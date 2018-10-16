مع هوميفاي.. تعرف على أبرز أنواع الأسقف

عند بناء منزل جديد أو إعادة تأهيل مبنى موجود، فإن اختيار النوع المناسب من السقف قد يكون أصعب مما يتصور على معظم الناس. فالسقف له دور أكثر بكثير من مجرد حماية المنزل وشاغليه من العناصر الخارجية، فعلى سبيل المثال يلعب شكله دورًا رئيسيًا في تحديد المظهر العام وأسلوب منزلك.
ومن هذا المنطلق، نأخذك اليوم في جولة تعريفية نُطلعك فيها على أكثر أنواع الأسقف شيوعًا مع توضيح مزايا وعيوب كلًا منها.. لنبدأ الآن!
يُطلَق على هذا النوع من الأسقف السقف المسطح أو السقف المستوي؛ لأنه لا يوجد به أية ميول أو انحدارات، فهو مسطح مثل الأرض المستوية تمامًا. يشيع استخدام الأسقف المستوية في المباني التجارية بشكل كبير بجميع أنحاء العالم، أما فيما يخص المشروعات السكنية، فلديه العديد من المنافسين. هذا النوع من الأسقف قابل للتنفيذ بمواد عدة، على رأسها الخرسانة المسلحة، والخشب، وكذلك الخوص وذلك في حالة بناء تعريشة أو برجولا جانبية!
من أبرز مميزات هذا النوع من الأسقف: أنه الوحيد الذي يمكنك استغلال رووف منزلك وفقًا له في صُنع حديقة علوية رائعة تقضي بها أجمل الأوقات مع عائلتك. عادة ما يلجأ مالكو المنازل لاستغلال الرووف بهذه الطريقة في حال إن لم تُلحق ببيوتهم حديقة خاصة.
وعن السلبيات: لا ينصح باللجوء إليه في المناطق كثيرة الأمطار، حيث أن كونه مسطح سيؤدي إلى تراكم المياه وهو ما قد يُحدث تسريب.
أما عن النوع الثاني للأسقف، فـ يُسمى بالسقف الهرمي أو المثلثي، وهو أكثر شيوعًا في تصميمات المنازل بالولايات المتحدة والبلدان التي يكثر بها سقوط المطر والثلج؛ وذلك لأن الجوانب المكونة لهذا السقف تساعد في عدم تراكم مياه الأمطار على أسطح المنازل. هذا النوع من الأسقف لا يتكون فقط إلا من ضلعين كما هو الحال في الصورة المعروضة، ويبنى بخامات مختلفة أيضًا، أبرزها الخشب، أو الخرسانة المغطاه بالأحجار.
من أبرز مميزات هذا النوع من الأسقف: قدرتها على توفير سعة أكبر بالمساحات الداخلية، تسمح بتهوية أكبر لجميع الغرف، تصميمها البسيط بطبيعتها يجعل من السهل بناءها، كما أنها أرخص في التكلفة.
وعن السلبيات: هذا النوع من الأسقف قد يواجه مشكلة في المناطق ذات الرياح العاتية والأعاصير، فإذا لم يتم إنشاء الإطارات بشكل ملائم مع دعائم مناسبة، يمكن للسقف ببساطة أن يتفكك ومن ثم ينهار.
يتم إنشاء السقف متعدد الميول بناءًا على أشكال وأنواع وتصاميم مختلفة، ولكن هناك شئ مشترك بين جميع أنواع الأسقف متعددة الميول وهو كثرة الزوايا والجوانب المُكونة له، فهو يتكون من أكثر من جانب ومنحدر يتم تجميعهم بشكل ما ليتكون سقف كامل متعدد الزوايا والميول كما هو الحال بالصورة المعروضة على أن تكون بنفس الارتفاعات.
عن أبرز المميزات: جيد للتهوية وهذا يرجع للارتفاعات العالية التي يتمتع بها، مقاوم للرياح والأعاصير لمتانته، أكثر ثباتًا لوزنه الثقيل.
أما عن العيوب: فهو مكلف وهذا يرجع لطبيعة المواد المستخدمة في بنائه، كما يحتاج للصيانة الدورية.