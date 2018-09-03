غرف أطفال ستسعد أطفالك

غرف الأطفال واحدة من أمتع الغرف التي يقوم فيها المصمم المبدع باخراج طاقاته واثبات ابداعاته أكثر من أي غرفة أخرى لما فيها من معادلات السهل الممتنع التي تجعلك تفكر في أكثر الأفكار الإبداعية والتي تكون مناسبة للأطفال أن يستوعبوها وليس الكبار فقط، فهذه الغرفة تشهد تطور عقل الأطفال وتطلعاتهم، ولابد أن تحتوي على صفات وأفكار خاصة لتجعلهم يحصلون على الراحة والجمال في آن واحد.
هوميفاي سوف يمنحكم فرصة رائعة للتعرف على أكثر من تصميم ملهم لغرف أطفال مميزة تحتوي على العديد من الأفكار التي يمكنكم اقتباسها وتطبيقها بسهولة في غرف أطفالكم الأعزاء.
غرفة الأطفال العملية دائما ما تكون جذابة بالنسبة لعائلاتهم في الحقيقة، وتكون ممتعة بالنسبة للأطفال لو قمنا بتحسين وضعية هذه العملية بعض الشيء، ففكرة السريرين المتطابقية فكرة رائعة وجذابة للأطفال ومفيدة على الجانب العملي لغرفة يسكنها طفلين تعاني من بعض الضيق، وكذلك توفر مساحة إضافية يمكن للأطفال استغلالها بطريقة مفضلة لنشر ألعابهم وتمضية أوقاتها في أشياء مسلية أكثر.
التنسيق في غرفة الطفل لابد أن يكون حاضراً بدون بهرجة زائدة أو تفاصيل إضافية، فوجود سرير مناسب للمساحة وتفاصيل ألوان مريحة في كل المكونات أبسط الأشياء التي تجعل الغرف أجمل، لاحظ في هذه الغرفة التناسق في الوان الخشب الطبيعي والتريكواز، وكذلك الترتيب في وجود الرفوف المكتبية والأسطح المتوفرة في كل جدار تقريباً وهو مانحتاجه بالضبط لتعليم الطفل الترتيب والبعد عن الفوضى في هذه المرحلة العمرية عن طريق الديكور العملي المتناسق.
الإضاءة الموزعة بعناية تجعل غرفة الأطفال قمة في الجمال وتعطي معاني الدفء والهدوء بكل بساطة، ففي هذه الغرفة توفر لكل هذه المعاني عن طريق الألوان المتداخلة كالأحمر والبنفسجي والإضاءة الرائعة في السقف وحول الجدران وطريق تصميم السرير الشاعرية من الخشب وستائر بيضاء خفيفة جعلت من الغرفة عالماً مستقلاً من الجمال وليست غرفة أطفال فقط.
الشخصيات البطولية التي يعشقها الأطفال أكبر مما تعتقد لديهم، فهم يفضلونها على أي شيء، فلو وجدوها في غرفتهم ستكون غرفتهم هي أفضل مايمتلكون في العالم، بتفاصيل تحمل هذه الشخصيات والألوان المستمدة منها في تفاصيل الكومودينو والستائر والسرير والجدران.
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يمكنك أن تمد طفلك بلمسة عملية واضحة في ديكور غرفته الخاصة، مثل أن تضيف خريطة العالم أو تفاصيل جدول الضرب الحسابي، أو قوانين فيزيائية بسيطة تفتح لديه زهرات التعلم والتعرف على العلوم وجعلها مألوفة بالنسبة له.