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أشكال رائعة للحدائق الخارجية بأنشطة ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Gartengestaltung, Gartengestaltung.or.at Gartengestaltung.or.at حديقة
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وجود حديقة خارجية في منزلك كفيل بأن يجعلك تشعر بأنك تمتلك الكثير من أوجه الرفاهية في حياتك بالكامل، فهذه الحديقة بمساحاتها الخضراء مهما كبرت أو صغرت ستكون وسيلتك للخروج من المزاج المتكرر بالاعتياد والملل الذي قد يتسلل إليك مع مرور الأيام داخل منزلك، خصوصاً لو كنت تعتاد على فعل الأشياء ذاتها والجلوس في الأماكن ذاتها دون تغيير.

إليكم أفكار متعددة لتصميم الحديقة بما يضمن تعدد أنشطة مفيد، وتغيير مطلوب، وديكور أكثر من جذاب فقط من هوميفاي لكل عشاق الديكور الراقي.

بركة سباحة

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

من أكثر الأفكار ترفيهية واستحساناً لدى الجميع، فوجود حمام السباحة أو المسبح في الحديقة يمنحها مذاقاً خاصاً وبعداً آخر من الجمال، المياة بجوار الخضرة والنباتات ينقلان صورة واضحة ومستحبة عن الحياة الطبيعية بتفاصيلها الجذابة، ويمنحان المنزل إطلالة لا تقارن.

جلسات عائلية

Gartengestaltung, Gartengestaltung.or.at Gartengestaltung.or.at حديقة
Gartengestaltung.or.at

Gartengestaltung.or.at
Gartengestaltung.or.at
Gartengestaltung.or.at

الإضاءة الخارجية في الجلسات الخاصة بالحديقة ستساعدك على تنسيق أشكالاً فريدة لحديقتك بشكل عام، فالجلسات العائلية تحتل المرتبة الأولى من الخيارات لدى المنازل التي تعتاد على استقبال الضيوف من أفراد العائلة، فالجلوس في الهواء الطلق يجعل الأوقات أجمل وأكثر انتعاشاً.

سبا

moderner Garten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel حديقة
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

استخدام الحديقة الخارجية في استخدامات عصرية للرياضة أو الاسترخاء من التوجهات الرائعة التي يمكنك التفكير فيها ملياً لاستغلال مساحة حديقتك الخارجية، حيث يمكنك تصميم سبا وجمانيزيوم، وأماكن رائعة للاستحمام الخارجي المحكم بالخصوصية، كما يمكنك تصميم حمام سباحة بنسق خاص ولكن وفقاً للمساحة المتوفرة لديك ويستخدم ايضاً لأغراض استرخائية وعلاجية.

جلسة للأطفال

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura حديقة
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

يمكنك تخصيص جلسات خارجية للأطفال في الحديقة الموجودة في الفناء الخلفي أو في طرف الحديقة الأساسية في منزلك، حيث لن تستحوذ الجلسة الخاصة بهم على الكثير من الأمتار المربعة، فقط تحتاج لكراسي مريحة وطاولة مناسبة ودعهم يمضون أوقاتهم بالتلوين أو تناول الطعام وغيرها من الأنشطة المفيدة.

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أفكار متداخلة

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns حديقة
RayDesigns

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

يمكنك استغلال الحديقة الخارجية بأكثر من طريقة، جلسات وأماكن لممارسة الرياضة، والتمشي، كما يمكنك تصميم جلسات لتناول الطعام، في مساحات متقاربة، مع اختلاف أشكال الأرضيات والأثاث المستخدم في كل جلسة، ستلاحظ في هذه الصورة تجسيداً على هذه الفكرة، وستتبين منها كيف أنها رائعة في التنوع وكثيفة في الاستخدامات وأوجه الاستفادة منها بدون أي ملل.

أيهما أفضل.. طاولة المطبخ أم مائدة الجزيرة؟
حديقتك الأجمل بفائدة أكبر!

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