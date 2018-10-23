6 أشياء لتضعها في الحسبان قبل بناء منزلك الجديد

من الأمور التي عليك ألا تستهين بها مطلقًا، هي رسم تصور عن شكل الحديقة المنزلية التي تحلم بها، وتوضيح ما إن كنت تريد أن تلحق بها مسبح أم لا، ثم الرجوع للخبير في هذا الشأن ليقدم لك الاستشارة المطلوبة، كما سيكون عليك أيضًا تحديد الأماكن التي ترغب في تغطيتها بالنباتات والأشجار، والمساحات الأخرى التي تنوي تأثيثها بجلسات.