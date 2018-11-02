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5 تصميمات لغرف أطفال ولا في الخيال!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
nowoczesny apartament blisko morza, Pszczołowscy projektowanie wnętrz Pszczołowscy projektowanie wnętrz غرفة الاطفال
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إن كنت تبحث عن تصاميم فريدة من نوعها لغرف نوم أطفال ملائمة للذكور أو الفتيات، في هذا المقال من هوميفاي سنعرض لك تشكيلة من أجمل النماذج المعاصرة تمتعت بذكاء التصميم الداخلي وحُسن التأثيث أيضًا، والتي ستلهمكم بكل تأكيد بأروع الأفكار الديكورية.  

1- مبهجة كطبيعة الأطفال

Kindermöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

بالنظر للتصميم الداخلي لهذه الغرفة وكذلك ديكوراتها، ستجد أنها مبهجة بشكل غير عادي، وهذا ليس بغريب، حيث أصَرّ خبراء التصميم على أن يجعلوها ملائمة لطبيعة الأطفال ومعبرة عنهم، فزينوا كل ركن فيها بلمسة ديكورية زادت من إشراقتها وبهجتها، يكفي اختيار اللون الأخضر كعنصر أساسي في كافة عناضر الغرفة من سرير وخزانة ملابس وجدران وكذلك الإكسسوارات، كما تداخل معه اللون البرتقالي المبهج في المفروشات وبعض التفاصيل الصغيرة كالإطارات واللاصقات المثبتة على الجدران والخزائن.

2- تتضمن سريرًا خفيًا ومكتبًا في منتهى المرونة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أما عن هذه الغرفة، فقد تظن أنها شبه خالية من قطع الأثاث، لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك، بل هي تعتمد على نوعية ذكية منه فقط تتمتع بقدر كبير من المرونة وهذا ما يجعلها مناسبة تمامًا لمساحة الغرفة المحدودة.

من أبرز قطع الأثاث التي أشرنا إليها، السرير الذي يتمتع بتصميم خفي داخل خزانة الملابس حيث يخرجه ساكن الغرفة ويدخله متى يشاء، وكذلك المكتب الذي يعتمد على رف بسيط من السهل طيه عند الحاجة.

3- تليق بذوق الفتيات

nowoczesny apartament blisko morza, Pszczołowscy projektowanie wnętrz Pszczołowscy projektowanie wnętrz غرفة الاطفال
Pszczołowscy projektowanie wnętrz

Pszczołowscy projektowanie wnętrz
Pszczołowscy projektowanie wnętrz
Pszczołowscy projektowanie wnętrz

من المعروف أن اللون الوردي بدرجاته المختلفة يستحوذ على إعجاب الكثير من الفتيات -إن لم يكن جميعهن-، لذا يناسب تصميم هذه الغرفة وطريقة تأثيثها ذوق هذه الفئة كثيرًا، حيث تضم نخبة من أرق قطع الأثاث والإكسسوارات كما هو واضح أمامنا بالصورة المعروضة. 

4- لمحبي كرة القدم

Residência Alphaville Fortaleza, RI Arquitetura RI Arquitetura غرفة نوم أولاد
RI Arquitetura

RI Arquitetura
RI Arquitetura
RI Arquitetura

إن كان طفلك من هواة ممارسة لعبة كرة القدم أو من محبي أي شخصية خيالية من شخصيات الأفلام والروايات، سيكون من الرائع الاعتماد على ذلك في تصميم وتأثيث غرفته الخاصة، فتأكد أنك بذلك تخلق له عالمًا من تفضيله يحببه في الغرفة ومن ممارسة أنشطته اليومية بها من دراسة وقراءة ولعب.

شاهد معنا النموذج المعروض هنا عله يكون ملهمًا لك، والذي تزينت أحد جدرانه بورق حائط على شكل ملعب، كما تغطت الأرضية التي تدنوه بعشب أخضر ناعم، بالإضافة إلى تزويدها بمرمى صغير لكرة القدم وضِعَ بجانب الكومود تمامًا.   

5- مناسبة للتوائم

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

غرفة أطفال ثنائية يمكنها أن تكون مناسبة للتوائم، فرغم مساحتها المحدودة، إلا أن ذكاء تاثيثها لم يجعلها تبدو كذلك، بل بالعكس تمامًا، فهي تظهر بمساحة معقولة لجميع المتطلعين إليها. 

 

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