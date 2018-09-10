كيف يكون حمامك الداكن أنيقاً ؟

تصميم الحمامات بطريقة جميلة ليس مقتصراً أن يكون لونها فاتحاً أو مبهجاً، ولكن قد يكون هذا اللون أيضاً داكناً وتكون النتيجة جذابة وأكثر من رائعة، ولك هذا يتم من خلال بعض الضوابط التي يجب أن نكون على دراية بها مثل الاهتمام بالإضاءة وبدرجات اللمعان ووجود الأسطح العاكسة في التصميم وغيرها، لذا قررنا في هوميفاي أن نمنحك بعض التميز من خلال التعرف سوياً على النقاط الأساسية التي تجعل حمامك الداكن رائعاً.
حينما تقرر أن تصمم حمامك بألوان داكنة فإنه ينبغي عليك تجنب أي زوائد في التصميم بمعنى، أن تتخلى عن كل الاشياء التي يمكن أن تحدث بعض الازدحام فيه، وتجعل كل شيء عبارة عن ترتيب وتنسيق، ابتعد في الحمامات الداكنة عن وجود اكسسوارات أو مرايات كبيرة الحجم، واهتم أكثر بتوفير إطلالات خارجية تساعد على تحقيق التوازن بين الداكن وانطلاق الألوان الطبيعية.
التقسيم الداخلي في الحمامات الداكنة يمكن أن يتأثر بوجوده في مساحات صغيرة نسبياً ولتجنب حدوث هذه المسألة يمكننا الاعتماد على التقاسيم الشفافة الزجاجية، والتي تؤدي الوظيفة على أكمل وجه ممكن، ولكنها لاتحجب الرؤية ولاتؤدي لشعور بضيق أو ازدحام في الحمام.
الأضواء الطبيعية تساعد الألوان الداكنة على التألق، فوجود نافذة مناسبة وأسطح عاكسة للضوء الواصل منها مثل هذا الرخام الأبيض سيكون وسيلة مؤثرة للغاية في إحداث التوازن المرغوب في هذا التصميم، وعليه فإنك ستشعر أن ألوانه أكثر حيوية.
المرايات من أهم العوامل التي تجعلك تتقبل التصميم الداكن لحمامك خصوصاً لو كان لايوجد فيه نوافذ كبيرة أو إضاءة أو إطلالات طبيعية مؤثرة، فاستخدامك للمرايا الكبير وبعض التطعيمات الفاتحة في الأدوات الصحية مثلاً سيجعل الحمام أكثر تكاملاً.
الخطوط الفاتحة مهما كانت دقيقة في الجدار أو الأرضيات فإنها ستظهر كلما كانت الألوان السائدة حولها هي الداكنة، يمكننا ملاحظة هذا الأمر من خلال هذا الحمام الرائع، الذي لن تشعر أنه داكن على الإطلاق بفضل الاعتماد على الخطوط البينية البيضاء والتقسيم الذكي بين مكوناته ليظهر بهذا الشكل الرائع.
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