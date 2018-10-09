5 أشياء اعرفهم جيدًا قبل تصميم صالتك الرياضية

إن كنت تسعى لتصميم وبناء صالة رياضية مثالية، سيكون هذا المقال في غاية الأهمية بالنسبة لك، حيث يقدم لك معلومات عليك معرفتها أولًا قبل الإقدام على هذه الخطوة الهامة، إليك 5 أشياء هامة اعرفهم جيدًا قبل تصميم صالتك الرياضية!
تُصَنّف الصالات الرياضية إلى ثلاثة أنواع شائعة، هم: النادي الصحي ومركز اللياقة البدنية وصالة كمال الأجسام. لكل نوع من تلك الأنواع الثلاثة تدريباته ومعداته، لذا سيكون عليك قبل البدء في تصميم وتأثيث صالتك الرياضية الخاصة تحديد نوع واحد محدد مما سبق.
من المعروف أن كل نمط ديكوري له عناصر ولمسات تعبر عنه، لذا بعد الانتهاء من تحديد نوع الصالة، سيتوجب عليك القيام بمهمة أخرى وهي اختيار الأسلوب التصميمي الأقرب لذوقك؛ حتى تعممه على جميع مقتنيات الصالة وتخلق لها شخصية قوية وهوية واضحة المعالم.
تصفح المواقع المختلفة على الإنترنت لترى نماذج من نفس نوع هذه الصالة، ثم قم بتجميع أفضل النماذج التي وجدتها أثناء عملية البحث، وأخيرًا، بمراقبة كل كبيرة وصغيرة بالنماذج التي حصلت عليها لمعرفة وتحديد الأغراض المطلوبة والمناسبة لمساحة غرفتك.
سيكون من الجيد بالتأكيد أن تستعين بخبير متخصص في هذا الشأن ليعطيك بعض النصائح في تصميم صالة رياضية مثالية بإحدى غرف منزلك، ولكن هذا لا يعني عدم إمكانية القيام بذلك وحدك دون اللجوء لخبير، بل بالعكس، بات في وقتنا هذا كل شئ ممكن على وجه الأرض. كل ما عليك فعله هو التخطيط للأمر بشكل سليم.
وأخيرًا، اتخاذ القرار الشرائي للمُعدات والأغراض الرياضية، وذلك بالطبع بعد الرجوع للخبير لأن خبرته بالتأكيد ستفيدك في اختيار أماكن موثوق بها.