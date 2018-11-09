عن سحر اللون الرمادي في غرف النوم

غرفة نوم ثانية مساحتها محدودة للغاية، ومع هذا، إلا أن الأسلوب المتبع في التأثيث لم يُظهر ذلك مطلقًا، والفضل بالطبع يعود لتصميم السرير الفاخر ورأسه الكبتونيه التي تتألق كما نرى في الصورة بخامة مخملية ناعمة لها انعكاسات ساحرة باللون الرمادي.

ليس هذا كل شيء، بل أن بقية قطع الأثاث من كومودينوهات على طرفي السرير ومقعد مخملي شبه ملتصق بذلك الأخير ومصابيح جانبية بنفس الدرجة اللونية.. جميعهم سمحوا للغرفة بالظهور بأروع إطلالة، وجعلونا نتغاضى تمامًا عن عائق المساحة.