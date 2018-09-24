أجمل الأفكار لتصميم مدخل المنزل بسهولة

يمكننا أن نضيف الجمال للمدخل من خلال تصميم الباب بلمسة جمالية خاصة، فمثلاً تصميم الباب بفوارغ زجاجية تعمل على إدخال الضوء والبريق لداخل المدخل من الأفكار التي تحقق هذه المعادلة، بين العملية والجمال، حيث يكون استخدامها نقشاً وتجميلاً في الباب، كما أنها من الجانب العملية ضرورية لتجعل المدخل مشرقاً ومتألقاً بدون ظلمة أو ضيق.