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5 أشياء اعرفهم جيدًا قبل تصميم صالتك الرياضية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Gymspace, ecospace españa ecospace españa صالة الرياضة
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إن كنت تسعى لتصميم وبناء صالة رياضية مثالية، سيكون هذا المقال في غاية الأهمية بالنسبة لك، حيث يقدم لك معلومات عليك معرفتها أولًا قبل الإقدام على هذه الخطوة الهامة، إليك 5 أشياء هامة اعرفهم جيدًا قبل تصميم صالتك الرياضية!

1- تحديد نوع الصالة

Дом с видом на Кавказские горы, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера صالة الرياضة
Архитектура Интерьера

Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера

تُصَنّف الصالات الرياضية إلى ثلاثة أنواع شائعة، هم: النادي الصحي ومركز اللياقة البدنية وصالة كمال الأجسام. لكل نوع من تلك الأنواع الثلاثة تدريباته ومعداته، لذا سيكون عليك قبل البدء في تصميم وتأثيث صالتك الرياضية الخاصة تحديد نوع واحد محدد مما سبق.

2- اختيار النمط الديكوري

Gymspace, ecospace españa ecospace españa صالة الرياضة
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

من المعروف أن كل نمط ديكوري له عناصر ولمسات تعبر عنه، لذا بعد الانتهاء من تحديد نوع الصالة، سيتوجب عليك القيام بمهمة أخرى وهي اختيار الأسلوب التصميمي الأقرب لذوقك؛ حتى تعممه على جميع مقتنيات الصالة وتخلق لها شخصية قوية وهوية واضحة المعالم.

3- البحث عن نماذج

가족이 모이는 공간, 따스한 느낌의 과천 래미안슈르 43py _ 이사 후, 홍예디자인 홍예디자인 صالة الرياضة
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

تصفح المواقع المختلفة على الإنترنت لترى نماذج من نفس نوع هذه الصالة، ثم قم بتجميع أفضل النماذج التي وجدتها أثناء عملية البحث، وأخيرًا، بمراقبة كل كبيرة وصغيرة بالنماذج التي حصلت عليها لمعرفة وتحديد الأغراض المطلوبة والمناسبة لمساحة غرفتك.

4- استعن بخبير

Nowoczesne i eleganckie wnętrze domu , MONOstudio MONOstudio صالة الرياضة
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

سيكون من الجيد بالتأكيد أن تستعين بخبير متخصص في هذا الشأن ليعطيك بعض النصائح في تصميم صالة رياضية مثالية بإحدى غرف منزلك، ولكن هذا لا يعني عدم إمكانية القيام بذلك وحدك دون اللجوء لخبير، بل بالعكس، بات في وقتنا هذا كل شئ ممكن على وجه الأرض. كل ما عليك فعله هو التخطيط للأمر بشكل سليم.

5- شراء المعدات

A cozy villa that enables you to escape life’s hustle!, 十邑設計 王勝正 Posamo Design 十邑設計 王勝正 Posamo Design صالة الرياضة
十邑設計 王勝正 Posamo Design

十邑設計 王勝正 Posamo Design
十邑設計 王勝正 Posamo Design
十邑設計 王勝正 Posamo Design

وأخيرًا، اتخاذ القرار الشرائي للمُعدات والأغراض الرياضية، وذلك بالطبع بعد الرجوع للخبير لأن خبرته بالتأكيد ستفيدك في اختيار أماكن موثوق بها.

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