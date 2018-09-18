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5 تصميمات داخلية تجسد روعة العمارة الكلاسيكية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
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إن كنت من عشاق الأسلوب الكلاسيكي في الديكور، فهذا الموضوع حتمًا سينل إعجابك بما يضمه من تشكيلة مذهلة لتصميمات داخلية تحلت باللمسات الكلاسيكية الفاخرة.. لنبدأ الآن!

1- عن الفخامة

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الفخامة هي الكلمة الوحيدة الأكثر تعبيرًا عما نشاهده أمامنا من تصميم داخلي فاق الحدود الطبيعية للجمال، فالجدران المزخرفة، والسلم الداخلي الضخم، والثريا الذهبية المتلألأة.. جميعها عناصر ديكورية فاخرة تركت بصمتها الساحرة بإطلالة بهو ذلك القصر.   

2- البراح

Luxury Majlis interior design in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

إلى جانب عنصر الفخامة الذي تحقق هنا أيضًا في هذا المدخل المؤدي لغرفة المعيشة وتحديدًا بتصميم السقف، هناك سمة أخرى زينت هذه المساحة وهي عنصر السعة أو البراح الذي نلمسه كثيرًا مع الصورة التوضيحية التي نراها أمامنا الآن.

3- رفاهية لا حدود لها

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

عندما نتحدث عن الراحة والرفاهية، لابد أن هذا الحمام يجسدهما على أكمل وجه، وذلك بكافة تفاصيله، بداية من الأبواب للجدران المزخرفة للأرضية الرخامية وحوض الاستحمام الفاخر.

4- كلاسيكية مفرطة

Luxury living room of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

كل شيء مثالي بهذه الساحة الكلاسيكية التي تتألق أرضيتها كثيرًا بالبورسلين المنقوش والمزين بورود ملونة، قطع الأثاث الراقية بلونها البيج الفاتح.

5- تناسق تام

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

حالة من التناسق التام نلمسها في هذا النموذج الكلاسيكي الذي نجد به أكثر من ثلاثة جلسات متوازيات، كلًا منها تبتعد خطوات قلائل عن الأخرى وتتناغم معها في الشكل والألوان إلى حد كبير. 

مدافيء رائعة تستقبل بها فصل الشتاء

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