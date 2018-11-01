أشكال رائعة للحدائق الخارجية بأنشطة ملهمة

وجود حديقة خارجية في منزلك كفيل بأن يجعلك تشعر بأنك تمتلك الكثير من أوجه الرفاهية في حياتك بالكامل، فهذه الحديقة بمساحاتها الخضراء مهما كبرت أو صغرت ستكون وسيلتك للخروج من المزاج المتكرر بالاعتياد والملل الذي قد يتسلل إليك مع مرور الأيام داخل منزلك، خصوصاً لو كنت تعتاد على فعل الأشياء ذاتها والجلوس في الأماكن ذاتها دون تغيير.
إليكم أفكار متعددة لتصميم الحديقة بما يضمن تعدد أنشطة مفيد، وتغيير مطلوب، وديكور أكثر من جذاب فقط من هوميفاي لكل عشاق الديكور الراقي.
من أكثر الأفكار ترفيهية واستحساناً لدى الجميع، فوجود حمام السباحة أو المسبح في الحديقة يمنحها مذاقاً خاصاً وبعداً آخر من الجمال، المياة بجوار الخضرة والنباتات ينقلان صورة واضحة ومستحبة عن الحياة الطبيعية بتفاصيلها الجذابة، ويمنحان المنزل إطلالة لا تقارن.
الإضاءة الخارجية في الجلسات الخاصة بالحديقة ستساعدك على تنسيق أشكالاً فريدة لحديقتك بشكل عام، فالجلسات العائلية تحتل المرتبة الأولى من الخيارات لدى المنازل التي تعتاد على استقبال الضيوف من أفراد العائلة، فالجلوس في الهواء الطلق يجعل الأوقات أجمل وأكثر انتعاشاً.
استخدام الحديقة الخارجية في استخدامات عصرية للرياضة أو الاسترخاء من التوجهات الرائعة التي يمكنك التفكير فيها ملياً لاستغلال مساحة حديقتك الخارجية، حيث يمكنك تصميم سبا وجمانيزيوم، وأماكن رائعة للاستحمام الخارجي المحكم بالخصوصية، كما يمكنك تصميم حمام سباحة بنسق خاص ولكن وفقاً للمساحة المتوفرة لديك ويستخدم ايضاً لأغراض استرخائية وعلاجية.
يمكنك تخصيص جلسات خارجية للأطفال في الحديقة الموجودة في الفناء الخلفي أو في طرف الحديقة الأساسية في منزلك، حيث لن تستحوذ الجلسة الخاصة بهم على الكثير من الأمتار المربعة، فقط تحتاج لكراسي مريحة وطاولة مناسبة ودعهم يمضون أوقاتهم بالتلوين أو تناول الطعام وغيرها من الأنشطة المفيدة.
يمكنك استغلال الحديقة الخارجية بأكثر من طريقة، جلسات وأماكن لممارسة الرياضة، والتمشي، كما يمكنك تصميم جلسات لتناول الطعام، في مساحات متقاربة، مع اختلاف أشكال الأرضيات والأثاث المستخدم في كل جلسة، ستلاحظ في هذه الصورة تجسيداً على هذه الفكرة، وستتبين منها كيف أنها رائعة في التنوع وكثيفة في الاستخدامات وأوجه الاستفادة منها بدون أي ملل.