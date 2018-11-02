5 تصميمات لغرف أطفال ولا في الخيال!

أما عن هذه الغرفة، فقد تظن أنها شبه خالية من قطع الأثاث، لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك، بل هي تعتمد على نوعية ذكية منه فقط تتمتع بقدر كبير من المرونة وهذا ما يجعلها مناسبة تمامًا لمساحة الغرفة المحدودة.

من أبرز قطع الأثاث التي أشرنا إليها، السرير الذي يتمتع بتصميم خفي داخل خزانة الملابس حيث يخرجه ساكن الغرفة ويدخله متى يشاء، وكذلك المكتب الذي يعتمد على رف بسيط من السهل طيه عند الحاجة.