتطابقية فكرة رائعة وجذابة للأطفال ومفيدة على الجانب العملي لغرفة يسكنها طفلين تعاني من بعض الضيق، وكذلك توفر مساحة إضافية يمكن للأطفال استغلالها بطريقة مفضلة لنشر ألعابهم وتمضية أوقاتها في أشياء مسلية أكثر.

تناسق

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks غرفة الاطفال Blue
BWorks

BWorks
BWorks
BWorks

التنسيق في غرفة الطفل لابد أن يكون حاضراً بدون بهرجة زائدة أو تفاصيل إضافية، فوجود سرير مناسب للمساحة وتفاصيل ألوان مريحة في كل المكونات أبسط الأشياء التي تجعل الغرف أجمل، لاحظ في هذه الغرفة التناسق في الوان الخشب الطبيعي والتريكواز، وكذلك الترتيب في وجود الرفوف المكتبية والأسطح المتوفرة في كل جدار تقريباً وهو مانحتاجه بالضبط لتعليم الطفل الترتيب والبعد عن الفوضى في هذه المرحلة العمرية عن طريق الديكور العملي المتناسق.

جمال وهدوء

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الاطفال
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

الإضاءة الموزعة بعناية تجعل غرفة الأطفال قمة في الجمال وتعطي معاني الدفء والهدوء بكل بساطة، ففي هذه الغرفة توفر لكل هذه المعاني عن طريق الألوان المتداخلة كالأحمر والبنفسجي والإضاءة الرائعة في السقف وحول الجدران وطريق تصميم السرير الشاعرية من الخشب وستائر بيضاء خفيفة جعلت من الغرفة عالماً مستقلاً من الجمال وليست غرفة أطفال فقط.

شخصيات بطولية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الشخصيات البطولية التي يعشقها الأطفال أكبر مما تعتقد لديهم، فهم يفضلونها على أي شيء، فلو وجدوها في غرفتهم ستكون غرفتهم هي أفضل مايمتلكون في العالم، بتفاصيل تحمل هذه الشخصيات والألوان المستمدة منها في تفاصيل الكومودينو والستائر والسرير والجدران.

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نكهة علمية

Czarodziejska Kraków, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة الاطفال
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

يمكنك أن تمد طفلك بلمسة عملية واضحة في ديكور غرفته الخاصة، مثل أن تضيف خريطة العالم أو تفاصيل جدول الضرب الحسابي، أو قوانين فيزيائية بسيطة تفتح لديه زهرات التعلم والتعرف على العلوم وجعلها مألوفة بالنسبة له.

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