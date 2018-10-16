الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار ملهمة للحصول على مطبخ مميز

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
Loading admin actions …

تصميمات المطابخ لاحصر لها، فهناك العديد من الأفكار في هذا الشأن التي يمكن أن تختار من بينها الأفضل لك ولتطلعاتك، ولكن بمزيد من الحرص على توفير كافة أوجه التألق والتناسق في التصميم يمكننا أن نطلعك عبر هذا الموضوع من هوميفايعلى أكثر من فكرة تضمن لك الحصول على تصميم مثالي لمطبخ بأناقة وبسهولة في التنفيذ، بشرط الالتزام بعدد من النصائح الإضافية التي نسردها لكم في السطور المقبلة.

امتداد طبيعي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من أروع الأفكار والمزايا التي يمكنك استخدامها في مطبخك هي الامتداد الطبيعي نحو الخارج، خصوصاً لو كان هذا الخارج يحتوي على إطلالة لاتعوض من مساحات طبيعية أو ارتفاع شاهق، سيكون عليك في هذه الفكرة ان تترك المجال للزجاج ليكون هو المكون الأساسي للجدران، مع توفير إمكانية فتح هذه الجدران الزجاجية بتصميم نوافذ داخلية فيها للاستفادة من الهواء المنعش والمتجدد لجانب الضوء.

ستايل خاص

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يجب أن يكون لمطبخك نسق خاص يميزه عن غيره ويقترب فيه أكثر لشخصيتك وتطلعاتك، فتصميم ريفي أو صناعي أو حتى كلاسيكي يضمن لك الحصول على لمسة اختلاف مطلوبة ومختلفة عن النسق الشائع والمعتاد في المطابخ المودرن، بالرغم من وجود جمهور جارف للمودرن، إلا أن التنويع مطلوب بشدة لتضمن لفت الانتباه والتأمل أكثر في تصميمك.

أفكار مبتكرة

White marble, Marmur Studio Marmur Studio مطبخ خشب Black
Marmur Studio

White marble

Marmur Studio
Marmur Studio
Marmur Studio

يجب عليك التفكير بشكل مختلف في طرق التخزين والتنسيق في مطبخك، فالطرق المعتادة ستكون مريحة ولكنها لن تبدو جذابة بعد وقت من الآن، لذا عليك اختيار أفكار مبتكرة في مسألة التخزين والتنسيق، خصوصاً في حفظ الأدوات الخاصة بالمطبخ في الطهي والتحضير، مما يعني اخفائها بطرق إبداعية مزيداً من المساحة والكثير من الترتيب.

خزائن بما يكفي

Subhra and Bharta's apartment in MJR Pearl,Kadugudi,Bangalore, Asense Asense مطبخ
Asense

Asense
Asense
Asense

حاول أن تستخدم العديد من الخزائن التي تلبي احتياجاتك من توفير أماكن مناسبة لحفظ أغراضك بعيداً عن العيون، فوجود الأغراض فوق الرفوف والأسطح في المطبخ كفيل بأن يجعل لديك مشهداً كارثياً بكل المقاييس.

التحكم في الإضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التحكم في الإضاءة يضمن لك الحصول على مظهر متجدد وشكلاً متغيراً لمطبخك يمكنك التنقل من خلاله لكسر الملل والاعتياد، فحاول أن يكون تأثير الضوء نهاراً من النوافذ واضحاً، وفي الليل من المصابيح الداخلية قوياً، بما يضمن تجدد على مدار اليوم بعيداً عن الاعتياد.

اقرأ : أفكار مؤثرة لتصميم المطابخ بأناقة

أفكار مميزة للحصول على منزل رائع
أفكار ملهمة للحصول على مطبخ مثالي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً