شقة ستوديو نجح الخبراء في تقسيم مساحتها

شقة ستوديو محدودة المساحة تم تصميمها وتأثيثها بشكل احترافي رائع بفضل جهود خبراء شركة الهندسة المعمارية KRAUPE STUDIO، الذين استطاعوا تقسيم المساحة بشكل فعّال على كل غرفة حسب طبيعتها، بالإضافة إلى نجاحهم في تطبيق مبدأ الخطة المفتوحة للدمج بين الغرف الحيوية المختلفة ومن ثم تحقيق استفادة أكبر من كل إنش بالشقة.
غرفة مكتب صغيرة مؤثثة بذكاء شديد لا يُظهر عيب المساحة المحدودة، حيث تضم في الصدارة مكتب أنيق باللون الرمادي، بجانبه خزانة أرفف بيضاء تكاد تصل إلى السقف، وبجانبهما أريكة مريحة بنفس لون المكتب تسمح لمستخدمه بالحصول على سط من الراحة وقتما شاء.
مع هذه الزاوية لنفس الغرفة نشاهد بوضوح أحد جدرانها الأساسية بإطلالة غير عادية، حيث قرر الخبراء تزيينه بلمسة ديكورية مميزة بخطوط نظيفة من الأخضر المينت والأبيض جعلته حيويًا ومبهجًا. من الطبيعي لإضافة راقية كهذه أن تنعكس على الغرفة بأكملها وتمنحها هي الأخرى لمسة منعشة، وهو ما حدث بالفعل كما نرى بالصورة.
ننتقل لغرفة الطعام بهذا المشروع الصغير والتي تتكون من مائدة خشبية مربعة يحاوطها أربعة مقاعد بنفس اللون مبطنة لتوفر جلسة مريحة. بالنظر للجدار الرئيسي من هذه الغرفة، نتفاجئ بأنه يتألق بنفس النقوش التي زينت الغرفة السابقة لكنه بلون آخر وقور وهو الأزرق.
نتفاجئ مرة أخرى مع هذه المساحة التي خصصت لغرفة المعيشة وذلك لتشابه ديكوراتها بشكل كبير مع غرفة المكتب التي رأيناها في البداية، لدرجة أن قطع الأثاث والمفروشات تطابق الأولى في كل التفاصيل. ربما الفارق الوحيد بخلاف لون الجدار الأزرق هو وجود تلفاز ووحدة تخزينية في الجهة المقابلة للأريكة والتي كانت بالغرفة الأولى مخصصة للمكتب.
على امتداد غرفة الطعام التي شاهدناها منذ قليل نصادف المطبخ الذي تغطيه بالتة ألوان حيادية عنوانها الأبيض والرمادي، حيث يتناغمان بشكل كبير في الجدران والخزائن وكذلك الإكسسوارات الأخرى الرفيعة التي تزين المطبخ