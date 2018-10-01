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أفكار مؤثرة لتصميم المطابخ بأناقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern Contemporary Southern African Residence , Dessiner Interior Architectural Dessiner Interior Architectural مطبخ
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المطبخ الأنيق يكون إضافة قوية لديكور المنزل، كما سيكون الحال عندما لايكون تصميمه موفقاً أن يصبح عبئاً على انطلاق الديكور والتصميم في منزلك على الوجه الأمثل، فتصميم المطبخ يحتاج لبعض الأفكار التي تجعله مواتياً للتغيرات الموجودة في كل منزل، مثل المساحة ومستويات الإضاءة والاحتياجات ضرورية مثل التخزين والأسطح وأماكن التحضير وتصميم الجزيرة على الشكل المواتي لهذه المعطيات.

اليوم هوميفاي سوف يمنحنا بعض الأفكار لتصميم المطبخ بأناقة يشهد لها الجميع وتساعدك على أن يكون المطبخ مدمجاً بتفاصيل مؤثرة إيجاباً على الشكل العام للتصميم الداخلي لمنزلك.

لكل شيء مكان

고급스럽고 모던한 신혼집, 잠실 리센츠아파트 33평, 홍예디자인 홍예디자인 مطبخ
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

التنسيق في المطبخ من أهم العوامل التي تجعله رائعاً ومتألقاً، يكفي أن يكون دائماً لكل شيء مكان، لا فوضى ولا تكدس، سيكون مكان الأشياء مقسماً بطريقة عملية وجميلة أيضاً، لاحظ موقع الثلاجة في طرف رف الحوض، وتعدد الخزائن حولها، وطريقة تصميم الخزائن في الجزيرة الخاصة بالمطبخ ستدرك أن النظام من أهم النقاط التي تجعل المطبخ رائعاً حتى لو كان بألوان حيادية كالرمادي كما هو واضح.

إكسسوارات هادئة وإضاءة مريحة

Дизайн-проект квартиры в ЖК "Эко-парк Дубрава", FilatovaInteriors FilatovaInteriors مطبخ
FilatovaInteriors

FilatovaInteriors
FilatovaInteriors
FilatovaInteriors

الإكسسوارات الهادئة وطريقة توفير الزينة فوق الاسطح من الفن والموهبة بكل المقاييس، ولكن عليك اتقان الحد الأدنى منه، في طريقة توفير لزينة لمطبخك، بأن تختار مثلاً مزهرية أو اثنتين لو كان السطح طويلاً، وتضعهما في الوسط، بهذه الطريقة فوق هذه الجزيرة المستخدمة لتناول الطعام في هذا المطبخ الأنيق.

التنسيق والترتيب

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

التنسيق والترتيب لكل التفاصيل يجب أن يكون حاضراً في مطبخك الذي يراد له التألق والنجاح، لاحظ هنا اللون الأبيض كان وسيلة لتحقيق هذا التنسيق، وكانت الخزائن البيضاء وسيلة رائعة لتوفير شكل جميل برغم تعددها في الأعلى والأسفل.

التناغم والجاذبية

Modern Contemporary Southern African Residence , Dessiner Interior Architectural Dessiner Interior Architectural مطبخ
Dessiner Interior Architectural

Dessiner Interior Architectural
Dessiner Interior Architectural
Dessiner Interior Architectural

الجاذبية في الألوان وطريقة تصميم النجف والجدران من الرخام والأسطح اللامعة سواء في الجزيرة أو في الأسطح الخاصة بالمطبخ كانت عصرية ومثيرة للاهتمام ويوجد بها بعض اللمسات الواضحة كالخزائن المقسمة بين مفتوحة ومغلقة في أعلى حوض المطبخ بأقصى الصورة كما تظهر لنا.

أفكار ذكية للتخزين

Dom w Zielonkach, APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja مطبخ
APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja

APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja
APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja
APP Proste Wnętrze Maria Podobińska-Tuleja

من الأشياء التي تجعل مطبخ مثيراً وجذاباً فكرة التجديد في مسألة التخزين وايجاد مناطق مبتكرة أكثر لحمل الأغراض بأنواعها، ومن ضمن هذه الأفكار استغلال الجزيرة الملحقة بالمطبخ لتكون بمثابة خزانة إضافية يسهل استخدامها في مزيد من الترتيب والتنسيق داخل المطبخ وخارجه أيضاً.

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