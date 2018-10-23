6 أشياء لتضعها في الحسبان قبل بناء منزلك الجديد

تنوي شراء قطعة أرض لتبني عليها منزل أحلامك؟ بدأت في البحث عن المكان الذي تنوي الإقامة به ولم تستقر على شيء بعد؟ من الجيد أنك لازلت في هذه المرحلة، لأن هناك الكثير من الأمور التي عليك الانتباه إليها قبل إتمام عملية الشراء والبدء في بناء منزل العمر، ومن هذا المنطلق، سنُطلعك اليوم على ستة أشياء هامة لتضعها في الحسبان قبل بناء منزلك الجديد..
أول شيء عليك وضعه في الحسبان هو الموقع، حدد المنطقة أو الحي الذي تعتقد أنه يناسب نمط حياتك، مع مراعاة أن يكون محاط بالخدمات من مراكز تجارية للتسوق، وصالات رياضية أو نوادي للممارسة بعض التمارين بشكل دوري، بالإضافة إلى أماكن أخرى ترفيهية تسمح لك ولأسرتك بقضاء وقت ممتع خارج المنزل.
بعد الانتهاء من النقطة الأولى، عليك الانتقال لنقطة أكثر أهمية وهي تحديد النطاق السعري الذي تشعر فيه بالراحة وفقًا للميزانية التي تعمل بها. وحتى تستطيع تحديد ميزانيتك، سيكون عليك الإجابة على هذه التساؤلات: هل لديك منزل بالفعل تسعى إلى بيعه وتستفيد من عائده في بناء منزلك الجديد؟ ما هو أفضل حجم يناسب عائلتك واحتياجاتك -منزل من طابقين أن من طابق واحد يكفي؟ الإجابة على ما سبق ستساعدك في توضيح الخيارات المتاحة أمامك أو القيود الخاصة بك.
هذه النقطة بالغة الأهمية لضمان راحة بالك وبناء منزل بمواصفات أحلامك وهي اختيار خبير متخصص أو شركة تتولى مهام التصميم والتنفيذ، وهنا عليك مراعاة اختيار شركة بناء على سمعتها في السوق، وسابقة أعمالها، وقدرتها على تطبيق النمط الديكوري الذي تسعى إليه، وأخيرًا مدى توافق متطلباتها المادية مع ميزانيتك.
تحتاج أيضًا إلى اختيار المواد التي تنوي استخدامها في بناء منزلك وتحديدًا الواجهة، وفي هذه الحالة سينصحك الخبير باللجوء إليها أم لا حسب طبيعة البلد التي تعيش فيها وموقع منزلك الجديد وغيرها من الاعتبارات الهامة.
من الأمور التي عليك ألا تستهين بها مطلقًا، هي رسم تصور عن شكل الحديقة المنزلية التي تحلم بها، وتوضيح ما إن كنت تريد أن تلحق بها مسبح أم لا، ثم الرجوع للخبير في هذا الشأن ليقدم لك الاستشارة المطلوبة، كما سيكون عليك أيضًا تحديد الأماكن التي ترغب في تغطيتها بالنباتات والأشجار، والمساحات الأخرى التي تنوي تأثيثها بجلسات.
يجب أن يحظى بيتك المستقبلي بتهوية كافية حتى تتمكن من توفير تكاليف الطاقة على المدى الطويل، فأنظمة التهوية تمنع الهواء الراكد من التراكم داخل المنزل، بالإضافة إلى ذلك، تجعل التهوية الجيدة منزلك أكثر قابلية للعيش، وهو شيء عليك اعتباره عند بناء منزلك.