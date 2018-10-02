كيف تجعل حمامك الأكثر تنظيمًا على وجه الأرض؟!

حتى تجعل حمامك نظيفًا، مريحًا، وبعيدًا تمامًا عن الفوضى، احرص على تزويده بخزائن عملية؛ لأن وجودها سيساعدك على تنظيم أغراضه بشكل جيد، وهذه إجابة كافية لتوضح مدى أهمية هذا العنصر الديكوري بأي حمام.

وعندما يتعلق الأمر باختيار خزانة لحمامك، لابد أن نشير لك إلى أن هناك العديد من الخيارات الرائعة: كوحدة تخزينية سفلية للمغسلة، أو مجموعة من الأرفف المعلقة، أو خزائن طولية للزوايا والأركان المهملة، وأخيرًا خزانة من النوع المحيط بالمرحاض نفسه.