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مدافيء رائعة تستقبل بها فصل الشتاء

Mohammed Awad Mohammed Awad
Fire Line Automatic, Planika Fires Planika Fires سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
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ها هو الشتاء قد حان موعد وصوله، بعد صيف طويل وحار، سنكون على موعد مع الحاجة للشعور بالدفء في ظل مناخ قارس وأيام مليئة بخفوت الضوء وكثرة الثلوج والأمطار، ولعل أجمل مايمكن أن نواجه به هذا الفصل الرائع القريب من كل عشاق الشاعرية والهدوء هي المدفأة، حيث يكون وجود المدفأة في المنزل بتصميم جميل وسيلة أكيدة لشعورك بأجواء لاتنسى خلال فصل الشتاء، ونحن في هوميفاي سوف نمنحكم العديد من الافكار حول تصميمها لتستعد من الآن لاستقبال أجمل الأيام الباردة بدفء وهدوء.

في البركة الخارجية بالحديقة

GW, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects منازل
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

GW

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

هذه الفكرة غير منتشرة نظراً لحاجتها لتجهيزات مسبقة قبل حتى الشروع في تصميم البركة الخارجية في الحديقة، وبالتالي فهذه الفكرة ستكون مناسبة لك لو كنت تتخيلها من البداية، وهي عبارة عن مدفأة تنظر لأعلى فوق الماء مباشرة ويمكن أن تستخدم للتدفأة بالقرب من الممر المؤدي لمدخل المنزل، وتساعد على أن تكون الأجواء الخارجية  بالحديقة أكثر لطفاً.

في الجلسة الخارجية بدلاً من طاولة القهوة

Bahama Gas Fire Table - Grade 2 Listed Garden, Knightsbridge Rivelin حديقة جرانيت Black outdoor gas fire pit,gas fire table
Rivelin

Bahama Gas Fire Table – Grade 2 Listed Garden, Knightsbridge

Rivelin
Rivelin
Rivelin

في الجلسات الخارجية وتحديداً التي تحاكي جلسات غرفة المعيشة ولكن في الهواء الطلق، يمكنك تصميم مدفأة في هيكل الطاولة المصممة من الرخام أو الخشب والتي تكون مجهزة بشكل كامل لهذا الغرض، وتكون قريبة من فكرة الساونا حيث يعتبر الحصى هو الوسيلة الأولى لتقوية الاشعال والحفاظ على درجة الحرارة.

في داخل الجدران

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - In Fire (com ventilação incorporada), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

المنزل من الداخل قد يكون لايحتمل أن تقوم بتصميم مدفأة بالشكل المعتاد قديماً بأعمدة وماشابه، ولكنه قد يكون سهلاً أن تصمم فيه مدفأة عصرية محاطة بالزجاج وتسكن إحدى الجدران أو الأعمدة، وبالتالي سيكون لديك مكاناً ثابتاً وآمناً للمدفأة وفي الوقت ذاته أنت لم تقم باهدار المساحة بأي شكل كان.

في جوار غرفة المعيشة

Fire Line Automatic, Planika Fires Planika Fires يخوت و طائرات
Planika Fires

Fire Line Automatic

Planika Fires
Planika Fires
Planika Fires

من الأشكال العصرية استخدام الغاز في اشتعال المدفأة وليس الحطب، وعليه فإن إمكانية مد أنابيب أسفل الخرسانة قد ساعد على تشكيل المدفأة بأكثر من شكل كان في الماضي مستحيلاً، لاحظ هذا الطول للمدفأة في جوار غرفة المعيشة ومدى روعتها وتصميمها الفريد.

أمام الإطلالة

Fire Line Automatic, Planika Fires Planika Fires سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Planika Fires

Fire Line Automatic

Planika Fires
Planika Fires
Planika Fires

يمكنك أن تقوم بتصميم مدفأة أرضية في ممر يطل على منظر طبيعي خارج منزلك، أو إحدى الزوايا الخالية فيه، وهي فكرة رائعة لكل من يهوى التأمل في هدوء، وستكون فكرة رائعة أن تقوم بدمج الجمال الخارجي وسقوط المطر مع الدفء وصوت النيران والحطب بالداخل.

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