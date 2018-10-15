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أفكار مميزة للحصول على منزل رائع

Mohammed Awad Mohammed Awad
Special Villa, Axis Architects for architecture and interior design Axis Architects for architecture and interior design غرفة المعيشة
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تصميم منزل ملهم ورائع هو حلم الجميع، فكل البشر يرغبون في تملك منزل مبهر يسعدهم التواجد فيه، ويشرفهم أمام ضيوفهم، يحتوي على أوجه الرفاهية التي يحتاجون لها، ولايغفل الدور العملي الضروري المطلوب من كل غرفه، ليحقق المعادلة الصعبة بين الجانب العملي والجانب الفني.

اليوم هوميفاي سوف يمتعنا بجولة موضوعية للتعرف على بعض النقاط الأساسية التي تجعلنا نحصل على تصميم الأحلام بالنسبة لمنازلنا، في نصائح عامة وأفكار سهلة التطبيق وضوابط لايمكنك التخلي عنها؛ لو أردت تحقيق ما تحلم به على أرض الواقع.

السفرة لكل الضيوف

Interior desing of a formal dining room in Dubai house Spazio Interior Decoration LLC غرفة السفرة Blue interior desing,dining design,dining room,dining room interior,luxur design,dubai,arabic,moroccan,villa,house,formal dining
Spazio Interior Decoration LLC

Interior desing of a formal dining room in Dubai house

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

تصميم السفرة يعتبر من العلامات الأولى التي ياخذها الضيوف عن منزلك، والانطباع الذي يدوم لوقت أطول، باعتبار أن العزائم المتتالية التي تقوم بدعوة الضيوف لأجلها دائماً ما تتعلق بتناول الطعام، حاول أن تختار مكان واسع لتصميم طاولة الطعام، وتصميمها بالشكل الذي يضمن استيعاب كامل لكل الضيوف المتوقعين، وقم بتصميمها بمقاعد مناسبة ومريحة، مع توفير إضاءة متكاملة حولها، ومساحة مريحة لحرية الحركة والهواء المنعش بواسطة المنافذ الطبيعية كالشرفات القريبة أو النوافذ أو فتحات السقف.

تنسيق المعيشة

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design غرفة المعيشة
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

تنسيق غرفة المعيشة يجعل المنزل في حالة مغايرة للمعتاد، فالمنزل المتألق يبدأ من غرفة معيشته الرائعة، باعتبارها أكثر غرفة تستهلك وتقضى بها الأوقات على مدار اليوم سواء من قبل الأسرة أو دعوات الضيوف من الأهل والأصدقاء، يمكنك تصميم الجلسات الخاصة بغرفة المعيشة بأكثر من نسق :

- جلسة حول التليفزيون.

-جلسة مربعة الشكل تكون أكثر رسمية ومستعدة أكثر لاستقبال الضيوف.

- جلسة مربعة مفتوحة من الخارج وهي مناسبة للمساحات الكبيرة.

- جلسة مغلقة من كامل الجهات عدا جانب واحد للدخول والخروج وهي مناسبة للمساحات الأصغر.

البهو الرئيسي

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

تنسيق البهو الرئيسي أو المدخل في المنزل يرسل انطباع للجميع أنكم ستدخلون لمنزل ذو تصميم مميز، حاول أن تختار السجاد المناسب للأرضيات ولا تترك المساحات الكبيرة فارغة دون شغل، ولا تشغل المساحات الصغيرة بدون هدف عملي، حاول أن توفر الثريات في السقف بطريقة أخاذة وجاذبة للانتباه، ووفر الإضاءة القوية التي تجعل ضيوفك مبهورين ويشعرون أنهم مرحب بهم في زيارتهم إليك.

لو كان لديك حديقة

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura منازل
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

لو كان لديك حديقة خارجية لاتهملها، قم برعايتها وتوفير الجلسات المتنوعة من خلالها، ولو كنت لا تعرف الكثير من علوم الزراعة والبستنة يمكنك التعاقد مع مكتب استشاري لمتابعة هذه العملية على فترات متباعدة في العام، فتربح التألق الكبير لمساحة كانت مهدرة حول منزلك.

ترتيب الخزائن

Vestidores, TODOMADERA ESTEPONA TODOMADERA ESTEPONA غرفة الملابس
TODOMADERA ESTEPONA

TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA

تنسيق مساحة منطقة خزانة الملابس تحديداً او أي خزانة في منزلك سواء كانت في المطبخ أو في الغرف الأخرى له دلالة مباشرة على  تألق منزل الأحلام، فلا يوجد منزل متألق يعاني من الفوضى أو قلة الترتيب، حاول أن تفكر ملياً في توفير أماكن لتخزين وترتيب أغراضك بعناية حتى لا يذهب كل جميل في منزلك هباءاً.

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