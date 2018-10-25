أفكار لغرف النوم المينيمالية

غرفة النوم على النمط المينيمالي التبسيطي تعتبر من أفضل التوجهات في عالم الديكور لأولئك الذيين يميلون للهدوء والبعد عن الإكسسوارات واللمعان الزائد في الغرفة، حيث تكون السيطرة أكثر للأثاث الهندسي ذو الشكل الجذاب، والألوان الهادئة ذات البعد النفسي المميز، وكذلك الاستغلال الرائع للمساحات بدون أي تحايل أو تغيير في النسبة الذهبية بالحفاظ على جانبي العملية والرفاهية في تصميم مميز لا يمل.
الأناقة في التصميم المينميال لغرف النوم ينبع من استغلال الأشكال الهندسية المتوافقة والمترابطة في تزيين كل التفاصيل، سواء كانت جدران أو مفروشات أو أرضيات أو أثاث، كل شيء يأتي وفق نمط هندسي بدون أي انحناءات أو مرونة في التصميم الخاص به، نلاحظ في هذه الغرفة أدق التفاصيل على هيئة شكل هندسي جذاب بلون مميز.
الجدران من الأشياء التي يهتم بها التصميم المينيمالي التبسيطي في غرف النوم، حيث سنلاحظ اللجوء أيضاً لنسق هندسي في التعامل مع أي نقش بدون تعدد رفوف أو لوحات فنية مثل الأنماط الأخرى، سنلاحظ جدية كبيرة في إظهار التزام المصمم بالنسق ووحدة التصميم كما أننا سنتهيأ لشغل المساحة بطريقة أكثر راحة حيث أن كافة قطع الأثاث في هذا النمط تبدو بسيطة وعملية للغاية.
الألوان الجذابة يمكن أن تغيير شعورك بغرفتك في كل مرة، هناك بعض الألوان العصرية التي يمكن أن تحقق لك تميزاً ملحوظاً وأيضاً بدون أي تخلي عن مباديء النمط التبسيطي المحافظ، وكذلك تساعد الإضاءة القوية بدون عتمة أن تجعل التصميم متألقاً أكثر حتى بدون استخدام أي اكسسوارات بارزة أو لامعة.
اللون الأبيض من العلامات الراسخة في نمط التبسيطي المميز، خصوصاً في غرف النوم، ويستخدم الضوء الأبيض أيضاً للتأكيد على سيطرة قوية لهذا اللون في كافة التفاصيل، فنلاحظ استخدامه بطرق متعددة ومبتكرة سواء في الأعمدة أو أسفل السرير أو في الفوارق بين السقف والجدران بشكل يقترب أكثر للمودرن.
الخزائن الكبيرة وابعاد أي نقطة ولو صغيرة تسبب الفوضى وعدم الترتيب من أهم ركائز النمط التبسيطي، لامكان هنا لأي أغراض بالخارج، فكل شيء يجب أن يجد لها مكاناً خفياً وخزانة مناسبة في الغرفة، ومن هنا جاءت فكرة التنوع في اللجوء لتصاميم كبيرة أكثر للخزائن الخاصة بالملابس في غرفة النوم لتستوعب كافة الأغراض دون استثناء.