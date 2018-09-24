أجمل الأفكار لتصميم مدخل المنزل بسهولة

مدخل المنزل هو وسيلتك الأولى للترحيب بالضيوف، وتقديم ديكور منزلك إليهم في أبهى صورة ممكنة، هوميفاي لديه العديد من الأفكار حول تصميم مدخل منزلك بطريقة لائقة تأسر انتباه الجميع، وتجعلك راضياً بشكل كافي عنه كلما مررت من خلاله للدخول أو للخروج، بحلول جمالية مؤثرة وبعضها عملي التأثير ليتعامل مع المساحة بطريقة أفضل ويتيح لك استغلالها بشكل أكثر إفادة.
يمكننا أن نضيف الجمال للمدخل من خلال تصميم الباب بلمسة جمالية خاصة، فمثلاً تصميم الباب بفوارغ زجاجية تعمل على إدخال الضوء والبريق لداخل المدخل من الأفكار التي تحقق هذه المعادلة، بين العملية والجمال، حيث يكون استخدامها نقشاً وتجميلاً في الباب، كما أنها من الجانب العملية ضرورية لتجعل المدخل مشرقاً ومتألقاً بدون ظلمة أو ضيق.
استخدام الرفوف على يمين الباب ويساره، يجعل المدخل عملي أكثر، ويناسب المساحات الصغيرة أن تكون هذه الرفوف وسيلة جيدة للتخزين ولحمل الإكسسوارات بدون تصميم قطع أثاث قد تهدرها تماماً مثل الكونسول الضخم أو المقاعد التي ستجعل الممر أكثر ضيقاً حينها.
حال رغبتك في جعل المدخل الخاص بك أكثر قدرة على جذب الإنتباه فعليك بادخال عناصر طبيعية رائعة على تصميم الجدران والأرضيات، لاحظ في هذه الصورة كيف أن الباب كان من الخشب والجدران من مزيج الخشب والأحجار، والإكسسوار من النبات، في تصميم مندمج ومتناغم يجعل المدخل قيمة فنية وعملية أكثر من رائعة.
تصميم جلسة في ناحية المدخل وسيلة تتبع التصاميم البلدية والريفية أكثر والتي يكون فيها المنزل ناحية الباب متسع لمثل هذه الأفكار، فتكون المقاعد بجوار الباب لتساعد الضيوف وأهل المنزل على خلع الأحذية وارتدائها حال الدخول والخروج، كما أنها تعطي سيمترية وتناغم للمدخل وشغل للمساحة بصورة مفيدة خصوصاً لو كانت كبيرة.
في هذا المدخل صممت أكثر من فكرة مؤثرة، الكونسول وزينة الورود الكبيرة فوق مزهرية كلاسيكية أنيقة، وفي المقابل كانت الإطارات الخشبية، وفي الجوار فتحات الجدران التي استخدمت كرفوف مثالية للتخزين ولحمل الإكسسوارات، بالإضافة لكرسي منفرد وإضاءة مثالية لكل هذه التفاصيل، تصميم ممتاز في الحقيقة.