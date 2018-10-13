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6 مساحات زادها الحجر جمالًا وجاذبية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
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إن كنت تستعد لتشطيب بيتك بالأيام القليلة القادمة أو تود إحداث تغييرًا جذريًا في أي بقعة منه بأقل تكلفة، سيفيدك هذا المقال كثيرًا من هوميفاي، حيث يدلك على كيفية استخدام الأحجار بمنزل الأحلام سواء في مساحته الداخلية أو بالخارجيات، كما يعرض لك تشكيلة رائعة لأنواع الأحجار المختلفة التي من المؤكد أنها ستلهمك بمجرد الاطلاع عليها!

1- يزين الجدار الخلفي للتلفاز

Ahem Stone, Ahem Stone Ahem Stone تصميم مساحات داخلية حجر Multicolored
Ahem Stone

Ahem Stone
Ahem Stone
Ahem Stone

أول نموذج معنا اليوم هو لغرفة معيشة أنيقة وعصرية تزينت بنخبة ساحرة من الأحجار الطبيعية، حيث استحوذت على الجدار الرئيسي من المساحة، الذي يمثل خلفية للتلفاز وما يدنوه من وحدة تخزينية.

بالنظر للصورة المعروضة أمامنا، نجد أن ذلك الجدار الذي أشرنا إليه، يتألق بلمسة ديكورية أكثر جمالًا وهي سبوتات سقفية تلقي بأضوائها على الأحجار لتزيد من سحرها وتبرز معالمها الخفية.

2- يغطي جزء جانبي من الهيكل المعماري لأحد المنازل

Family Home in Swanage, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd منازل stone cladding
David James Architects &amp; Partners Ltd

Family Home in Swanage, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

منزل عائلي مكون من ثلاثة طوابق، الأول أرضي، والآخريين يعلوه واحدًا تلو الآخر. يتزين الهيكل المعماري للمنزل بشكل احترافي اعتمد فيه الخبراء على الزجاج بشكل أساسي وعلى الأحجار في بعض اللمسات التجميلية بالجوانب.

3- يصنع ممرًا رائعًا بحديقة شاسعة

Caminhos pedonais e Atalhos, Fabistone Fabistone جدران
Fabistone

Fabistone
Fabistone
Fabistone

أما هنا، فيظهر الحجر بتشكيلة جديدة أنسب للاستخدام في الأرضيات، وتحديدًا أرضيات الحدائق، فصنع هنا ممرًا رائعًا جزء منه مستقيم والآخر منحني يقود مستخدمه للمنزل مباشرة بعد المرور بمساحة عشبية خضراء ساحرة.

4- يستحوذ على البناء بالكامل

Whitehouse Lodge, Isle of Coll, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Whitehouse Lodge, Isle of Coll

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

وفي هذا النموذج، لم يزين الحجر جانب واحد من المنزل فقط كالنموذج رقم 2، وإنما استحوذ بأحجامه المتفاوتة وتصميمه البدائي على البناء بالكامل، فيما عدا بعض الفتحات التي تعمد الخبراء تركها للنوافذ والأبواب، فاختير لها خامة الزجاج المؤطر بالألومنيوم. 

5- يحل محل رأس السرير

Interiors can also be beautified by simple stone techniques DT غرفة نوم
DT

Interiors can also be beautified by simple stone techniques

DT
DT
DT

لأن سرير هذه الغرفة بتصميم فندقي مريح، لم يهتم خبراء الديكور بأن يكون هناك رأسًا للسرير، وقرروا تنفيذ حلًا أكثر روعة وهو تزيين المساحة الخلفية للسرير بنخبة رائعة من الأحجار، وتعزيز مظهرها بإضافة سبوتات صفراء سقفية.  

6- يضيف قيمة جمالية للسلم الداخلي

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

اختيار اللون الرمادي الفحمي في الأحجار لتكسي الجدار الجانبي لهذا الدرج كان موفق لأقصى درجة، وهذا لتناغمه مع اللون البني الداكن وإحداث حالة من التوازن بهذه البقعة من المنزل، أي بين الألوان الباردة -التي يمثلها الرمادي- والدافئة -التي يمثلها البني.

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