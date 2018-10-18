الخشب الطبيعي وروعة الديكور في منزلك

يعتبر استخدام الخشب في التصاميم باختلاف أنماطها من أجمل الإضافات الطبيعية التي يمكن أن تضاف لأي تصميم في أي وجه كان، إكسسوار أو تأسيس أو تقسيم أو حتى كما هو الشائع في اختيار الأثاث، الخشب يدخل في كل تفاصيل المنزل تقريباً، ويمكن استخدامه بأكثر من وجه وأكثر من شكل، اليوم هوميفايسوف يمنحنا العديد من الأشكال لاستخدامات الخشب لاثراء أفكارك حول استخداماته عبر كتاب الأفكار هذا.
تصميم الرفوف بواسطة الخشب من أكثر الأشكال شيوعاً لهذه التفصيلة التي تصنف ضمن الإكسسوارات التي تتسم بالعملية، فيمكنك استخدام الرفوف الخشبية في حمل الصناديق للتخزين، كما يمكنك استخدامها لحمل الإكسسوارات واللوحات والتماثيل للتزيين، كما يمكنك تصميمها بشكل يضمن أن تكون بحد ذاتها ذات قيمة جمالية، مثل الأشكال الهندسية للرفوف أو المربعات المتصلة وهكذا.
جزيرة المطبخ وسطحها العلوي يمكن أن يكون أكثر عملية بتصميمه بواسطة الخشب الطبيعية، فالألوان في البداية ستكون قريبة للغاية من روح الطبيعة حتى لو كانت الدرجات فاتحة أو داكنة، وأيضاً سيكون ذلك أفضل من حيث سهولة التنظيف، وسيكون أكثر قدرة على التشكل بالنمط الذي تود أن تصمم عليه جزيرة المطبخ لديك.
الواجهات الخارجية الخشبية تعطي المنازل نكهة طبيعية ملموسة، سيكون لديك العديد من الاختيارات لو قمت بتحديد الخشب في المقام الأول لتصميم واجهتك، الخشب ملائم للغاية للمنازل التي تصمم في طابق واحد أو طابقين منعزلين في وسط الطبيعة، وكذلك تضفي على منازل المدن الكثير من التميز والاختلاف عما هو حولها.
الرفوف الطبيعية والأسطح التي تستخدم فيها الألواح الخشبية بدون رتوش أو تدخلات صناعية تحمل الكثير من الجاذبية، فهي تعتبر زينة بحد ذاتها واكسسوار لايقبل المواربة والتهميش، فسيكون لوح الخشب قائماً وظاهراً في التصميم بقوة بفضل القوة الطبيعية الجذابة لشكل الخشب من البداية.
الخزائن الخشبية في المطبخ لها أكثر من ميزة، أولها أن لها شكل جميل، وهي سهلة التقسيم سواء كان داخلياً باضافة رفوف وأدراج وخزائن إضافية، أو خارجية بتغيير حجم كل خزانة، وكذلك سهولة التثبيت، ومن باب الناحية الصحية فإن الخزائن الخشبية أكثر صحة بالنسبة لتخزين الطعام من الفاكهة والخضروات.