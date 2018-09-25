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5 تطبيقات متنوعة للمطابخ تستقبل بها العام الجديد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ALNO kitchen - as seen on Building The Dream, The ALNO Store Bristol The ALNO Store Bristol مطبخ
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مع كل تطور جديد يشهده عالم الديكور، تحصل تصميمات المطابخ على نصيب كبير من ذلك التطور، لأنها جزء لا يتجزًا من ذلك العالم الجميل، ولأن العام الجديد شارف على الحلول ولم يتبق سوى بضع أسابيع، دعونا نحتفي به معكم على طريقتنا الخاصة بتقديم باقة متنوعة من تطبيقات المطابخ المعاصرة.   

1- على شكل حرف U

Mr & Mrs A, Camberley Raycross Interiors مطبخ ذو قطع مدمجة Blue kitchens,kitchens surrey,kitchen showroom,kitchen design,kitchen installation,quooker hot tap,granite,siemens appliances,kitchen island,cirrus in-frame,pavilion grey,stiffkey blue
Raycross Interiors

Mr & Mrs A, Camberley

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

مطبخ أنيق وكبير على شكل حرف U، الجزء الأيمن والأمامي من خزائنه يتزينا باللون الأبيض الناصع، أما الجزء الأيسر، فيتألق وحده بإحدى درجات اللون الأخضر الداكنة التي تتناغم بشكل أو بآخر مع الجلسة المحيطة بمائدة الجزيرة.

2- يتضمن جلسة لتناول الطعام ومائدة جزيرة

The Arcadian Kitchen Mowlem&Co مطبخ
Mowlem&amp;Co

The Arcadian Kitchen

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

رغم أن المظهر العام للمطبخ يبدو مزدحمًا إلى حد كبير، إلا إنه وظيفيًا لأقصى درجة ممكنة وذلك بما يتضمنه من مائدة جزيرة عملية ومائدة طعام جانبية تتلاحم بها، فيوفر كلاهما بنهاية المطاف جلستين رائعتين لأجمل تجمع عائلي.  

3- مطبخ مدمج بلمسات فولاذية

ALNO kitchen - as seen on Building The Dream, The ALNO Store Bristol The ALNO Store Bristol مطبخ
The ALNO Store Bristol

ALNO kitchen – as seen on Building The Dream

The ALNO Store Bristol
The ALNO Store Bristol
The ALNO Store Bristol

إن كنت تسعى لتصميم مطبخك على الأسلوب الحديث في الديكور، لا تتردد في اللجوء لـ اللمسات الفولاذية في الوحدات التخزينية وربما معها بعض إضافات الزجاج العاكس، هذا إلى جانب الاستعانة بأجهزة كهربائية تتزين من الخارج بنفس الخامة الفولاذية؛ لتعطي مطبخك المظهر الذي تحلم به.

4- ما بين الريفي والمعاصر

The Chefs Kitchen Papilio مطبخ
Papilio

The Chefs Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

مثلما يستطيع الفولاذ أن يأخذ مطبخك للأسلوب المعاصر، ينجح الحجر أيضًا في منحه حس ريفي أنيق، وهو ما تحقق هنا بهذا النموذج الراقي الذي يشكل تركيبة فريدة من نوعها في عالم المطابخ بجمعه بين النمطين الريفي والمعاصر.

5- بتصميم خطي

White kitchen with red splashback, modern kitchen pendants, bifold doors, black dining table and chairs Affleck Property Services مطبخ White
Affleck Property Services

White kitchen with red splashback, modern kitchen pendants, bifold doors, black dining table and chairs

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

بعد الاطلاع على هذا النموذج الأخاذ لمطبخ يتبع التصميم الخطي أي المستقيم، لن تشعر بالأسف على مطبخ صغير المساحة، لأن اتباع أسلوب كهذا في بناء الوحدات التخزينية سيجعله مدهشًا أيًا كانت مساحته.

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