الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أشياء لتضعها في الحسبان قبل بناء منزلك الجديد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify منازل
Loading admin actions …

تنوي شراء قطعة أرض لتبني عليها منزل أحلامك؟ بدأت في البحث عن المكان الذي تنوي الإقامة به ولم تستقر على شيء بعد؟ من الجيد أنك لازلت في هذه المرحلة، لأن هناك الكثير من الأمور التي عليك الانتباه إليها قبل إتمام عملية الشراء والبدء في بناء منزل العمر، ومن هذا المنطلق، سنُطلعك اليوم على ستة أشياء هامة لتضعها في الحسبان قبل بناء منزلك الجديد..

1- اختيار موقع للمنزل يناسب نمط حياتك

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أول شيء عليك وضعه في الحسبان هو الموقع، حدد المنطقة أو الحي الذي تعتقد أنه يناسب نمط حياتك، مع مراعاة أن يكون محاط بالخدمات من مراكز تجارية للتسوق، وصالات رياضية أو نوادي للممارسة بعض التمارين بشكل دوري، بالإضافة إلى أماكن أخرى ترفيهية تسمح لك ولأسرتك بقضاء وقت ممتع خارج المنزل.

2- تحديد ميزانية محكمة تسير وفقًا لها

양평 강상면 신화리 들꽃마을 1호집, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim منزل ريفي White
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

بعد الانتهاء من النقطة الأولى، عليك الانتقال لنقطة أكثر أهمية وهي تحديد النطاق السعري الذي تشعر فيه بالراحة وفقًا للميزانية التي تعمل بها. وحتى تستطيع تحديد ميزانيتك، سيكون عليك الإجابة على هذه التساؤلات: هل لديك منزل بالفعل تسعى إلى بيعه وتستفيد من عائده في بناء منزلك الجديد؟ ما هو أفضل حجم يناسب عائلتك واحتياجاتك -منزل من طابقين أن من طابق واحد يكفي؟ الإجابة على ما سبق ستساعدك في توضيح الخيارات المتاحة أمامك أو القيود الخاصة بك.

3- التعاقد مع خبير متخصص

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura منازل
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

هذه النقطة بالغة الأهمية لضمان راحة بالك وبناء منزل بمواصفات أحلامك وهي اختيار خبير متخصص أو شركة تتولى مهام التصميم والتنفيذ، وهنا عليك مراعاة اختيار شركة بناء على سمعتها في السوق، وسابقة أعمالها، وقدرتها على تطبيق النمط الديكوري الذي تسعى إليه، وأخيرًا مدى توافق متطلباتها المادية مع ميزانيتك.

4- اختيار خامات البناء

保泉の家, POTOS DESIGN OFFICE POTOS DESIGN OFFICE منازل
POTOS　DESIGN　OFFICE

POTOS　DESIGN　OFFICE
POTOS　DESIGN　OFFICE
POTOS　DESIGN　OFFICE

تحتاج أيضًا إلى اختيار المواد التي تنوي استخدامها في بناء منزلك وتحديدًا الواجهة، وفي هذه الحالة سينصحك الخبير باللجوء إليها أم لا حسب طبيعة البلد التي تعيش فيها وموقع منزلك الجديد وغيرها من الاعتبارات الهامة.

5- رسم تصور محدد للحديقة المنزلية

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA منازل
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

من الأمور التي عليك ألا تستهين بها مطلقًا، هي رسم تصور عن شكل الحديقة المنزلية التي تحلم بها، وتوضيح ما إن كنت تريد أن تلحق بها مسبح أم لا، ثم الرجوع للخبير في هذا الشأن ليقدم لك الاستشارة المطلوبة، كما سيكون عليك أيضًا تحديد الأماكن التي ترغب في تغطيتها بالنباتات والأشجار، والمساحات الأخرى التي تنوي تأثيثها بجلسات.

6- الاهتمام بتوفير تهوية جيدة لمنزلك

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners منازل
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

يجب أن يحظى بيتك المستقبلي بتهوية كافية حتى تتمكن من توفير تكاليف الطاقة على المدى الطويل، فأنظمة التهوية تمنع الهواء الراكد من التراكم داخل المنزل، بالإضافة إلى ذلك، تجعل التهوية الجيدة منزلك أكثر قابلية للعيش، وهو شيء عليك اعتباره عند بناء منزلك.

الرخام المميز في ديكور منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً