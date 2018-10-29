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أفكار متعددة لتصميم غرفة معيشة ريفية

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة الريفية دائماً ما تلاحظ أنها بسيطة التفاصيل، تعتمد على المواد الطبيعية في مختلف مكوناتها، ولها أكثر من معنى جمالي يمكنك ملاحظته بواسطة الإكسسوارات المعبرة أو الألوان المتداخلة الفلكلورية.

ونحن في هوميفاي ندرك جيداً شغفك بالتعرف على كل ماهو رائع وجذاب في عالم الديكور، فإننا قد خصصنا لك كتاب الأفكار هذا للتعرف على أشكال متنوعة من تصميمات تعتمد على النمط الريفي لتصميم غرفة المعيشة بروعة تشعر بها وتتلمسها.

الخشب والأحجار الطبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يستخدم الخشب على نطاق واسع في تصميم غرف المعيشة الريفية إلى حد بعيد، يمكننا ملاحظة استخدام الحطب كاكسسوار في جانبي هذه الغرفة الريفية الجميلة، حيث تم استغلال فراغات الجدران حول التليفزيون لتستخدم كخزانة إضافية لحطب المدفأة وتعطي شكلاً رائعاً أيضاً، كل هذا كان في جدران جميلة من الأحجار الطبيعية متداخلة الألوان.

روعة الطوب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

شكل الطوب الأحمر بدون أي إضافات ربما يكون غريباً على البعض، ولكنه يقدم لوحة فنية جميلة وفقاً للنمط الريفي المميز في تصميم غرف المعيشة، نلاحظ البساطة في التفاصيل في كافة المكونات، حتى طاولة القهوة التي تتوسط الجلسة صممت على شكل جذع شجرة طبيعي بدون رتوش أو لمعان، وكذلك النجف في السقف صمم من الأسلاك المعدنية القوية في هيئة هيكل بداخله مصباح في تجرد كامل من البهرجة الزائدة والتزيين.

جمال الأبيض والأعمدة

Apulia House AA, De Vivo Home Design De Vivo Home Design غرفة المعيشة
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

اللون الأبيض ساحر واستخدامه فوق مواد طبيعية يجعله أكثر سحراً، لاحظ في هذه الصورة كيف أن غرفة المعيشة الريفية تميزت بأعمدة نصف دائرية في أعلاها وجدران من الأحجار العريضة المطلية بالأبيض لتكون في أبهي صورة وتعطي الغرفة نسق خاص للغاية وشخصية مستقلة.

الإطلالات المميزة

Treasure House, Polzeath | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays غرفة المعيشة Living room,beams,wooden,rustic,corner sofa,holiday home,beach house
Perfect Stays

Treasure House, Polzeath | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

الإطلالات المميزة التي تتمتع بها في غرفة معيشتك الريفية يمكنك أن تكون أكثر مما تتصور، حيث يمكنك أن توفر جدار بالكامل ليصمم من الزجاج، الشفاف أو النصف شفاف والذي سيساعدك على الإطلاع على المحيط الطبيعي الجميل حول المنزل ومن جهة أخرى يوفر لك الخصوصية التي تحتاجها.

هدوء التفاصيل

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

التفاصيل الهادئة تنبع في هذا النمط الساحر في تصميم غرف المعيشة من مواد طبيعية هادئة، كالخشب وإكسسوارات نباتية مميزة، كما أن الجلسات في حد ذاتها تكون ملهمة ببساطتها المعهودة وبألوانها الحيادية الرائعة.

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