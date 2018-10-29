أفكار متعددة لتصميم غرفة معيشة ريفية

غرفة المعيشة الريفية دائماً ما تلاحظ أنها بسيطة التفاصيل، تعتمد على المواد الطبيعية في مختلف مكوناتها، ولها أكثر من معنى جمالي يمكنك ملاحظته بواسطة الإكسسوارات المعبرة أو الألوان المتداخلة الفلكلورية.
ونحن في هوميفاي ندرك جيداً شغفك بالتعرف على كل ماهو رائع وجذاب في عالم الديكور، فإننا قد خصصنا لك كتاب الأفكار هذا للتعرف على أشكال متنوعة من تصميمات تعتمد على النمط الريفي لتصميم غرفة المعيشة بروعة تشعر بها وتتلمسها.
يستخدم الخشب على نطاق واسع في تصميم غرف المعيشة الريفية إلى حد بعيد، يمكننا ملاحظة استخدام الحطب كاكسسوار في جانبي هذه الغرفة الريفية الجميلة، حيث تم استغلال فراغات الجدران حول التليفزيون لتستخدم كخزانة إضافية لحطب المدفأة وتعطي شكلاً رائعاً أيضاً، كل هذا كان في جدران جميلة من الأحجار الطبيعية متداخلة الألوان.
شكل الطوب الأحمر بدون أي إضافات ربما يكون غريباً على البعض، ولكنه يقدم لوحة فنية جميلة وفقاً للنمط الريفي المميز في تصميم غرف المعيشة، نلاحظ البساطة في التفاصيل في كافة المكونات، حتى طاولة القهوة التي تتوسط الجلسة صممت على شكل جذع شجرة طبيعي بدون رتوش أو لمعان، وكذلك النجف في السقف صمم من الأسلاك المعدنية القوية في هيئة هيكل بداخله مصباح في تجرد كامل من البهرجة الزائدة والتزيين.
اللون الأبيض ساحر واستخدامه فوق مواد طبيعية يجعله أكثر سحراً، لاحظ في هذه الصورة كيف أن غرفة المعيشة الريفية تميزت بأعمدة نصف دائرية في أعلاها وجدران من الأحجار العريضة المطلية بالأبيض لتكون في أبهي صورة وتعطي الغرفة نسق خاص للغاية وشخصية مستقلة.
الإطلالات المميزة التي تتمتع بها في غرفة معيشتك الريفية يمكنك أن تكون أكثر مما تتصور، حيث يمكنك أن توفر جدار بالكامل ليصمم من الزجاج، الشفاف أو النصف شفاف والذي سيساعدك على الإطلاع على المحيط الطبيعي الجميل حول المنزل ومن جهة أخرى يوفر لك الخصوصية التي تحتاجها.
التفاصيل الهادئة تنبع في هذا النمط الساحر في تصميم غرف المعيشة من مواد طبيعية هادئة، كالخشب وإكسسوارات نباتية مميزة، كما أن الجلسات في حد ذاتها تكون ملهمة ببساطتها المعهودة وبألوانها الحيادية الرائعة.
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