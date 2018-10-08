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أفكار ملهمة للحصول على غرفة نوم جذابة

Mohammed Awad Mohammed Awad
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
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غرفة النوم بتفاصيلها تحتاج لبعض المتطلبات لكي تكون فعلياً مكاناً مناسباً للراحة والشعور بالطمأنينة والدفء، ولعل الديكور الحديث أصبح معنياً ببعض الجوانب النفسية التي تضمن إيصال المعنويات المتطلبة من كافة الغرفة بطريقة جمالية، لذا كانت هناك بعض النصائح الواضحة التي وضعها الخبراء في عالم الديكور والتصميم الداخلي حول ماهية الأشياء التي يجب أن تتوفر في الغرف الداخلية بالمنزل حتى تصل بك إلى شعور مثالي طالما حلمت به.

هوميفايسوف يقدم لكم نصائح مفيدة حول تصميم غرفة النوم بطريقة ملهمة وجذابة وسلهة التطبيق تجدونها عبر كتاب الأفكار هذا من خلال السطور القليلة المقبلة..

توازن

Luxury modern Master bedroom interior design and decor in Dubai the UAE, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

التوازن في التفاصيل الخاصة بالغرفة هي أول الطرق التي تأخذ بها نحو التألق والجاذبية، ونعني بالتوازن التوازن في الألوان المستخدمة فيها، والتوازن في توزيع المساحات من خلال قطع الأثاث فيها، والتوازن من خلال العمل على وضع القطع في شكل متناسق، مثل هذه الأباجورات بنفس الحجم والشكل على يمين ويسار السرير، وشكل النجفة في السقف في الوسط تماماً بينهما لتكون رمانة ميزان في الديكور الخاص بالغرفة بوجه عام.

تعامل ذكي مع المساحات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

التعامل مع المساحة يقتضي ضرورة النظرة بميزان حساس بين العملية و الجمال، فإنه سيكون بمقدروك أن توفر قطع أثاث تناسب المساحة الموجودة في غرفتك، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لاحظ شكل السرير في هذه الصورة كيف أنه متوسط المساحة ومناسب للغرفة، وكيف تم التعامل مع امكانية الشعور باتساع أكثر من خلال توفير مرايات حول السرير تعمل على مضاعفة مجال الرؤية فيها.

سرير مريح

Interior Design and Decor, Motama Interiors and Exteriors Motama Interiors and Exteriors غرفة نوم
Motama Interiors and Exteriors

Motama Interiors and Exteriors
Motama Interiors and Exteriors
Motama Interiors and Exteriors

السرير المريح من وسائل جاذبية تصميم غرف النوم، طريقة تصميمه تعتمد على النمط الذي تستند إليه في عملية تنفيذ الديكور، فالسرير العالي المرتفع يكون مناسب للتصاميم الكلاسيكية أكثر، والعكس صحيح، كما أنه يمكنك توفير العديد من الوسائل التي تجعل سريرك يبدو مريحاً مثل المسند المبطن  والمرتفع، والوسائد المريحة.

جلسات متعددة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يمكنك أن تجعل غرفتك أكثر من مجرد مكان ملائم للنوم والراحة، عن طريقة توفير أكثر من جلسة داخلية فيها يمكنك تمضية أوقاتك من خلالها، مثل جلسات القراءة أو تناول القهوة الصباحية أو حتى جلسات بقرب النافذة لمزيد من التأمل.

إضاءة مناسبة

Mutiara Palace, KERA Design Studio KERA Design Studio غرفة نوم
KERA Design Studio

KERA Design Studio
KERA Design Studio
KERA Design Studio

الإضاءة ضمن الفئة الأولى من العوامل التي تجعل غرفتك أكثر جاذبية من غيرها، فالإضاءة الطبيعية مسئولة عن شعورك بانطلاق الغرفة وبهجتها، وكذلك توفر الشعور بمساحة أكبر من خلالها، والعتمة تقوم بعكس ذلك تماماً، بشعور بالضيق والتكدس حتى لو لم تكن الأمور على هذه الوضعية من الأساس.

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