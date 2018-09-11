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كيف يمكنك التمديد للخارج بمنزل الحلم؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Grand Conservatory on a Substantial Channel Islands Property, Vale Garden Houses Vale Garden Houses بيت زجاجي خشب White
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في هذا المقال، ستجد سبلًا مختلفة للتمديد للخارج وإكساب منزلك مساحة إضافية بطرق مبتكرة، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على ما لدينا لك من أفكار، لتعرف كيف تعمل على توسعة منزلك بأذكى الحيل!

ما رأيك بالتمديد الجانبي؟

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ليس شرطًا أن يكون التمديد للخارج مقصودًا به التوسع خارج حدود المنزل أي بالحديقة المنزلية، أو الفناء الخلفي، بل أنه قد يشمل الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخل نطاق المنزل نفسه كالمساحة الجانبية التي نراها بالصورة المعروضة والتي هي ليست داخلية أو خارجية، وإنما هي بقعة شبه مفتوحة بأحد أطراف المبنى، استغلها الخبراء هنا في إقامة جلسة معيشية بسيطة لعدم احتواء المنزل على حديقة.  

إعادة النظر في التعامل مع الشرفة

Abbots Gardens, N2, XUL Architecture XUL Architecture غرفة المعيشة
XUL Architecture

Abbots Gardens, N2

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

طريقة أخرى يمكن بها التمديد للخارج بشكل غير تقليدي، وهي إعادة النظر فيما لديك من شرفة بمساحة غير مستغلة وتأثيثها بمجموعة من أرقى قطع الأثاث لتستمتع بقضاء أجمل الأوقات بها. سيكون الأمر أكثر روعة إن كانت الشرفة تطل على منظر طبيعي ساحر كالذي يندمج معه نموذجنا المعروض هنا.

طليقة تمامًا بالحديقة

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS منازل
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

أما هنا، فقد تم الاستفادة من الفناء الخلفي للمنزل في التمديد للخارج باستخدام مائدة طعام عائلية ومعها مجموعة مقاعد خشبية مريحة، إلى جانب مظلة تحجب الشمس بالساعات الأولى من النهار. المميز حقًا حول هذه الجلسة أنها شديدة المرونة وهذا لأن ما تعتمد عليه من قطع أثاث من النوع القابل للطي وبالتالي يمكن استبعادها والاستعانة بها متى شاء أصحابها.

من أجمل تطبيقات التمديد

Grand Conservatory on a Substantial Channel Islands Property Vale Garden Houses بيت زجاجي خشب White conservatory,orangery,rooflight,roof lantern
Vale Garden Houses

Grand Conservatory on a Substantial Channel Islands Property

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

في هذا النموذج كانت فكرة التمديد مختلفة تمامًا، حيث لم تعتمد لا على مساحة جانبية أو حديقة منزلية، بل على رووف المنزل وتأثيثه بأكثر من جلسة عملية، بالإضافة لتغطيته بسقف زجاجي يدمجه مع الطبيعة!

تمديد وهمي

North facing glazing overlooking rear garden Capital A Architecture غرفة المعيشة edinburgh,rear garden,glazing
Capital A Architecture

North facing glazing overlooking rear garden

Capital A Architecture
Capital A Architecture
Capital A Architecture

مع اللجوء لجدران زجاجية شفافة بمنزلك تعمل على الربط بين المساحات الداخلية والخارجية، لن تحتاج إلى تأثيث تلك الأخيرة بأي قطع أثاث، فيكفي العنصر البصري الوهمي بتلك الحالة الذي سيجعل المساحتين متلاحمتين دون بذل أي مجهود من جانبك.

كيف يكون حمامك الداكن أنيقاً ؟

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