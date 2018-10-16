مع هوميفاي.. تعرف على أبرز أنواع الأسقف

يُطلَق على هذا النوع من الأسقف السقف المسطح أو السقف المستوي؛ لأنه لا يوجد به أية ميول أو انحدارات، فهو مسطح مثل الأرض المستوية تمامًا. يشيع استخدام الأسقف المستوية في المباني التجارية بشكل كبير بجميع أنحاء العالم، أما فيما يخص المشروعات السكنية، فلديه العديد من المنافسين. هذا النوع من الأسقف قابل للتنفيذ بمواد عدة، على رأسها الخرسانة المسلحة، والخشب، وكذلك الخوص وذلك في حالة بناء تعريشة أو برجولا جانبية!

من أبرز مميزات هذا النوع من الأسقف: أنه الوحيد الذي يمكنك استغلال رووف منزلك وفقًا له في صُنع حديقة علوية رائعة تقضي بها أجمل الأوقات مع عائلتك. عادة ما يلجأ مالكو المنازل لاستغلال الرووف بهذه الطريقة في حال إن لم تُلحق ببيوتهم حديقة خاصة.

وعن السلبيات: لا ينصح باللجوء إليه في المناطق كثيرة الأمطار، حيث أن كونه مسطح سيؤدي إلى تراكم المياه وهو ما قد يُحدث تسريب.