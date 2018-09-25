5 تطبيقات متنوعة للمطابخ تستقبل بها العام الجديد

مع كل تطور جديد يشهده عالم الديكور، تحصل تصميمات المطابخ على نصيب كبير من ذلك التطور، لأنها جزء لا يتجزًا من ذلك العالم الجميل، ولأن العام الجديد شارف على الحلول ولم يتبق سوى بضع أسابيع، دعونا نحتفي به معكم على طريقتنا الخاصة بتقديم باقة متنوعة من تطبيقات المطابخ المعاصرة.
مطبخ أنيق وكبير على شكل حرف U، الجزء الأيمن والأمامي من خزائنه يتزينا باللون الأبيض الناصع، أما الجزء الأيسر، فيتألق وحده بإحدى درجات اللون الأخضر الداكنة التي تتناغم بشكل أو بآخر مع الجلسة المحيطة بمائدة الجزيرة.
رغم أن المظهر العام للمطبخ يبدو مزدحمًا إلى حد كبير، إلا إنه وظيفيًا لأقصى درجة ممكنة وذلك بما يتضمنه من مائدة جزيرة عملية ومائدة طعام جانبية تتلاحم بها، فيوفر كلاهما بنهاية المطاف جلستين رائعتين لأجمل تجمع عائلي.
إن كنت تسعى لتصميم مطبخك على الأسلوب الحديث في الديكور، لا تتردد في اللجوء لـ اللمسات الفولاذية في الوحدات التخزينية وربما معها بعض إضافات الزجاج العاكس، هذا إلى جانب الاستعانة بأجهزة كهربائية تتزين من الخارج بنفس الخامة الفولاذية؛ لتعطي مطبخك المظهر الذي تحلم به.
مثلما يستطيع الفولاذ أن يأخذ مطبخك للأسلوب المعاصر، ينجح الحجر أيضًا في منحه حس ريفي أنيق، وهو ما تحقق هنا بهذا النموذج الراقي الذي يشكل تركيبة فريدة من نوعها في عالم المطابخ بجمعه بين النمطين الريفي والمعاصر.
بعد الاطلاع على هذا النموذج الأخاذ لمطبخ يتبع التصميم الخطي أي المستقيم، لن تشعر بالأسف على مطبخ صغير المساحة، لأن اتباع أسلوب كهذا في بناء الوحدات التخزينية سيجعله مدهشًا أيًا كانت مساحته.