لا حدود للإلهام في هذه المطابخ

المساحات دائماً ما تفرض نسق معين على طريقة تصميم المطابخ، حيث يمكننا التعامل معها بنجاح لو أدركنا فقط المفاتيح اللازمة لتطويعها، في هذا المطبخ مثال واضح على هذه النقطة، حيث تم تصميم جزيرة المطبخ بالطول بما يتوافق مع المساحة، فقسمت المطبخ لنصفين، واحد للتحضير، والآخر للمرور بأريحية بجوار المطبخ، وهو ما جعل أيضاً للمطبخ كيان ومساحة مستقلة لا تضايق المرور أمامه.