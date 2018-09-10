كيف يكون حمامك الداكن أنيقاً ؟

تصميم الحمامات بطريقة جميلة ليس مقتصراً أن يكون لونها فاتحاً أو مبهجاً، ولكن قد يكون هذا اللون أيضاً داكناً وتكون النتيجة جذابة وأكثر من رائعة، ولك هذا يتم من خلال بعض الضوابط التي يجب أن نكون على دراية بها مثل الاهتمام بالإضاءة وبدرجات اللمعان ووجود الأسطح العاكسة في التصميم وغيرها، لذا قررنا في هوميفاي أن نمنحك بعض التميز من خلال التعرف سوياً على النقاط الأساسية التي تجعل حمامك الداكن رائعاً.