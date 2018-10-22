الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الرخام المميز في ديكور منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
TAAG Luanda, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura مساحات تجارية رخام
Loading admin actions …

استخدام المواد الطبيعية في الديكور متعارف عليه في أكثر من ثقافة ونمط على مدار التاريخ، ومن أروع هذه المواد على الإطلاق الرخام، لما يمثله من قيمة واستخدامات عملية عديدة في تصميم المنزل، سواء كان اكسسوار أو في استخدامات أكثر وظيفية، كالرفوف والأرضيات والأسطح القوية في المطبخ والحمام، اليوم هوميفاي سوف يمدنا ببعض الأفكار المتنوعة حول استخدامات الرخام في ديكور المنزل باناقة وعملية في الوقت ذاته.

أحواض رخامية

FIJI 1000, TCC Whitestone TCC Whitestone حماممغاسل رخام White
TCC Whitestone

TCC Whitestone
TCC Whitestone
TCC Whitestone

الحوض الرخامي يتميز بمظهر جذاب وثقل ومتانة قد لا تتوفر في الأحواض العادية من الخزف أو مادة أخرى، فالحوض الرخامي سهل التنظيف والتركيب باحكام في الجدران، ويتميز بملائمته لأغلب الأنماط الديكورية المتعارف عليها، إلى جانب توفره  بالعديد من الألوان الطبيعية الجذابة التي ستجد منها حتماً ما يوافق ذوقك وتطلعاتك.

أرضيات استقبال جذابة

TAAG Luanda, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura مساحات تجارية رخام محلات تجارية
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

الأرضيات الرخامية في مداخل الاستقبال دائماً ما تحمل فخامة رسمية تعبر عن الترحاب لكل الضيوف، يكفي اللمعان والألوان الرسمية التي يمكنك أن تصمم بها هذه الأرضيات، والتي تكون سهلة في التلميع و في مقاومة ذهاب الألوان وخفوتها أكثر من أي مادة أخرى كالسيراميك أو البورسلين.

أرضيات الحمام

SALA DE BANHO MODERNA, Larissa Reis Arquitetura Larissa Reis Arquitetura حمام دوش وأحواض إستحمام رخام White
Larissa Reis Arquitetura

Larissa Reis Arquitetura
Larissa Reis Arquitetura
Larissa Reis Arquitetura

أرضيات الحمام الرخامية لابد أن تكون في المقام الأول من نوعية رخامية خشنة حتى لا تتسبب في الانزلاق عند وجود الماء فوقها، لذا يفضل أن يستخدم الرخام في الأرضيات بنوعية الجرانيت الخشنة التي لا تتأثر بالماء فتكون أكثر جمالاً وأماناً في الوقت ذاته.

طاولات رخامية

Sideboards , Maami Home Maami Home غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات رخام White
Maami Home

Maami Home
Maami Home
Maami Home

الطاولات اعتدنا أن تكون من الخشب، ولكن بفكر جديد يمكنك تصميم الطاولات من الرخام لمظهر أكثر روعة ولمعاناً، ففي غرفة معيشتك ستكون الأمور أكثر شاعرية وهدوء عن طريق استخدام طاولات متعددة الأحجام تخدم جلسة الغرفة وتحاكي ألوانها وتصميمها.

رخام حوض المطبخ

Sala de Espera , Studio Diego Duracenski Interiores Studio Diego Duracenski Interiores غرفة المعيشة رخام Metallic/Silver
Studio Diego Duracenski Interiores

Studio Diego Duracenski Interiores
Studio Diego Duracenski Interiores
Studio Diego Duracenski Interiores

أحد أشهر الاستخدامات للرخام في ديكور المنازل، وتحديداً في رف المطبخ الرئيسي الذي يحمل معه الحوض والخزائن الرئيسية حوله، الرف دائماً ما يكون رخامي للمتانة ولسهولة التنظيف والتعامل مع التحضير المستمر بطابع عملي في مكان مثل المطبخ، والرخام هو أفضل هذه العناصر الطبيعية التي يمكن أن تجمع لك كل  ماتحتاجه في مطبخك من جمال ومتانة وسهولة استخدام وأمان تام.

اقرأ : 6 مساحات زادها الحجر جمالًا وجاذبية

قبل وبعد: إنقاذ منزل عتيق من العتمة والفوضى
أفكار متعددة وسحر رخام لاينتهي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً