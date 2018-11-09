عن سحر اللون الرمادي في غرف النوم

قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، كانت ألوان الطلاءات الرائجة على الساحة هي البيج والبني والأبيض والكريمي، وكان من يفكر في اللجوء للدرجة اللونية الرمادية بغرف النوم كشخص فقد عقله، حيث اقترن استخدامه حينها بإطلالات الكهوف المظلمة، ولكن في وقتنا هذا لم يعد الأمر كذلك، حيث انتشر الرمادي في اتجاهات ديكورية عديدة بشخصية قوية غيرّت من كونه لونًا كئيبًا لآخر يمثل رمزًا للحداثة، ومن هذا المنطلق، نقدم لكم اليوم 5 غرف نوم راقية تتحدث عن سحر اللون الرمادي..
يقول الخبراء إن الطريقة الأسهل لإدخال الظلال الساحرة للون الرمادي في غرفة نومك تكون من خلال الجدران، سواء إن كان على هيئة ورق حائط أو طلاء، كما يشيرون إلى أنه كلما كانت الغرفة أكبر، كلما كانت هناك فرصة لاستخدام اللون الرمادي بدرجته القتامة، وهذا يعني أن الغرف صغيرة المساحة، يفضل أن يستخدم بها درجة الرمادي الفاتحة.
غرفة نوم ثانية مساحتها محدودة للغاية، ومع هذا، إلا أن الأسلوب المتبع في التأثيث لم يُظهر ذلك مطلقًا، والفضل بالطبع يعود لتصميم السرير الفاخر ورأسه الكبتونيه التي تتألق كما نرى في الصورة بخامة مخملية ناعمة لها انعكاسات ساحرة باللون الرمادي.
ليس هذا كل شيء، بل أن بقية قطع الأثاث من كومودينوهات على طرفي السرير ومقعد مخملي شبه ملتصق بذلك الأخير ومصابيح جانبية بنفس الدرجة اللونية.. جميعهم سمحوا للغرفة بالظهور بأروع إطلالة، وجعلونا نتغاضى تمامًا عن عائق المساحة.
للحصول على إطلالة رائعة بغرفة نومك، قُم بدمج عدة درجات لونية مختلفة من اللون الرمادي معًا كما هو الحال في الصورة المعروضة، كأن يكون الرمادي القاتم بالجدران، ودرجته الأفتح قليلًا في فرش السرير، والدرجة الأفتح منهما بالستائر، ومزيج رائع من كل ما سبق في أغطية الوسائد.
إن كنت لا تميل لاستخدام اللون الرمادي في الجدران، يمكنك اللجوء إليه في الأثاث أو الإكسسوارات أو المفروشات، وهو ما قام به الخبراء هنا، حيث لجئوا إليه في بعض أغطية السرير، والستائر، والوسائد، ومقعد جانبي بجوار خزانة الملابس.
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في حال إن لم تكن تفضل الاعتماد على اللون الرمادي في كل كبيرة وصغيرة بغرفة نومك، ننصحك باستخدام شريك لوني آخر يزيد من حيوية الغرفة، كاللون الأصفر على سبيل المثال أو الوردي أو الأخضر المينت أو البيبي بلو أو الموف الهادئ.. وهنا في هذا النموذج اتبع الخبراء تلك القاعدة وذهبوا لاستخدام اللون الأصفر مع الرمادي.