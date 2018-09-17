مدافيء رائعة تستقبل بها فصل الشتاء

ها هو الشتاء قد حان موعد وصوله، بعد صيف طويل وحار، سنكون على موعد مع الحاجة للشعور بالدفء في ظل مناخ قارس وأيام مليئة بخفوت الضوء وكثرة الثلوج والأمطار، ولعل أجمل مايمكن أن نواجه به هذا الفصل الرائع القريب من كل عشاق الشاعرية والهدوء هي المدفأة، حيث يكون وجود المدفأة في المنزل بتصميم جميل وسيلة أكيدة لشعورك بأجواء لاتنسى خلال فصل الشتاء، ونحن في هوميفاي سوف نمنحكم العديد من الافكار حول تصميمها لتستعد من الآن لاستقبال أجمل الأيام الباردة بدفء وهدوء.