مدافيء رائعة تستقبل بها فصل الشتاء

ها هو الشتاء قد حان موعد وصوله، بعد صيف طويل وحار، سنكون على موعد مع الحاجة للشعور بالدفء في ظل مناخ قارس وأيام مليئة بخفوت الضوء وكثرة الثلوج والأمطار، ولعل أجمل مايمكن أن نواجه به هذا الفصل الرائع القريب من كل عشاق الشاعرية والهدوء هي المدفأة، حيث يكون وجود المدفأة في المنزل بتصميم جميل وسيلة أكيدة لشعورك بأجواء لاتنسى خلال فصل الشتاء، ونحن في هوميفاي سوف نمنحكم العديد من الافكار حول تصميمها لتستعد من الآن لاستقبال أجمل الأيام الباردة بدفء وهدوء.
هذه الفكرة غير منتشرة نظراً لحاجتها لتجهيزات مسبقة قبل حتى الشروع في تصميم البركة الخارجية في الحديقة، وبالتالي فهذه الفكرة ستكون مناسبة لك لو كنت تتخيلها من البداية، وهي عبارة عن مدفأة تنظر لأعلى فوق الماء مباشرة ويمكن أن تستخدم للتدفأة بالقرب من الممر المؤدي لمدخل المنزل، وتساعد على أن تكون الأجواء الخارجية بالحديقة أكثر لطفاً.
في الجلسات الخارجية وتحديداً التي تحاكي جلسات غرفة المعيشة ولكن في الهواء الطلق، يمكنك تصميم مدفأة في هيكل الطاولة المصممة من الرخام أو الخشب والتي تكون مجهزة بشكل كامل لهذا الغرض، وتكون قريبة من فكرة الساونا حيث يعتبر الحصى هو الوسيلة الأولى لتقوية الاشعال والحفاظ على درجة الحرارة.
المنزل من الداخل قد يكون لايحتمل أن تقوم بتصميم مدفأة بالشكل المعتاد قديماً بأعمدة وماشابه، ولكنه قد يكون سهلاً أن تصمم فيه مدفأة عصرية محاطة بالزجاج وتسكن إحدى الجدران أو الأعمدة، وبالتالي سيكون لديك مكاناً ثابتاً وآمناً للمدفأة وفي الوقت ذاته أنت لم تقم باهدار المساحة بأي شكل كان.
من الأشكال العصرية استخدام الغاز في اشتعال المدفأة وليس الحطب، وعليه فإن إمكانية مد أنابيب أسفل الخرسانة قد ساعد على تشكيل المدفأة بأكثر من شكل كان في الماضي مستحيلاً، لاحظ هذا الطول للمدفأة في جوار غرفة المعيشة ومدى روعتها وتصميمها الفريد.
يمكنك أن تقوم بتصميم مدفأة أرضية في ممر يطل على منظر طبيعي خارج منزلك، أو إحدى الزوايا الخالية فيه، وهي فكرة رائعة لكل من يهوى التأمل في هدوء، وستكون فكرة رائعة أن تقوم بدمج الجمال الخارجي وسقوط المطر مع الدفء وصوت النيران والحطب بالداخل.
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