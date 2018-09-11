كيف يمكنك التمديد للخارج بمنزل الحلم؟

ليس شرطًا أن يكون التمديد للخارج مقصودًا به التوسع خارج حدود المنزل أي بالحديقة المنزلية، أو الفناء الخلفي، بل أنه قد يشمل الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخل نطاق المنزل نفسه كالمساحة الجانبية التي نراها بالصورة المعروضة والتي هي ليست داخلية أو خارجية، وإنما هي بقعة شبه مفتوحة بأحد أطراف المبنى، استغلها الخبراء هنا في إقامة جلسة معيشية بسيطة لعدم احتواء المنزل على حديقة.