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تجديد منزل لندني بلمسات ديكورية عصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify منزل عائلي صغير طوب Brown
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منزل عائلي لندني مكون من طابقين، غيرته تمامًا تجديدات الشركة المعمارية RESI التي بدأت بترميم واجهته وحديقته الأمامية، ثم امتدت للمساحة الداخلية لتزيين جميع الغرف بلمسات ديكورية عصرية.. استمتع معنا الآن بمشاهدة هذا المشروع المميز بعد التجديد، علك تستلهم منه أية أفكار أو حيل ذكية!

لنلقي نظرة أولًا على الواجهة والمساحة الخارجية

Exterior of this London home homify منزل عائلي صغير طوب Brown Garden,Patio,Garden table
homify

Exterior of this London home

homify
homify
homify

تدل هيئة المنزل من الخارج بعد التجديد على أن واجهته أنيقة وحديقته الأمامية فسيحة وترحيبية، حيث تتمتع تلك الأخيرة بوجه خاص بأسلوب مميز في تنسيق النباتات والأشجار على الأطراف، وتأثيث المنطقة المركزية بمنتهى الاحترافية بمائدة طعام عائلية بيضاوية.

غرفة النوم بسقف متعدد الميول

Bedroom homify غرفة نوم Beige Skylight,Natural Light,Bookcase
homify

Bedroom

homify
homify
homify

تحتل غرفة النوم الجديدة -أي التي خضعت للتجديد- مساحة رائعة في الطابق العلوي من هذا المنزل، كما تتألق بسقف متعدد الميول تخترقه فتحات مختلفة تمد جميع أرجائها بالتهوية السليمة والضوء الطبيعي، وهو ما يقلل بدوره من استهلاك الكهرباء سواء وحدات الإضاءة أو المكيفات.

إطلالة مشرقة مع الألوان المحايدة

Loft Bedroom homify غرفة نوم Beige Natural light,Purple,Bedroom
homify

Loft Bedroom

homify
homify
homify

من هذه الزاوية نستطيع رؤية غرفة النوم مع لوحة ألوان ناعمة ومحايدة، تجعلها تبدو أكثر اتساعًا وانفتاحًا وترحيبًا مما كانت عليه بالفعل قبل التجديد.

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الحمام وحالة انفتاح على السماء

Ensuite Bathroom homify حمام White Natural light,Bathroom,Stylish
homify

Ensuite Bathroom

homify
homify
homify

لم تكن غرفة النوم وحدها تتألق بسقف فريد التصميم، بل أن الحمام الملحق بها فاقها سحرًا وجاذبية بما تمتع به من سقف زجاجي شفاف -رغم أنه يفقد مستخدميه الكثير من الخصوصية- أن يكسب الحمام كل الإشراقة والحيوية والدفء.

المطبخ ومزيد من اللمسات العصرية

Kitchen Renovation homify مطبخ ذو قطع مدمجة جرانيت Black Kitchen lighting,Kitchen Island,Cabinets
homify

Kitchen Renovation

homify
homify
homify

في الطابق السفلي، نلاحظ أن الخبراء استمروا في اتباع الأسلوب المعاصر بالمطبخ أيضًا، والذي تم تجديده حديثًا بألوان جريئة، وإكسسوارات جذابة، وتصميم ذكي، وخزائن مدهشة. 

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