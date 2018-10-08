أفكار ملهمة للحصول على غرفة نوم جذابة

غرفة النوم بتفاصيلها تحتاج لبعض المتطلبات لكي تكون فعلياً مكاناً مناسباً للراحة والشعور بالطمأنينة والدفء، ولعل الديكور الحديث أصبح معنياً ببعض الجوانب النفسية التي تضمن إيصال المعنويات المتطلبة من كافة الغرفة بطريقة جمالية، لذا كانت هناك بعض النصائح الواضحة التي وضعها الخبراء في عالم الديكور والتصميم الداخلي حول ماهية الأشياء التي يجب أن تتوفر في الغرف الداخلية بالمنزل حتى تصل بك إلى شعور مثالي طالما حلمت به.
هوميفايسوف يقدم لكم نصائح مفيدة حول تصميم غرفة النوم بطريقة ملهمة وجذابة وسلهة التطبيق تجدونها عبر كتاب الأفكار هذا من خلال السطور القليلة المقبلة..
التوازن في التفاصيل الخاصة بالغرفة هي أول الطرق التي تأخذ بها نحو التألق والجاذبية، ونعني بالتوازن التوازن في الألوان المستخدمة فيها، والتوازن في توزيع المساحات من خلال قطع الأثاث فيها، والتوازن من خلال العمل على وضع القطع في شكل متناسق، مثل هذه الأباجورات بنفس الحجم والشكل على يمين ويسار السرير، وشكل النجفة في السقف في الوسط تماماً بينهما لتكون رمانة ميزان في الديكور الخاص بالغرفة بوجه عام.
التعامل مع المساحة يقتضي ضرورة النظرة بميزان حساس بين العملية و الجمال، فإنه سيكون بمقدروك أن توفر قطع أثاث تناسب المساحة الموجودة في غرفتك، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لاحظ شكل السرير في هذه الصورة كيف أنه متوسط المساحة ومناسب للغرفة، وكيف تم التعامل مع امكانية الشعور باتساع أكثر من خلال توفير مرايات حول السرير تعمل على مضاعفة مجال الرؤية فيها.
السرير المريح من وسائل جاذبية تصميم غرف النوم، طريقة تصميمه تعتمد على النمط الذي تستند إليه في عملية تنفيذ الديكور، فالسرير العالي المرتفع يكون مناسب للتصاميم الكلاسيكية أكثر، والعكس صحيح، كما أنه يمكنك توفير العديد من الوسائل التي تجعل سريرك يبدو مريحاً مثل المسند المبطن والمرتفع، والوسائد المريحة.
يمكنك أن تجعل غرفتك أكثر من مجرد مكان ملائم للنوم والراحة، عن طريقة توفير أكثر من جلسة داخلية فيها يمكنك تمضية أوقاتك من خلالها، مثل جلسات القراءة أو تناول القهوة الصباحية أو حتى جلسات بقرب النافذة لمزيد من التأمل.
الإضاءة ضمن الفئة الأولى من العوامل التي تجعل غرفتك أكثر جاذبية من غيرها، فالإضاءة الطبيعية مسئولة عن شعورك بانطلاق الغرفة وبهجتها، وكذلك توفر الشعور بمساحة أكبر من خلالها، والعتمة تقوم بعكس ذلك تماماً، بشعور بالضيق والتكدس حتى لو لم تكن الأمور على هذه الوضعية من الأساس.