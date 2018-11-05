لا حدود للإلهام في هذه المطابخ

تصميم المطابخ تحتاج لجهد من نوع خاص، وعمل شاق للوصول لأفضل نتائج ممكنة، اليوم هوميفاي سوف يعرفنا على أكثر من شكل وصورة لتصاميم ناجحة للمطابخ وبأشكال وطرق متنوعة تناسب كافة الأذواق، وتختلف في أفكار الجزيرة والأسطح والخزائن، كما أن لكل منها شكلاً مميزاً في الأحواض والصنابير وطرق توزيع المكونات الداخلية المتعددة بما يتوافق مع المساحة.
المساحات دائماً ما تفرض نسق معين على طريقة تصميم المطابخ، حيث يمكننا التعامل معها بنجاح لو أدركنا فقط المفاتيح اللازمة لتطويعها، في هذا المطبخ مثال واضح على هذه النقطة، حيث تم تصميم جزيرة المطبخ بالطول بما يتوافق مع المساحة، فقسمت المطبخ لنصفين، واحد للتحضير، والآخر للمرور بأريحية بجوار المطبخ، وهو ما جعل أيضاً للمطبخ كيان ومساحة مستقلة لا تضايق المرور أمامه.
التفاصيل الغزيرة والمواد المتنوعة تساعد المطابخ على التألق بشكل كبير، لاحظ تصميم هذا المطبخ بالخشب والإكسسوارات النباتية والأسطح الرخامية، لوحة فنية متكاملة في مساحة صغيرة، مع تلاقي الألوان وتباين الإضاءة وتنوعها يتضح لنا رغم بساطة المكونات أننا أمام عمل فني مميز.
اللون الأبيض والأسود بينهما سحر مودرن لا ينقضي، بدرجات اللمعان والإضاءة القوية سيكون لدينا مطبخ متعدد في أوجه الجذب التي يحققها، لاحظ الجدران البيضاء والخزائن السوداء ومدى اندماجهما حتى يصعب عليك تحديد أيهما الجدار وأيهما الخزائن.
استخدام لون بارز فوق اللون الأصلي للمطبخ أياً كان يساعدك على توفير بعض الإثارة والجرأة على تصميم مطبخك، لاحظ شكل الخزائن الأسود والفارق الأبيض بين شقيها العلوي والأرضي وطريقة تكرار هذه الفكرة في سائر المطبخ، وفجأة يدخل عنصر غريب وهو اللون الأحمر في المقاعد مما تسبب في حالة من الجاذبية اللاإرادية نحو مشاهدة تفاصيل الديكور.
الخشب لابد أن يصنف ضمن عوامل الإلهام الأساسية في أي مطبخ، مهما كان الطراز أو طريقة الاستخدام، فإن الشكل الطبيعي للأسطح الخشبية دائماً ما يكون مميزاً ومتألقاً حتى لو كان بدون لمعان، بقليل من الضوء يمكن للخشب أن يلمع ذاتياً، وبالتالي سيكون لديك أسطح وخزائن وأرضيات غاية في الجمال ومن نمط ولون ومادة واحدة في تكامل مميز.