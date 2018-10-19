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قبل وبعد: إنقاذ منزل عتيق من العتمة والفوضى

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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مع هذا المشروع من مشروعات هوميفاي قبل وبعد، ستشاهد تحول جذري شامل لجميع الغرف من الفوضوية والعتمة والعشوائية، للنظام والإشراقة والحيوية، وكذلك الاندماج مع الطبيعة واتباع مبدأ الخطة المفتوحة بين الغرف المختلفة وكمثال واضح على ذلك غرفتي المطبخ وتناول الطعام.. استمتعوا معنا برصد ما حظي به هذا المنزل من تحول!

قبل: غرفة الطعام منعزلة وباهتة

BEFORE homify مطبخ
homify

BEFORE

homify
homify
homify

بمجرد النظر لمنطقة تناول الطعام قبل التجديد، نلاحظ أنها باهتة ولديها تصميم يفتقر لأي لمسة جمالية من ناحية، وموقعها غير استراتيجي على الإطلاق من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى ذوق إبداعي يضيف بعض الحيوية إليها، وإجراء عملية تحديث شاملة لما بها من قطع أثاث؛ لتصبح مواكبة لآخر صيحات الديكور.

بعد: اجتماعية وراقية

Heath Cottage Dining Area homify غرفة السفرة refurbishment,renovation,cottage,scotland,aberdeen,white,timber,mid century,scandinavian,kitchen
homify

Heath Cottage Dining Area

homify
homify
homify

مع هذه الصورة، يمكنك أن ترى كيف تحولت غرفة الطعام تحول جذري بفضل خبراء التصميم، الذين غيروا من موقعها وجعلوها أكثر انفتاحًا على المطبخ، كما جددوا في ديكوراتها أيضًا وجعلوها بالغة الأناقة، والتي هي عبارة عن مائدة طعام بيضاء معاصرة حولها ستة مقاعد خشبية منجدة بلمسة زرقاء مبهجة.

قبل: المطبخ عشوائي

BEFORE homify مطبخ
homify

BEFORE

homify
homify
homify

كان المطبخ فوضوي بشكل كبير قبل التجديد، والسبب في ذلك يرجع إلى عشوائية ساكنيه من ناحية، وقِدَم تصميمه الداخلي ووحداته التخزينية من ناحية أخرى، ناهيك عن مساحته التي لم تكن مستغلة بشكل سليم على الإطلاق.

وفيما يخص الإضاءة، فقد كانت تعتمد على معلقتين مثبتتين بسقف المطبخ، لكنهما رغم ذلك لم يوفرا إنارة عملية تناسب غرفة حيوية كهذه. 

بعد: منظم وعصري للغاية

Heath Cottage Kitchen / Dining homify مطبخ refurbishment,renovation,cottage,scotland,white,scandinavian,range,open plan,timber
homify

Heath Cottage Kitchen / Dining

homify
homify
homify

الآن يبدو المطبخ مختلفًا تمامًا وذلك بعد أن كست جدرانه أحجار بيضاء ملساء أكسبته بقدرتها السحرية مساحة إضافية، إلى جانب استبدال الخزانات القديمة بأخرى عصرية، مع استغلال جزء من مساحته في وضع مائدة الطعام التي أشرنا إليها والمتناغمة كثيرًا مع ديكورات المطبخ الجديدة.

قبل: غرفة المعيشة مملة كالمطبخ ومنطقة الطعام

BEFORE homify غرفة المعيشة
homify

BEFORE

homify
homify
homify

قبل التجديدات بدت غرفة المعيشة مملة وباهتة وفوضوية كالمطبخ ومنطقة الطعام، فكما نرى في الصورة هي في حاجة ماسة إلى طبقة طلاء جديدة وإعادة تنظيم شاملة وكذلك تجديد الأثاث وربما استبداله بآخر أحدث وأكثر عملية.. لنشاهد معًا فيما يلي ما حققه الخبراء!

بعد: المعيشة مفتوحة ومنعشة

Heath Cottage Living Room homify غرفة المعيشة refurbishment,renovation,living room,cottage,scotland,aberdeen,timber,stove,scandinavian
homify

Heath Cottage Living Room

homify
homify
homify

لم تعد المعيشة بنفس الإطلالة الكئيبة السابقة، فقد خلعت ثوبها القديم، وارتدت ما هو أجمل منه بكثير، حيث أصبحت الآن أكثر عملية وإشراقة خصوصًا بعد انفتاحها على المساحة الفضاء الخارجية التي أمدتها بالضوء الطبيعي والتهوية الصحية.

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