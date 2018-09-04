تجديد منزل لندني بلمسات ديكورية عصرية

تحتل غرفة النوم الجديدة -أي التي خضعت للتجديد- مساحة رائعة في الطابق العلوي من هذا المنزل، كما تتألق بسقف متعدد الميول تخترقه فتحات مختلفة تمد جميع أرجائها بالتهوية السليمة والضوء الطبيعي، وهو ما يقلل بدوره من استهلاك الكهرباء سواء وحدات الإضاءة أو المكيفات.