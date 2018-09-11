كيف يمكنك التمديد للخارج بمنزل الحلم؟

في هذا المقال، ستجد سبلًا مختلفة للتمديد للخارج وإكساب منزلك مساحة إضافية بطرق مبتكرة، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على ما لدينا لك من أفكار، لتعرف كيف تعمل على توسعة منزلك بأذكى الحيل!
ليس شرطًا أن يكون التمديد للخارج مقصودًا به التوسع خارج حدود المنزل أي بالحديقة المنزلية، أو الفناء الخلفي، بل أنه قد يشمل الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخل نطاق المنزل نفسه كالمساحة الجانبية التي نراها بالصورة المعروضة والتي هي ليست داخلية أو خارجية، وإنما هي بقعة شبه مفتوحة بأحد أطراف المبنى، استغلها الخبراء هنا في إقامة جلسة معيشية بسيطة لعدم احتواء المنزل على حديقة.
طريقة أخرى يمكن بها التمديد للخارج بشكل غير تقليدي، وهي إعادة النظر فيما لديك من شرفة بمساحة غير مستغلة وتأثيثها بمجموعة من أرقى قطع الأثاث لتستمتع بقضاء أجمل الأوقات بها. سيكون الأمر أكثر روعة إن كانت الشرفة تطل على منظر طبيعي ساحر كالذي يندمج معه نموذجنا المعروض هنا.
أما هنا، فقد تم الاستفادة من الفناء الخلفي للمنزل في التمديد للخارج باستخدام مائدة طعام عائلية ومعها مجموعة مقاعد خشبية مريحة، إلى جانب مظلة تحجب الشمس بالساعات الأولى من النهار. المميز حقًا حول هذه الجلسة أنها شديدة المرونة وهذا لأن ما تعتمد عليه من قطع أثاث من النوع القابل للطي وبالتالي يمكن استبعادها والاستعانة بها متى شاء أصحابها.
في هذا النموذج كانت فكرة التمديد مختلفة تمامًا، حيث لم تعتمد لا على مساحة جانبية أو حديقة منزلية، بل على رووف المنزل وتأثيثه بأكثر من جلسة عملية، بالإضافة لتغطيته بسقف زجاجي يدمجه مع الطبيعة!
مع اللجوء لجدران زجاجية شفافة بمنزلك تعمل على الربط بين المساحات الداخلية والخارجية، لن تحتاج إلى تأثيث تلك الأخيرة بأي قطع أثاث، فيكفي العنصر البصري الوهمي بتلك الحالة الذي سيجعل المساحتين متلاحمتين دون بذل أي مجهود من جانبك.