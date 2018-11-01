أشكال رائعة للحدائق الخارجية بأنشطة ملهمة

وجود حديقة خارجية في منزلك كفيل بأن يجعلك تشعر بأنك تمتلك الكثير من أوجه الرفاهية في حياتك بالكامل، فهذه الحديقة بمساحاتها الخضراء مهما كبرت أو صغرت ستكون وسيلتك للخروج من المزاج المتكرر بالاعتياد والملل الذي قد يتسلل إليك مع مرور الأيام داخل منزلك، خصوصاً لو كنت تعتاد على فعل الأشياء ذاتها والجلوس في الأماكن ذاتها دون تغيير.

إليكم أفكار متعددة لتصميم الحديقة بما يضمن تعدد أنشطة مفيد، وتغيير مطلوب، وديكور أكثر من جذاب فقط من هوميفاي لكل عشاق الديكور الراقي.