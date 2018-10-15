أفكار مميزة للحصول على منزل رائع

تصميم منزل ملهم ورائع هو حلم الجميع، فكل البشر يرغبون في تملك منزل مبهر يسعدهم التواجد فيه، ويشرفهم أمام ضيوفهم، يحتوي على أوجه الرفاهية التي يحتاجون لها، ولايغفل الدور العملي الضروري المطلوب من كل غرفه، ليحقق المعادلة الصعبة بين الجانب العملي والجانب الفني.
اليوم هوميفاي سوف يمتعنا بجولة موضوعية للتعرف على بعض النقاط الأساسية التي تجعلنا نحصل على تصميم الأحلام بالنسبة لمنازلنا، في نصائح عامة وأفكار سهلة التطبيق وضوابط لايمكنك التخلي عنها؛ لو أردت تحقيق ما تحلم به على أرض الواقع.
تصميم السفرة يعتبر من العلامات الأولى التي ياخذها الضيوف عن منزلك، والانطباع الذي يدوم لوقت أطول، باعتبار أن العزائم المتتالية التي تقوم بدعوة الضيوف لأجلها دائماً ما تتعلق بتناول الطعام، حاول أن تختار مكان واسع لتصميم طاولة الطعام، وتصميمها بالشكل الذي يضمن استيعاب كامل لكل الضيوف المتوقعين، وقم بتصميمها بمقاعد مناسبة ومريحة، مع توفير إضاءة متكاملة حولها، ومساحة مريحة لحرية الحركة والهواء المنعش بواسطة المنافذ الطبيعية كالشرفات القريبة أو النوافذ أو فتحات السقف.
تنسيق غرفة المعيشة يجعل المنزل في حالة مغايرة للمعتاد، فالمنزل المتألق يبدأ من غرفة معيشته الرائعة، باعتبارها أكثر غرفة تستهلك وتقضى بها الأوقات على مدار اليوم سواء من قبل الأسرة أو دعوات الضيوف من الأهل والأصدقاء، يمكنك تصميم الجلسات الخاصة بغرفة المعيشة بأكثر من نسق :
- جلسة حول التليفزيون.
-جلسة مربعة الشكل تكون أكثر رسمية ومستعدة أكثر لاستقبال الضيوف.
- جلسة مربعة مفتوحة من الخارج وهي مناسبة للمساحات الكبيرة.
- جلسة مغلقة من كامل الجهات عدا جانب واحد للدخول والخروج وهي مناسبة للمساحات الأصغر.
تنسيق البهو الرئيسي أو المدخل في المنزل يرسل انطباع للجميع أنكم ستدخلون لمنزل ذو تصميم مميز، حاول أن تختار السجاد المناسب للأرضيات ولا تترك المساحات الكبيرة فارغة دون شغل، ولا تشغل المساحات الصغيرة بدون هدف عملي، حاول أن توفر الثريات في السقف بطريقة أخاذة وجاذبة للانتباه، ووفر الإضاءة القوية التي تجعل ضيوفك مبهورين ويشعرون أنهم مرحب بهم في زيارتهم إليك.
لو كان لديك حديقة خارجية لاتهملها، قم برعايتها وتوفير الجلسات المتنوعة من خلالها، ولو كنت لا تعرف الكثير من علوم الزراعة والبستنة يمكنك التعاقد مع مكتب استشاري لمتابعة هذه العملية على فترات متباعدة في العام، فتربح التألق الكبير لمساحة كانت مهدرة حول منزلك.
تنسيق مساحة منطقة خزانة الملابس تحديداً او أي خزانة في منزلك سواء كانت في المطبخ أو في الغرف الأخرى له دلالة مباشرة على تألق منزل الأحلام، فلا يوجد منزل متألق يعاني من الفوضى أو قلة الترتيب، حاول أن تفكر ملياً في توفير أماكن لتخزين وترتيب أغراضك بعناية حتى لا يذهب كل جميل في منزلك هباءاً.