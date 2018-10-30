أيهما أفضل.. طاولة المطبخ أم مائدة الجزيرة؟

عندما يتعلق الأمر بتصميم وتخطيط مطبخك، يكون هناك العديد من الأشياء التي تحتاج منك الدراسة والمفاضلة ثم اتخاذ القرار، سواء نوع المواد المستخدمة في الخزائن، أو لونها، أو تصميمها، وكذلك الاختيار بين اقتناء طاولة طعام أم مائدة جزيرة؟! وفي هذا المقال، سنكون دليلك للتعرف على مزايا كلا الخيارين، لنساعدك في اتخاذ القرار المثالي بهذا الشأن!
حتى نكون صادقين، يجب أن نشير إلى أنه أحد العناصر الأولى التي نراها بمجرد المرور إلى جوار المطبخ هي مائدة الجزيرة، وهذا إن دَلّ على شيء، فهو يدل على قدرتها الرائعة على لفت انتباه الجميع بعمليتها وأناقتها وتصميمها الذكي.
ميزة أخرى رائعة لجزيرة المطبخ، وهي أنه بفضل كونها أعلى من متوسط ارتفاع طاولات المطبخ، يمكنك الجلوس عند استخدامها أو الوقوف حسبما شئت، وهذا شيء مريح للغاية، خاصة عند الحديث مع أفراد عائلتك أو أحد أصدقائك في أجواء اجتماعية أثناء إعداد الطعام، أو أثناء احتساء أحد المشروبات أو حتى تناول بعض المقبلات قبل الانتقال إلى غرفة الطعام الأكثر رسمية.
ليس هذا كل شيء، بل أن هناك المزيد من الفوائد لجزيرة المطبخ، سنعرضها عليكم فيما يلي:
• هي مثالية للتخزين، حيث توفر لك خزانتين إضافيتين على الأقل مع درجين، وربما بعض الرفوف لعرض عدد قليل من كتب الطبخ والمقتنيات الأخرى.
• تتمتع بالمرونة حيث يتم تصميمها بأي شكل وأي حجم تريده ويتوقف ذلك على المساحة المتاحة لديك.
• تضمن لك مساحة مريحة لتناول الطعام عندما تؤثث ببعض المقاعد.
• يمكن استخدامها في العديد من الأنشطة المختلفة من تقطيع الطعام على سطحها الكبير أو طهي المأكولات على الموقد المتلاحم معها، وغيرها من الاستخدامات.
تعد طاولة المطبخ أكبر من مجرد مساحة لإعداد الطعام وتناوله بشكل يومي، بل أن استخداماتها الفعلية تفوق حدود ذلك بكثير، وهي أنها تجمع أفراد العائلة في أجواء حميمية حولها لمناقشة أمر ما خلال احتساء مشروبهم المفضل، وربما تستغلها إحدى الأمهات في متابعة طفلها الذي يؤدي واجبه المدرسي بجانبها حتى تنتهي من إعداد الطعام، وغيرها من الأمور العاطفية والاجتماعية التي تتوفر لديك باقتناء طاولة مطبخ.
إليكم فيما يلي مزايا أخرى لتوضع في الحسبان..
• وجود طاولة في المطبخ يلغي الحاجة إلى غرفة طعام منفصلة.
• عندما تكون المساحة الإضافية المتاحة بمطبخك محدودة، فإن الطاولة هي الخيار الأكثر ملائمة له بالمقارنة بمائدة الجزيرة التي تتطلب مساحة 90 سم كحد أدنى لإنشائها.
• تخلق مساحة إضافية لتحضير الطعام.
• الجلوس حول الطاولة يولّد حالة من الحميمية بين مستخدميها، خاصة عندما لا يكون هناك التلفزيون.
يمكن اللجوء لهذه الفكرة في المطابخ التي تتمتع بمساحة كبيرة حتى تستوعب عناصرهما الديكورية بسلاسة، مع العلم أنه ما أصبح أكثر شيوعًا هذه الأيام هو تصميم جزيرتي مطبخ، الأولى تستخدم كمنطقة للطهي والتجهيز، والثانية للتواصل الاجتماعي أو القيام بالواجبات المدرسية للأطفال.
تشير دراسة أجرتها جامعة
كورنيل أن الأسر التي تتغذى معًا على طاولة في المطبخ أو غرفة الطعام عادة ما يكون لديها مؤشر كتلة الجسم أقل، أي تتمتع بأجسام صحية قليلة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام على طاولة المطبخ يخلق وقتًا حميميًا هادئًا مع الأسرة، ويعزز التفاعل الاجتماعي.
الحكم؟! على الرغم من أن كلًا من جزر المطبخ والطاولات وبارات الإفطار تتمتع بمزاياها الخاصة، إلا أنها جميعًا تضمن لأي أسرة ما يلي: الجلوس وتناول الطعام معًا كمجموعة مما يخلق روابط أسرية قوية بين جميع أفراد العائلة، لذا، ننصحك باختيار ما هو مناسب لأسرتك، سواء طاولة مطبخ أو جزيرة!