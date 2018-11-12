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5 واجهات مميزة لمنازل أنيقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Projeto Residencial em estilo rústico/campestre a ser construída na cidade de Três Coroas/RS, na Serra Gaúcha/Vale do Paranhana, Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista منزل ريفي طوب Multicolored
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نحن اليوم سنكون على موعد متجدد مع هوميفاي حول المعرفة الرائعة في عالم الديكور المليء بالجمال والسحر، 5 واجهات متنوعة لمنازل حقيقية تحتوي على العديد من الأفكار المؤثرة والفن والذوق الرفيع في تصميمها بما يولد لدينا العديد من الطرق التي يمكن انتهاجها للحصول على تصميم واجهة متألقة وجذابة لمنزلنا، إليكم أفكار مختلفة ومودا متعددة وألوان متباينة من خلال كتاب الأفكار هذا والسطور القليلة المقبلة.

ألوان جذابة

A CASA AZUL, HECHER YLLANA ARQUITETOS HECHER YLLANA ARQUITETOS منازل
HECHER YLLANA ARQUITETOS

HECHER YLLANA ARQUITETOS
HECHER YLLANA ARQUITETOS
HECHER YLLANA ARQUITETOS

من الأفكار العصرية استخدام الألوان الساخنة وغير المعتادة في الواجهات بغرض تحقيق جذب للانتباه وتمييز للمنزل عام بجواره من ظواهر طبيعية أو مباني سكنية أخرى، ويمكن تصميم الجدار الخارجي والواجهة بشكل عام من الخشب أو الخرسانة بشرط توفير اللون بدرجة مناسبة من اللمعان بحيث لاتكون ظاهرة بقوة ولا خافتة، ولكن وسط بينهما.

الزجاج

Wohnhaus H, FFM-ARCHITEKTEN. Tovar + Tovar PartGmbB FFM-ARCHITEKTEN. Tovar + Tovar PartGmbB منازل
FFM-ARCHITEKTEN. Tovar + Tovar PartGmbB

FFM-ARCHITEKTEN. Tovar + Tovar PartGmbB
FFM-ARCHITEKTEN. Tovar + Tovar PartGmbB
FFM-ARCHITEKTEN. Tovar + Tovar PartGmbB

الزجاج في الواجهات الخارجية يجعل المنازل متألقة بشكل لافت ويضفي عليها لمسة رسمية معتادة كما هو الحال في الشركات العالمية ومباني الهيئات الرسمية، ويمكن استخدام الإضاءة الخارجية أو الداخلية من خلال هذا الزجاج لتوفير الانعكاس المطلوب والشفافية والتألق الذي يجعل المنزل ظاهراً بالانعكاس نهاراً ومثيراً بالإضاءة ليلاً بدون أي صعوبات.

واجهة خليط من الخرسانة والخشب

奥沢の家, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ منازل Beige
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

الخشب وجوده في الواجهة الخارجية مسألة ضرورية لكل من يرغب إضافة لمسة طبيعية على تصميم منزله، فالخشب ينقل الواجهة لمستوى آخر من الجمال، ويمكن أن يوفر على المصمم الكثير بخصوص الإضاءة اللازمة أو التزيين المطلوب، فيكتفي بالجدران الخشبية لتكون هي بحد ذاتها اكسسوار وتزيين من الخارج.

واجهة بسيطة من الأحجار

Projeto Residencial em estilo rústico/campestre a ser construída na cidade de Três Coroas/RS, na Serra Gaúcha/Vale do Paranhana, Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista منزل ريفي طوب Multicolored
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

الأحجار مميزة في الواجهات الخاصة بالمنازل التي تقع في مناطق ريفية أو طبيعية، ويمكن استخدامها في المنازل العصرية التي تمتاز بوجود محيط من النبات والأعشاب الخضراء فيما حولها، فهي تكمل الشكل الطبيعي الرائع وتساهم في تألقه.

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الطوب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من أكثر المواد التي تراعي الميزانية ولا ترهقها بتكاليف عالية، فالطوب مميز بالنسبة للمنازل التي لاتحتاج الكثير من الإكسسوار خارجياً مثل المصممة على النمط الصناعي مثلاً، بالإضافة إلى أن التنسيق السليم والانشائي للطوب ذاته قد يكون أجمل في الواجهة الخارجية من بعض المكونات الأخرى ويتفوق عليها في التكلفة الزهيدة والقدرة على الصمود أكثر في وجه عوامل التعرية الطبيعية.

عن سحر اللون الرمادي في غرف النوم
أفكار رائعة لواجهات المنازل الخارجية

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