تجديد منزل لندني بلمسات ديكورية عصرية

منزل عائلي لندني مكون من طابقين، غيرته تمامًا تجديدات الشركة المعمارية RESI التي بدأت بترميم واجهته وحديقته الأمامية، ثم امتدت للمساحة الداخلية لتزيين جميع الغرف بلمسات ديكورية عصرية.. استمتع معنا الآن بمشاهدة هذا المشروع المميز بعد التجديد، علك تستلهم منه أية أفكار أو حيل ذكية!
تدل هيئة المنزل من الخارج بعد التجديد على أن واجهته أنيقة وحديقته الأمامية فسيحة وترحيبية، حيث تتمتع تلك الأخيرة بوجه خاص بأسلوب مميز في تنسيق النباتات والأشجار على الأطراف، وتأثيث المنطقة المركزية بمنتهى الاحترافية بمائدة طعام عائلية بيضاوية.
تحتل غرفة النوم الجديدة -أي التي خضعت للتجديد- مساحة رائعة في الطابق العلوي من هذا المنزل، كما تتألق بسقف متعدد الميول تخترقه فتحات مختلفة تمد جميع أرجائها بالتهوية السليمة والضوء الطبيعي، وهو ما يقلل بدوره من استهلاك الكهرباء سواء وحدات الإضاءة أو المكيفات.
من هذه الزاوية نستطيع رؤية غرفة النوم مع لوحة ألوان ناعمة ومحايدة، تجعلها تبدو أكثر اتساعًا وانفتاحًا وترحيبًا مما كانت عليه بالفعل قبل التجديد.
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لم تكن غرفة النوم وحدها تتألق بسقف فريد التصميم، بل أن الحمام الملحق بها فاقها سحرًا وجاذبية بما تمتع به من سقف زجاجي شفاف -رغم أنه يفقد مستخدميه الكثير من الخصوصية- أن يكسب الحمام كل الإشراقة والحيوية والدفء.
في الطابق السفلي، نلاحظ أن الخبراء استمروا في اتباع الأسلوب المعاصر بالمطبخ أيضًا، والذي تم تجديده حديثًا بألوان جريئة، وإكسسوارات جذابة، وتصميم ذكي، وخزائن مدهشة.