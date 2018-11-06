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تغلب على برد الشتاء مع واحدة من هذه المدافئ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Stove, Fiveways Fires & Stoves Fiveways Fires & Stoves غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
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من أهم العناصر التي تستطيع بها التغلب على فصل الشتاء أو على الأقل التعامل معه بسلام تام، هو اقتناء مدفأة بمنزلك أو بناء واحدة داخل أهم الغرف لديك، وفي هذا الشأن، ينصح الخبراء باللجوء إليها في غرف حيوية كالمعيشة ويرجحون من بعدها مباشرة غرفة النوم.

ومن هذا المنطلق، ومن أجل الاستعداد لموسم شتاء آمن ودافئ، قررنا أن نعرض لكم اليوم تشكيلة من أجمل المدافئ! 

1- تزين العمود بشكل احترافي

Pictofocus 86o Fire homify غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
homify

Pictofocus 86o Fire

homify
homify
homify

نجحت هذه المدفأة الأنيقة ذات التصميم غير العادي أن تزين ذلك العمود بشكل احترافي، وتمد الجلسة التي تقع في الجهة المقابلة تمامًا بحالة لا تنقطع أبدًا من الدفء، وقد ساعد المدفأة أيضًا في خلق حالة الدفء بالغرفة أكثر من عامل آخر وهم: اللون الأصفر في قطع الأثاث والمعروف بأنه أحد أبرز الألوان الساخنة، والجدران الخشبية والبلاطات البنية.

2- يحاوطها الرخام بأجمل الأشكال

Marble fireplace Studio 29 Architects ltd غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب رخام Black marble fire surround,fireplace,gas fire,mantel,black marble
Studio 29 Architects ltd

Marble fireplace

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

شكل ولون فريد من نوعه للرخام حيث تتداخل فيه درجات الذهبي اللامع مع الأسود بطريقة مذهلة تمنح تلك المدفأة الكثير من الجاذبية، ولا يمكن أن نغفل أيضًا تصميمها الأخاذ بعصريته وأناقته حيث يخترق أحد الجدران ويتلاحم معًا تمامًا فلا تكاد تشعر أن هناك فارق بينهما على الإطلاق! 

3- تقع داخل بيت خشبي كبير

Portway One Fiveways Fires & Stoves غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Fiveways Fires &amp; Stoves

Portway One

Fiveways Fires & Stoves
Fiveways Fires &amp; Stoves
Fiveways Fires & Stoves

مدفأة بالغة الاناقة تصميمها عبارة عن هيكل رمادي صغير يقع داخل بيت خشبي كبير مفتوح يقف هو الآخر أعلى قاعدة مبنية بالطوب الأحمر والرمادي تعتلي بدورها أرضية المنزل الأساسية.

بالنظر لهذا النموذج الرائع، ستجد أنه يجمع في تصميمه وما يحيط به من عناصر بين اللمسات العصرية والكلاسيكية في آنٍ واحد، وهو أمر كان في صالح الغرفة ككل حيث نجح كلا الأسلوبين الديكوريين في تجميلها على أكمل وجه.  

4- هي نفسها جزء من وحدة التلفاز

Hole in the wall gas fireplace, contemporary, modern style. The Platonic Fireplace Company غرفة المعيشة حجر جيري gas fireplace,contempoary,modern,bespoke,fire,gas fire,open fireplace,minimal,simple,hole in the wall
The Platonic Fireplace Company

Hole in the wall gas fireplace, contemporary, modern style.

The Platonic Fireplace Company
The Platonic Fireplace Company
The Platonic Fireplace Company

بدلًا من أن يقتني أصحاب هذا المنزل وحدة تلفاز خاصة خشبية أو معدنية وربما زجاجية، قرروا تزيينه بلمسة ذكية وعملية خاصة في فصلي الخريف والشتاء تتمثل في بناء مدفأة أنيقة داخل نفس الجدار لتكون أسفل التلفاز مباشرة، فتمده بمظهر جمالي لا يُنسى من ناحية، وتجعل هذه البقعة من المنزل بشكل خاص دافئة. 

5- صحن كبير محاط بالجبس

Open gas fireplace, contemporary, modern style The Platonic Fireplace Company غرفة المعيشة حجر جيري fireplace,gas fireplace,fire,gas,open fireplace,modern,contempory,modern fire
The Platonic Fireplace Company

Open gas fireplace, contemporary, modern style

The Platonic Fireplace Company
The Platonic Fireplace Company
The Platonic Fireplace Company

تصميم آخر جديد يفاجئنا هذا الشتاء لمدفأة تجمع بين اللمسات المبتكرة والكلاسيكية، فاللمسة الأولى تمثلت هنا في ذلك الصحن الكبير الذي تخرج منه شعلة التدفئة، واللمسة الثانية فتتمثل في ذلك الهيكل الجبسي الأبيض المحيط بالصحن ليخلق ظلًا على الصحن ويكسبه فخامة وثراءًا.

لا حدود للإلهام في هذه المطابخ

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