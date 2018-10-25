أفكار لغرف النوم المينيمالية

الأناقة في التصميم المينميال لغرف النوم ينبع من استغلال الأشكال الهندسية المتوافقة والمترابطة في تزيين كل التفاصيل، سواء كانت جدران أو مفروشات أو أرضيات أو أثاث، كل شيء يأتي وفق نمط هندسي بدون أي انحناءات أو مرونة في التصميم الخاص به، نلاحظ في هذه الغرفة أدق التفاصيل على هيئة شكل هندسي جذاب بلون مميز.