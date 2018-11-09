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عن سحر اللون الرمادي في غرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Green
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قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، كانت ألوان الطلاءات الرائجة على الساحة هي البيج والبني والأبيض والكريمي، وكان من يفكر في اللجوء للدرجة اللونية الرمادية بغرف النوم كشخص فقد عقله، حيث اقترن استخدامه حينها بإطلالات الكهوف المظلمة، ولكن في وقتنا هذا لم يعد الأمر كذلك، حيث انتشر الرمادي في اتجاهات ديكورية عديدة بشخصية قوية غيرّت من كونه لونًا كئيبًا لآخر يمثل رمزًا للحداثة، ومن هذا المنطلق، نقدم لكم اليوم 5 غرف نوم راقية تتحدث عن سحر اللون الرمادي..

1- ورق الحائط وحده حكاية

Grey Owl Pixers غرفة نوم Green owl,owls,bird,wall mural,wallpaper,owls,bird,wall mural,wallpaper
Pixers

Grey Owl

Pixers
Pixers
Pixers

يقول الخبراء إن الطريقة الأسهل لإدخال الظلال الساحرة للون الرمادي في غرفة نومك تكون من خلال الجدران، سواء إن كان على هيئة ورق حائط أو طلاء، كما يشيرون إلى أنه كلما كانت الغرفة أكبر، كلما كانت هناك فرصة لاستخدام اللون الرمادي بدرجته القتامة، وهذا يعني أن الغرف صغيرة المساحة، يفضل أن يستخدم بها درجة الرمادي الفاتحة.

2- الكبتونيه واللمسة المخملية الناعمة

Town House Brighton, Pfeiffer Design Ltd Pfeiffer Design Ltd غرفة نوم
Pfeiffer Design Ltd

Town House Brighton

Pfeiffer Design Ltd
Pfeiffer Design Ltd
Pfeiffer Design Ltd

غرفة نوم ثانية مساحتها محدودة للغاية، ومع هذا، إلا أن الأسلوب المتبع في التأثيث لم يُظهر ذلك مطلقًا، والفضل بالطبع يعود لتصميم السرير الفاخر ورأسه الكبتونيه التي تتألق كما نرى في الصورة بخامة مخملية ناعمة لها انعكاسات ساحرة باللون الرمادي.

ليس هذا كل شيء، بل أن بقية قطع الأثاث من كومودينوهات على طرفي السرير ومقعد مخملي شبه ملتصق بذلك الأخير ومصابيح جانبية بنفس الدرجة اللونية.. جميعهم سمحوا للغرفة بالظهور بأروع إطلالة، وجعلونا نتغاضى تمامًا عن عائق المساحة.  

3- ظلال مختلفة من الرمادي

Roman House, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers غرفة نوم
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

للحصول على إطلالة رائعة بغرفة نومك، قُم بدمج عدة درجات لونية مختلفة من اللون الرمادي معًا كما هو الحال في الصورة المعروضة، كأن يكون الرمادي القاتم بالجدران، ودرجته الأفتح قليلًا في فرش السرير، والدرجة الأفتح منهما بالستائر، ومزيج رائع من كل ما سبق في أغطية الوسائد.  

4- الأثاث والمفروشات

master bedroom with fitted warbrobes homify غرفة نوم خشب Grey master bedroom,sweetpea&willow,dove grey,bespoke joinery
homify

master bedroom with fitted warbrobes

homify
homify
homify

إن كنت لا تميل لاستخدام اللون الرمادي في الجدران، يمكنك اللجوء إليه في الأثاث أو الإكسسوارات أو المفروشات، وهو ما قام به الخبراء هنا، حيث لجئوا إليه في بعض أغطية السرير، والستائر، والوسائد، ومقعد جانبي بجوار خزانة الملابس. 

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5- إضافة ألوان أخرى

Hilgrove Mews, Ruin Studio Ruin Studio غرفة نوم
Ruin Studio

Hilgrove Mews

Ruin Studio
Ruin Studio
Ruin Studio

في حال إن لم تكن تفضل الاعتماد على اللون الرمادي في كل كبيرة وصغيرة بغرفة نومك، ننصحك باستخدام شريك لوني آخر يزيد من حيوية الغرفة، كاللون الأصفر على سبيل المثال أو الوردي أو الأخضر المينت أو البيبي بلو أو الموف الهادئ.. وهنا في هذا النموذج اتبع الخبراء تلك القاعدة وذهبوا لاستخدام اللون الأصفر مع الرمادي. 

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