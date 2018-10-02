الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تجعل حمامك الأكثر تنظيمًا على وجه الأرض؟!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Independent Living - Bathroom ideas, Victoria Plum Victoria Plum حمام زجاج White
Loading admin actions …

قد لا يكون الحمام الخاص بك هو الأكبر أو الأكثر أناقة على وجه الأرض، ولكن مع اتباع أسلوب ذكي في التنظيف يمكن أن يصبح الأكثر تنظيمًا بالتأكيد.. هذا هو حلم الجميع، الحصول على مساحة وظيفية، مريحة، وخالية من الفوضى قدر الإمكان.. لذا دعونا نخبركم من خلال هذا المقال على طرق سحرية يمكنكم اقتباسها في تنظيف الحمامات.

ما هي أهمية تنظيف الحمام؟

Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام luxury,contemporary,bathroom,bathroom design,modern
Roselind Wilson Design

Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الأمر لا يتعلق فقط بالناحية الجمالية وجعل الحمام مرتبًا ليبدو أنيقًا أمام زائرينا، بل أن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير وهو تحقيق الراحة والاسترخاء النابعين من حالة النظام التي يتمتع بها الحمام وهو سبب كافي ليجعلنا حريصين على تنظيفه بشكل دوري منتظم.

ما هو المطلوب لحمام نظيف؟

Caversham fitted furniture Heritage Bathrooms حمام Caversham furniture
Heritage Bathrooms

Caversham fitted furniture

Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms

التخلص من الفوضى، مسح الأسطح والجدران، ترتيب كل ما به من أغراض وأدوات، غسل الأرضية، وتنظيف المفروشات.. هذه هي المفاتيح الرئيسية لحمام مرتب لا تشوبه شائبة كما هو الحال بالنموذج المعروض هنا.

هل الخزانة عنصر ضروري بالحمام؟

Private Residence in London, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN حمام
EVGENY BELYAEV DESIGN

Private Residence in London

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

حتى تجعل حمامك نظيفًا، مريحًا، وبعيدًا تمامًا عن الفوضى، احرص على تزويده بخزائن عملية؛ لأن وجودها سيساعدك على تنظيم أغراضه بشكل جيد، وهذه إجابة كافية لتوضح مدى أهمية هذا العنصر الديكوري بأي حمام. 

وعندما يتعلق الأمر باختيار خزانة لحمامك، لابد أن نشير لك إلى أن هناك العديد من الخيارات الرائعة: كوحدة تخزينية سفلية للمغسلة، أو مجموعة من الأرفف المعلقة، أو خزائن طولية للزوايا والأركان المهملة، وأخيرًا خزانة من النوع المحيط بالمرحاض نفسه.  

كيف أنظف منطقة الدُش وحوض الاستحمام؟

Independent Living - Bathroom ideas, Victoria Plum Victoria Plum حمام زجاج White
Victoria Plum

Independent Living – Bathroom ideas

Victoria Plum
Victoria Plum
Victoria Plum

الطريقة المثالية لتنظيف هذه المساحة الهامة من أي حمام، هي: 

أولًا: الحرص على تنظيم ما بها من أغراض، وهنا نقصد المناشف وأدوات استحمام من شامبوهات للشعر، ومرطبات للجسم، ومقشرات للبشرة… إلخ.

ثانيًا: الاهتمام بتجفيفها دائمًا من المياه والصابون.

ماذا عن المغسلة؟

Country Style Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Country Style Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

تنظيف المغسلة من الأمور البسيطة أيضًا حيث لا تستحوذ من وقتك إلا على دقائق معدودة في تلميعها بمنظف قوي هي وما يعتليها من صنبور أنيق، ثم ترتيب المنطقة المحية بها وتنظيم ما عليها من أدوات.

أفكار مؤثرة لتصميم المطابخ بأناقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً