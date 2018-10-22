الرخام المميز في ديكور منزلك

استخدام المواد الطبيعية في الديكور متعارف عليه في أكثر من ثقافة ونمط على مدار التاريخ، ومن أروع هذه المواد على الإطلاق الرخام، لما يمثله من قيمة واستخدامات عملية عديدة في تصميم المنزل، سواء كان اكسسوار أو في استخدامات أكثر وظيفية، كالرفوف والأرضيات والأسطح القوية في المطبخ والحمام، اليوم هوميفاي سوف يمدنا ببعض الأفكار المتنوعة حول استخدامات الرخام في ديكور المنزل باناقة وعملية في الوقت ذاته.