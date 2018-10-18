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الخشب الطبيعي وروعة الديكور في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
WCs projects, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT حمام خشب نقي Wood effect
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يعتبر استخدام الخشب في التصاميم باختلاف أنماطها من أجمل الإضافات الطبيعية التي يمكن أن تضاف لأي تصميم في أي وجه كان، إكسسوار أو تأسيس أو تقسيم أو حتى كما هو الشائع في اختيار الأثاث، الخشب يدخل في كل تفاصيل المنزل تقريباً، ويمكن استخدامه بأكثر من وجه وأكثر من شكل، اليوم هوميفايسوف يمنحنا العديد من الأشكال لاستخدامات الخشب لاثراء أفكارك حول استخداماته عبر كتاب الأفكار هذا.

رفوف

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تصميم الرفوف بواسطة الخشب من أكثر الأشكال شيوعاً لهذه التفصيلة التي تصنف ضمن الإكسسوارات التي تتسم بالعملية، فيمكنك استخدام الرفوف الخشبية في حمل الصناديق للتخزين، كما يمكنك استخدامها لحمل الإكسسوارات واللوحات والتماثيل للتزيين، كما يمكنك تصميمها بشكل يضمن أن تكون بحد ذاتها ذات قيمة جمالية، مثل الأشكال الهندسية للرفوف أو المربعات المتصلة وهكذا.

جزيرة المطبخ

Borgo, POLARISLife POLARISLife مطبخألواح المطبخ خشب Brown
POLARISLife

POLARISLife
POLARISLife
POLARISLife

جزيرة المطبخ وسطحها العلوي يمكن أن يكون أكثر عملية بتصميمه بواسطة الخشب الطبيعية، فالألوان في البداية ستكون قريبة للغاية من روح الطبيعة حتى لو كانت الدرجات فاتحة أو داكنة، وأيضاً سيكون ذلك أفضل من حيث سهولة التنظيف، وسيكون أكثر قدرة على التشكل بالنمط الذي تود أن تصمم عليه جزيرة المطبخ لديك.

واجهات خارجية

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD منازل
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

الواجهات الخارجية الخشبية تعطي المنازل نكهة طبيعية ملموسة، سيكون لديك العديد من الاختيارات لو قمت بتحديد الخشب في المقام الأول لتصميم واجهتك، الخشب ملائم للغاية للمنازل التي تصمم في طابق واحد أو طابقين منعزلين في وسط الطبيعة، وكذلك تضفي على منازل المدن الكثير من التميز والاختلاف عما هو حولها.

رفوف طبيعية

WCs projects, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT حمام خشب نقي Wood effect
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

الرفوف الطبيعية والأسطح التي تستخدم فيها الألواح الخشبية بدون رتوش أو تدخلات صناعية تحمل الكثير من الجاذبية، فهي تعتبر زينة بحد ذاتها واكسسوار لايقبل المواربة والتهميش، فسيكون لوح الخشب قائماً وظاهراً في التصميم بقوة بفضل القوة الطبيعية الجذابة لشكل الخشب من البداية.

خزائن المطبخ

homify مطبخ خشب
homify

homify
homify
homify

الخزائن الخشبية في المطبخ لها أكثر من ميزة، أولها أن لها شكل جميل، وهي سهلة التقسيم سواء كان داخلياً باضافة رفوف وأدراج وخزائن إضافية، أو خارجية بتغيير حجم كل خزانة، وكذلك سهولة التثبيت، ومن باب الناحية الصحية فإن الخزائن الخشبية أكثر صحة بالنسبة لتخزين الطعام من الفاكهة والخضروات.

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