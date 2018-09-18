5 تصميمات داخلية تجسد روعة العمارة الكلاسيكية

إن كنت من عشاق الأسلوب الكلاسيكي في الديكور، فهذا الموضوع حتمًا سينل إعجابك بما يضمه من تشكيلة مذهلة لتصميمات داخلية تحلت باللمسات الكلاسيكية الفاخرة.. لنبدأ الآن!
الفخامة هي الكلمة الوحيدة الأكثر تعبيرًا عما نشاهده أمامنا من تصميم داخلي فاق الحدود الطبيعية للجمال، فالجدران المزخرفة، والسلم الداخلي الضخم، والثريا الذهبية المتلألأة.. جميعها عناصر ديكورية فاخرة تركت بصمتها الساحرة بإطلالة بهو ذلك القصر.
إلى جانب عنصر الفخامة الذي تحقق هنا أيضًا في هذا المدخل المؤدي لغرفة المعيشة وتحديدًا بتصميم السقف، هناك سمة أخرى زينت هذه المساحة وهي عنصر السعة أو البراح الذي نلمسه كثيرًا مع الصورة التوضيحية التي نراها أمامنا الآن.
عندما نتحدث عن الراحة والرفاهية، لابد أن هذا الحمام يجسدهما على أكمل وجه، وذلك بكافة تفاصيله، بداية من الأبواب للجدران المزخرفة للأرضية الرخامية وحوض الاستحمام الفاخر.
كل شيء مثالي بهذه الساحة الكلاسيكية التي تتألق أرضيتها كثيرًا بالبورسلين المنقوش والمزين بورود ملونة، قطع الأثاث الراقية بلونها البيج الفاتح.
حالة من التناسق التام نلمسها في هذا النموذج الكلاسيكي الذي نجد به أكثر من ثلاثة جلسات متوازيات، كلًا منها تبتعد خطوات قلائل عن الأخرى وتتناغم معها في الشكل والألوان إلى حد كبير.