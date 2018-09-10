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كيف يكون حمامك الداكن أنيقاً ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione cascinale, PROGETTO Bi PROGETTO Bi حمام
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تصميم الحمامات بطريقة جميلة ليس مقتصراً أن يكون لونها فاتحاً أو مبهجاً، ولكن قد يكون هذا اللون أيضاً داكناً وتكون النتيجة جذابة وأكثر من رائعة، ولك هذا يتم من خلال بعض الضوابط التي يجب أن نكون على دراية بها مثل الاهتمام بالإضاءة وبدرجات اللمعان ووجود الأسطح العاكسة في التصميم وغيرها، لذا قررنا في هوميفاي أن نمنحك بعض التميز من خلال التعرف سوياً على النقاط الأساسية التي تجعل حمامك الداكن رائعاً.

الهدوء التام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حينما تقرر أن تصمم حمامك بألوان داكنة فإنه ينبغي عليك تجنب أي زوائد في التصميم بمعنى، أن تتخلى عن كل الاشياء التي يمكن أن تحدث بعض الازدحام فيه، وتجعل كل شيء عبارة عن ترتيب وتنسيق، ابتعد في الحمامات الداكنة عن وجود اكسسوارات أو مرايات كبيرة الحجم، واهتم أكثر بتوفير إطلالات خارجية تساعد على تحقيق التوازن بين الداكن وانطلاق الألوان الطبيعية.

التقسيم الزجاجي

Wetroom Shower Areas, nassboards nassboards حمام
nassboards

Wetroom Shower Areas

nassboards
nassboards
nassboards

التقسيم الداخلي في الحمامات الداكنة يمكن أن يتأثر بوجوده في مساحات صغيرة نسبياً ولتجنب حدوث هذه المسألة يمكننا الاعتماد على التقاسيم الشفافة الزجاجية، والتي تؤدي الوظيفة على أكمل وجه ممكن، ولكنها لاتحجب الرؤية ولاتؤدي لشعور بضيق أو ازدحام في الحمام.

الإضاءة الطبيعية

Casas Campestres , Arquitectos y Entorno S.A.S Arquitectos y Entorno S.A.S حمام
Arquitectos y Entorno S.A.S

Arquitectos y Entorno S.A.S
Arquitectos y Entorno S.A.S
Arquitectos y Entorno S.A.S

الأضواء الطبيعية تساعد الألوان الداكنة على التألق، فوجود نافذة مناسبة وأسطح عاكسة للضوء الواصل منها مثل هذا الرخام الأبيض سيكون وسيلة مؤثرة للغاية في إحداث التوازن المرغوب في هذا التصميم، وعليه فإنك ستشعر أن ألوانه أكثر حيوية.

بعض الفواتح والمرايات

Vivienda Unifamiliar, N.A. ARQUITECTURA N.A. ARQUITECTURA حمام
N.A. ARQUITECTURA

N.A. ARQUITECTURA
N.A. ARQUITECTURA
N.A. ARQUITECTURA

المرايات من أهم العوامل التي تجعلك تتقبل التصميم الداكن لحمامك خصوصاً لو كان لايوجد فيه نوافذ كبيرة أو إضاءة أو إطلالات طبيعية مؤثرة، فاستخدامك للمرايا الكبير وبعض التطعيمات الفاتحة في الأدوات الصحية مثلاً سيجعل الحمام أكثر تكاملاً.

تقسيم وخطوط فاتحة

Ristrutturazione cascinale, PROGETTO Bi PROGETTO Bi حمام
PROGETTO Bi

PROGETTO Bi
PROGETTO Bi
PROGETTO Bi

الخطوط الفاتحة مهما كانت دقيقة في الجدار أو الأرضيات فإنها ستظهر كلما كانت الألوان السائدة حولها هي الداكنة، يمكننا ملاحظة هذا الأمر من خلال هذا الحمام الرائع، الذي لن تشعر أنه داكن على الإطلاق بفضل الاعتماد على الخطوط البينية البيضاء والتقسيم الذكي بين مكوناته ليظهر بهذا الشكل الرائع.

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