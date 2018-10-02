كيف تجعل حمامك الأكثر تنظيمًا على وجه الأرض؟!

قد لا يكون الحمام الخاص بك هو الأكبر أو الأكثر أناقة على وجه الأرض، ولكن مع اتباع أسلوب ذكي في التنظيف يمكن أن يصبح الأكثر تنظيمًا بالتأكيد.. هذا هو حلم الجميع، الحصول على مساحة وظيفية، مريحة، وخالية من الفوضى قدر الإمكان.. لذا دعونا نخبركم من خلال هذا المقال على طرق سحرية يمكنكم اقتباسها في تنظيف الحمامات.
الأمر لا يتعلق فقط بالناحية الجمالية وجعل الحمام مرتبًا ليبدو أنيقًا أمام زائرينا، بل أن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير وهو تحقيق الراحة والاسترخاء النابعين من حالة النظام التي يتمتع بها الحمام وهو سبب كافي ليجعلنا حريصين على تنظيفه بشكل دوري منتظم.
التخلص من الفوضى، مسح الأسطح والجدران، ترتيب كل ما به من أغراض وأدوات، غسل الأرضية، وتنظيف المفروشات.. هذه هي المفاتيح الرئيسية لحمام مرتب لا تشوبه شائبة كما هو الحال بالنموذج المعروض هنا.
حتى تجعل حمامك نظيفًا، مريحًا، وبعيدًا تمامًا عن الفوضى، احرص على تزويده بخزائن عملية؛ لأن وجودها سيساعدك على تنظيم أغراضه بشكل جيد، وهذه إجابة كافية لتوضح مدى أهمية هذا العنصر الديكوري بأي حمام.
وعندما يتعلق الأمر باختيار خزانة لحمامك، لابد أن نشير لك إلى أن هناك العديد من الخيارات الرائعة: كوحدة تخزينية سفلية للمغسلة، أو مجموعة من الأرفف المعلقة، أو خزائن طولية للزوايا والأركان المهملة، وأخيرًا خزانة من النوع المحيط بالمرحاض نفسه.
الطريقة المثالية لتنظيف هذه المساحة الهامة من أي حمام، هي:
أولًا: الحرص على تنظيم ما بها من أغراض، وهنا نقصد المناشف وأدوات استحمام
من شامبوهات للشعر، ومرطبات للجسم، ومقشرات للبشرة… إلخ.
ثانيًا: الاهتمام بتجفيفها دائمًا من المياه والصابون.
تنظيف المغسلة من الأمور البسيطة أيضًا حيث لا تستحوذ من وقتك إلا على دقائق معدودة في تلميعها بمنظف قوي هي وما يعتليها من صنبور أنيق، ثم ترتيب المنطقة المحية بها وتنظيم ما عليها من أدوات.