6 مساحات زادها الحجر جمالًا وجاذبية

إن كنت تستعد لتشطيب بيتك بالأيام القليلة القادمة أو تود إحداث تغييرًا جذريًا في أي بقعة منه بأقل تكلفة، سيفيدك هذا المقال كثيرًا من هوميفاي، حيث يدلك على كيفية استخدام الأحجار بمنزل الأحلام سواء في مساحته الداخلية أو بالخارجيات، كما يعرض لك تشكيلة رائعة لأنواع الأحجار المختلفة التي من المؤكد أنها ستلهمك بمجرد الاطلاع عليها!
أول نموذج معنا اليوم هو لغرفة معيشة أنيقة وعصرية تزينت بنخبة ساحرة من الأحجار الطبيعية، حيث استحوذت على الجدار الرئيسي من المساحة، الذي يمثل خلفية للتلفاز وما يدنوه من وحدة تخزينية.
بالنظر للصورة المعروضة أمامنا، نجد أن ذلك الجدار الذي أشرنا إليه، يتألق بلمسة ديكورية أكثر جمالًا وهي سبوتات سقفية تلقي بأضوائها على الأحجار لتزيد من سحرها وتبرز معالمها الخفية.
منزل عائلي مكون من ثلاثة طوابق، الأول أرضي، والآخريين يعلوه واحدًا تلو الآخر. يتزين الهيكل المعماري للمنزل بشكل احترافي اعتمد فيه الخبراء على الزجاج بشكل أساسي وعلى الأحجار في بعض اللمسات التجميلية بالجوانب.
أما هنا، فيظهر الحجر بتشكيلة جديدة أنسب للاستخدام في الأرضيات، وتحديدًا أرضيات الحدائق، فصنع هنا ممرًا رائعًا جزء منه مستقيم والآخر منحني يقود مستخدمه للمنزل مباشرة بعد المرور بمساحة عشبية خضراء ساحرة.
وفي هذا النموذج، لم يزين الحجر جانب واحد من المنزل فقط كالنموذج رقم 2، وإنما استحوذ بأحجامه المتفاوتة وتصميمه البدائي على البناء بالكامل، فيما عدا بعض الفتحات التي تعمد الخبراء تركها للنوافذ والأبواب، فاختير لها خامة الزجاج المؤطر بالألومنيوم.
لأن سرير هذه الغرفة بتصميم فندقي مريح، لم يهتم خبراء الديكور بأن يكون هناك رأسًا للسرير، وقرروا تنفيذ حلًا أكثر روعة وهو تزيين المساحة الخلفية للسرير بنخبة رائعة من الأحجار، وتعزيز مظهرها بإضافة سبوتات صفراء سقفية.
اختيار اللون الرمادي الفحمي في الأحجار لتكسي الجدار الجانبي لهذا الدرج كان موفق لأقصى درجة، وهذا لتناغمه مع اللون البني الداكن وإحداث حالة من التوازن بهذه البقعة من المنزل، أي بين الألوان الباردة -التي يمثلها الرمادي- والدافئة -التي يمثلها البني.