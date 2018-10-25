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أفكار لغرف النوم المينيمالية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento SL, Caio Prates Arquitetura e Design Caio Prates Arquitetura e Design غرفة نوم أسمنت Grey
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غرفة النوم على النمط المينيمالي التبسيطي تعتبر من أفضل التوجهات في عالم الديكور لأولئك الذيين يميلون للهدوء والبعد عن الإكسسوارات واللمعان الزائد في الغرفة، حيث تكون السيطرة أكثر للأثاث الهندسي ذو الشكل الجذاب، والألوان الهادئة ذات البعد النفسي المميز، وكذلك الاستغلال الرائع للمساحات بدون أي تحايل أو تغيير في النسبة الذهبية بالحفاظ على جانبي العملية والرفاهية في تصميم مميز لا يمل.

أناقة

J.H. House, Ksatria Residence. Medan City, Lighthouse Architect Indonesia Lighthouse Architect Indonesia غرفة نوم Wood effect
Lighthouse Architect Indonesia

Lighthouse Architect Indonesia
Lighthouse Architect Indonesia
Lighthouse Architect Indonesia

الأناقة في التصميم المينميال لغرف النوم ينبع من استغلال الأشكال الهندسية المتوافقة والمترابطة في تزيين كل التفاصيل، سواء كانت جدران أو مفروشات أو أرضيات أو أثاث، كل شيء يأتي وفق نمط هندسي بدون أي انحناءات أو مرونة في التصميم الخاص به، نلاحظ في هذه الغرفة أدق التفاصيل على هيئة شكل هندسي جذاب بلون مميز.

تزيين الجدران

Apartment at Napeansea Road , Ashleys Ashleys غرفة نوم
Ashleys

Ashleys
Ashleys
Ashleys

الجدران من الأشياء التي يهتم بها التصميم المينيمالي التبسيطي في غرف النوم، حيث سنلاحظ اللجوء أيضاً لنسق هندسي في التعامل مع أي نقش بدون تعدد رفوف أو لوحات فنية مثل الأنماط الأخرى، سنلاحظ جدية كبيرة في إظهار التزام المصمم بالنسق ووحدة التصميم كما أننا سنتهيأ لشغل المساحة بطريقة أكثر راحة حيث أن كافة قطع الأثاث في هذا النمط تبدو بسيطة وعملية للغاية.

لون جذاب

on going site @ vesu, surat, quite design quite design غرفة نوم
quite design

quite design
quite design
quite design

الألوان الجذابة يمكن أن تغيير شعورك بغرفتك في كل مرة، هناك بعض الألوان العصرية التي يمكن أن تحقق لك تميزاً ملحوظاً وأيضاً بدون أي تخلي عن مباديء النمط التبسيطي المحافظ، وكذلك تساعد الإضاءة القوية بدون عتمة أن تجعل التصميم متألقاً أكثر حتى بدون استخدام أي اكسسوارات بارزة أو لامعة.

بساطة وإضاءة مبتكرة

Projecto de Decoração "Like Green", Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة نوم Green
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

اللون الأبيض من العلامات الراسخة في نمط التبسيطي المميز، خصوصاً في غرف النوم، ويستخدم الضوء الأبيض أيضاً للتأكيد على سيطرة قوية لهذا اللون في كافة التفاصيل، فنلاحظ استخدامه بطرق متعددة ومبتكرة سواء في الأعمدة أو أسفل السرير أو في الفوارق بين السقف والجدران بشكل يقترب أكثر للمودرن.

خزائن كبيرة

Residence at Pawai, Mumbai, N design studio,Interior Designer Mumbai N design studio,Interior Designer Mumbai غرفة نوم
N design studio,Interior Designer Mumbai

N design studio,Interior Designer Mumbai
N design studio,Interior Designer Mumbai
N design studio,Interior Designer Mumbai

الخزائن الكبيرة وابعاد أي نقطة ولو صغيرة تسبب الفوضى وعدم الترتيب من أهم ركائز النمط التبسيطي، لامكان هنا لأي أغراض بالخارج، فكل شيء يجب أن يجد لها مكاناً خفياً وخزانة مناسبة في الغرفة، ومن هنا جاءت فكرة التنوع في اللجوء لتصاميم كبيرة أكثر للخزائن الخاصة بالملابس في غرفة النوم لتستوعب كافة الأغراض دون استثناء.

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