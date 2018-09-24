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أجمل الأفكار لتصميم مدخل المنزل بسهولة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Sesión de Fotos en Pazo de Longora en Galicia, España, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل المنزل هو وسيلتك الأولى للترحيب بالضيوف، وتقديم ديكور منزلك إليهم في أبهى صورة ممكنة، هوميفاي لديه العديد من الأفكار حول تصميم مدخل منزلك بطريقة لائقة تأسر انتباه الجميع، وتجعلك راضياً بشكل كافي عنه كلما مررت من خلاله للدخول أو للخروج، بحلول جمالية مؤثرة وبعضها عملي التأثير ليتعامل مع المساحة بطريقة أفضل ويتيح لك استغلالها بشكل أكثر إفادة.

إضاءة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكننا أن نضيف الجمال للمدخل من خلال تصميم الباب بلمسة جمالية خاصة، فمثلاً تصميم الباب بفوارغ زجاجية تعمل على إدخال الضوء والبريق لداخل المدخل من الأفكار التي تحقق هذه المعادلة، بين العملية والجمال، حيث يكون استخدامها نقشاً وتجميلاً في الباب، كما أنها من الجانب العملية ضرورية لتجعل المدخل مشرقاً ومتألقاً بدون ظلمة أو ضيق.

رفوف

sai ram projects, kondapur, LalithaDesignStudio LalithaDesignStudio الآسيوي، الممر، رواق، &، درج أبلكاش Wood effect
LalithaDesignStudio

LalithaDesignStudio
LalithaDesignStudio
LalithaDesignStudio

استخدام الرفوف على يمين الباب ويساره، يجعل المدخل عملي أكثر، ويناسب المساحات الصغيرة أن تكون هذه الرفوف وسيلة جيدة للتخزين ولحمل الإكسسوارات بدون تصميم قطع أثاث قد تهدرها تماماً مثل الكونسول الضخم أو المقاعد التي ستجعل الممر أكثر ضيقاً حينها.

كونسول وأحجار

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

حال رغبتك في جعل المدخل الخاص بك أكثر قدرة على جذب الإنتباه فعليك بادخال عناصر طبيعية رائعة على تصميم الجدران والأرضيات، لاحظ في هذه الصورة كيف أن الباب كان من الخشب والجدران من مزيج الخشب والأحجار، والإكسسوار من النبات، في تصميم مندمج ومتناغم يجعل المدخل قيمة فنية وعملية أكثر من رائعة.

جلسة بسيطة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

تصميم جلسة في ناحية المدخل وسيلة تتبع التصاميم البلدية والريفية أكثر والتي يكون فيها المنزل ناحية الباب متسع لمثل هذه الأفكار، فتكون المقاعد بجوار الباب لتساعد الضيوف وأهل المنزل على خلع الأحذية وارتدائها حال الدخول والخروج، كما أنها تعطي سيمترية وتناغم للمدخل وشغل للمساحة بصورة مفيدة خصوصاً لو كانت كبيرة.

أكثر من فكرة

Sesión de Fotos en Pazo de Longora en Galicia, España, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging

في هذا المدخل صممت أكثر من فكرة مؤثرة، الكونسول وزينة الورود الكبيرة فوق مزهرية كلاسيكية أنيقة، وفي المقابل كانت الإطارات الخشبية، وفي الجوار فتحات الجدران التي استخدمت كرفوف مثالية للتخزين ولحمل الإكسسوارات، بالإضافة لكرسي منفرد وإضاءة مثالية لكل هذه التفاصيل، تصميم ممتاز في الحقيقة.

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مدخل المنزل بأكثر من فكرة!

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