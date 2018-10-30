أيهما أفضل.. طاولة المطبخ أم مائدة الجزيرة؟

حتى نكون صادقين، يجب أن نشير إلى أنه أحد العناصر الأولى التي نراها بمجرد المرور إلى جوار المطبخ هي مائدة الجزيرة، وهذا إن دَلّ على شيء، فهو يدل على قدرتها الرائعة على لفت انتباه الجميع بعمليتها وأناقتها وتصميمها الذكي.

ميزة أخرى رائعة لجزيرة المطبخ، وهي أنه بفضل كونها أعلى من متوسط ارتفاع طاولات المطبخ، يمكنك الجلوس عند استخدامها أو الوقوف حسبما شئت، وهذا شيء مريح للغاية، خاصة عند الحديث مع أفراد عائلتك أو أحد أصدقائك في أجواء اجتماعية أثناء إعداد الطعام، أو أثناء احتساء أحد المشروبات أو حتى تناول بعض المقبلات قبل الانتقال إلى غرفة الطعام الأكثر رسمية.

ليس هذا كل شيء، بل أن هناك المزيد من الفوائد لجزيرة المطبخ، سنعرضها عليكم فيما يلي:



• هي مثالية للتخزين، حيث توفر لك خزانتين إضافيتين على الأقل مع درجين، وربما بعض الرفوف لعرض عدد قليل من كتب الطبخ والمقتنيات الأخرى.

• تتمتع بالمرونة حيث يتم تصميمها بأي شكل وأي حجم تريده ويتوقف ذلك على المساحة المتاحة لديك.

• تضمن لك مساحة مريحة لتناول الطعام عندما تؤثث ببعض المقاعد.

• يمكن استخدامها في العديد من الأنشطة المختلفة من تقطيع الطعام على سطحها الكبير أو طهي المأكولات على الموقد المتلاحم معها، وغيرها من الاستخدامات.