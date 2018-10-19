قبل وبعد: إنقاذ منزل عتيق من العتمة والفوضى

كان المطبخ فوضوي بشكل كبير قبل التجديد، والسبب في ذلك يرجع إلى عشوائية ساكنيه من ناحية، وقِدَم تصميمه الداخلي ووحداته التخزينية من ناحية أخرى، ناهيك عن مساحته التي لم تكن مستغلة بشكل سليم على الإطلاق.

وفيما يخص الإضاءة، فقد كانت تعتمد على معلقتين مثبتتين بسقف المطبخ، لكنهما رغم ذلك لم يوفرا إنارة عملية تناسب غرفة حيوية كهذه.