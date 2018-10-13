6 مساحات زادها الحجر جمالًا وجاذبية

أول نموذج معنا اليوم هو لغرفة معيشة أنيقة وعصرية تزينت بنخبة ساحرة من الأحجار الطبيعية، حيث استحوذت على الجدار الرئيسي من المساحة، الذي يمثل خلفية للتلفاز وما يدنوه من وحدة تخزينية.

بالنظر للصورة المعروضة أمامنا، نجد أن ذلك الجدار الذي أشرنا إليه، يتألق بلمسة ديكورية أكثر جمالًا وهي سبوتات سقفية تلقي بأضوائها على الأحجار لتزيد من سحرها وتبرز معالمها الخفية.