أفكار مؤثرة لتصميم المطابخ بأناقة

المطبخ الأنيق يكون إضافة قوية لديكور المنزل، كما سيكون الحال عندما لايكون تصميمه موفقاً أن يصبح عبئاً على انطلاق الديكور والتصميم في منزلك على الوجه الأمثل، فتصميم المطبخ يحتاج لبعض الأفكار التي تجعله مواتياً للتغيرات الموجودة في كل منزل، مثل المساحة ومستويات الإضاءة والاحتياجات ضرورية مثل التخزين والأسطح وأماكن التحضير وتصميم الجزيرة على الشكل المواتي لهذه المعطيات.
اليوم هوميفاي سوف يمنحنا بعض الأفكار لتصميم المطبخ بأناقة يشهد لها الجميع وتساعدك على أن يكون المطبخ مدمجاً بتفاصيل مؤثرة إيجاباً على الشكل العام للتصميم الداخلي لمنزلك.
التنسيق في المطبخ من أهم العوامل التي تجعله رائعاً ومتألقاً، يكفي أن يكون دائماً لكل شيء مكان، لا فوضى ولا تكدس، سيكون مكان الأشياء مقسماً بطريقة عملية وجميلة أيضاً، لاحظ موقع الثلاجة في طرف رف الحوض، وتعدد الخزائن حولها، وطريقة تصميم الخزائن في الجزيرة الخاصة بالمطبخ ستدرك أن النظام من أهم النقاط التي تجعل المطبخ رائعاً حتى لو كان بألوان حيادية كالرمادي كما هو واضح.
الإكسسوارات الهادئة وطريقة توفير الزينة فوق الاسطح من الفن والموهبة بكل المقاييس، ولكن عليك اتقان الحد الأدنى منه، في طريقة توفير لزينة لمطبخك، بأن تختار مثلاً مزهرية أو اثنتين لو كان السطح طويلاً، وتضعهما في الوسط، بهذه الطريقة فوق هذه الجزيرة المستخدمة لتناول الطعام في هذا المطبخ الأنيق.
التنسيق والترتيب لكل التفاصيل يجب أن يكون حاضراً في مطبخك الذي يراد له التألق والنجاح، لاحظ هنا اللون الأبيض كان وسيلة لتحقيق هذا التنسيق، وكانت الخزائن البيضاء وسيلة رائعة لتوفير شكل جميل برغم تعددها في الأعلى والأسفل.
الجاذبية في الألوان وطريقة تصميم النجف والجدران من الرخام والأسطح اللامعة سواء في الجزيرة أو في الأسطح الخاصة بالمطبخ كانت عصرية ومثيرة للاهتمام ويوجد بها بعض اللمسات الواضحة كالخزائن المقسمة بين مفتوحة ومغلقة في أعلى حوض المطبخ بأقصى الصورة كما تظهر لنا.
من الأشياء التي تجعل مطبخ مثيراً وجذاباً فكرة التجديد في مسألة التخزين وايجاد مناطق مبتكرة أكثر لحمل الأغراض بأنواعها، ومن ضمن هذه الأفكار استغلال الجزيرة الملحقة بالمطبخ لتكون بمثابة خزانة إضافية يسهل استخدامها في مزيد من الترتيب والتنسيق داخل المطبخ وخارجه أيضاً.