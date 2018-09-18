5 تصميمات داخلية تجسد روعة العمارة الكلاسيكية

إلى جانب عنصر الفخامة الذي تحقق هنا أيضًا في هذا المدخل المؤدي لغرفة المعيشة وتحديدًا بتصميم السقف، هناك سمة أخرى زينت هذه المساحة وهي عنصر السعة أو البراح الذي نلمسه كثيرًا مع الصورة التوضيحية التي نراها أمامنا الآن.