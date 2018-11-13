شقة ستوديو نجح الخبراء في تقسيم مساحتها

مع هذه الزاوية لنفس الغرفة نشاهد بوضوح أحد جدرانها الأساسية بإطلالة غير عادية، حيث قرر الخبراء تزيينه بلمسة ديكورية مميزة بخطوط نظيفة من الأخضر المينت والأبيض جعلته حيويًا ومبهجًا. من الطبيعي لإضافة راقية كهذه أن تنعكس على الغرفة بأكملها وتمنحها هي الأخرى لمسة منعشة، وهو ما حدث بالفعل كما نرى بالصورة.