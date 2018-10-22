الرخام المميز في ديكور منزلك

استخدام المواد الطبيعية في الديكور متعارف عليه في أكثر من ثقافة ونمط على مدار التاريخ، ومن أروع هذه المواد على الإطلاق الرخام، لما يمثله من قيمة واستخدامات عملية عديدة في تصميم المنزل، سواء كان اكسسوار أو في استخدامات أكثر وظيفية، كالرفوف والأرضيات والأسطح القوية في المطبخ والحمام، اليوم هوميفاي سوف يمدنا ببعض الأفكار المتنوعة حول استخدامات الرخام في ديكور المنزل باناقة وعملية في الوقت ذاته.
الحوض الرخامي يتميز بمظهر جذاب وثقل ومتانة قد لا تتوفر في الأحواض العادية من الخزف أو مادة أخرى، فالحوض الرخامي سهل التنظيف والتركيب باحكام في الجدران، ويتميز بملائمته لأغلب الأنماط الديكورية المتعارف عليها، إلى جانب توفره بالعديد من الألوان الطبيعية الجذابة التي ستجد منها حتماً ما يوافق ذوقك وتطلعاتك.
الأرضيات الرخامية في مداخل الاستقبال دائماً ما تحمل فخامة رسمية تعبر عن الترحاب لكل الضيوف، يكفي اللمعان والألوان الرسمية التي يمكنك أن تصمم بها هذه الأرضيات، والتي تكون سهلة في التلميع و في مقاومة ذهاب الألوان وخفوتها أكثر من أي مادة أخرى كالسيراميك أو البورسلين.
أرضيات الحمام الرخامية لابد أن تكون في المقام الأول من نوعية رخامية خشنة حتى لا تتسبب في الانزلاق عند وجود الماء فوقها، لذا يفضل أن يستخدم الرخام في الأرضيات بنوعية الجرانيت الخشنة التي لا تتأثر بالماء فتكون أكثر جمالاً وأماناً في الوقت ذاته.
الطاولات اعتدنا أن تكون من الخشب، ولكن بفكر جديد يمكنك تصميم الطاولات من الرخام لمظهر أكثر روعة ولمعاناً، ففي غرفة معيشتك ستكون الأمور أكثر شاعرية وهدوء عن طريق استخدام طاولات متعددة الأحجام تخدم جلسة الغرفة وتحاكي ألوانها وتصميمها.
أحد أشهر الاستخدامات للرخام في ديكور المنازل، وتحديداً في رف المطبخ الرئيسي الذي يحمل معه الحوض والخزائن الرئيسية حوله، الرف دائماً ما يكون رخامي للمتانة ولسهولة التنظيف والتعامل مع التحضير المستمر بطابع عملي في مكان مثل المطبخ، والرخام هو أفضل هذه العناصر الطبيعية التي يمكن أن تجمع لك كل ماتحتاجه في مطبخك من جمال ومتانة وسهولة استخدام وأمان تام.