5 واجهات مميزة لمنازل أنيقة

نحن اليوم سنكون على موعد متجدد مع هوميفاي حول المعرفة الرائعة في عالم الديكور المليء بالجمال والسحر، 5 واجهات متنوعة لمنازل حقيقية تحتوي على العديد من الأفكار المؤثرة والفن والذوق الرفيع في تصميمها بما يولد لدينا العديد من الطرق التي يمكن انتهاجها للحصول على تصميم واجهة متألقة وجذابة لمنزلنا، إليكم أفكار مختلفة ومودا متعددة وألوان متباينة من خلال كتاب الأفكار هذا والسطور القليلة المقبلة.
من الأفكار العصرية استخدام الألوان الساخنة وغير المعتادة في الواجهات بغرض تحقيق جذب للانتباه وتمييز للمنزل عام بجواره من ظواهر طبيعية أو مباني سكنية أخرى، ويمكن تصميم الجدار الخارجي والواجهة بشكل عام من الخشب أو الخرسانة بشرط توفير اللون بدرجة مناسبة من اللمعان بحيث لاتكون ظاهرة بقوة ولا خافتة، ولكن وسط بينهما.
الزجاج في الواجهات الخارجية يجعل المنازل متألقة بشكل لافت ويضفي عليها لمسة رسمية معتادة كما هو الحال في الشركات العالمية ومباني الهيئات الرسمية، ويمكن استخدام الإضاءة الخارجية أو الداخلية من خلال هذا الزجاج لتوفير الانعكاس المطلوب والشفافية والتألق الذي يجعل المنزل ظاهراً بالانعكاس نهاراً ومثيراً بالإضاءة ليلاً بدون أي صعوبات.
الخشب وجوده في الواجهة الخارجية مسألة ضرورية لكل من يرغب إضافة لمسة طبيعية على تصميم منزله، فالخشب ينقل الواجهة لمستوى آخر من الجمال، ويمكن أن يوفر على المصمم الكثير بخصوص الإضاءة اللازمة أو التزيين المطلوب، فيكتفي بالجدران الخشبية لتكون هي بحد ذاتها اكسسوار وتزيين من الخارج.
الأحجار مميزة في الواجهات الخاصة بالمنازل التي تقع في مناطق ريفية أو طبيعية، ويمكن استخدامها في المنازل العصرية التي تمتاز بوجود محيط من النبات والأعشاب الخضراء فيما حولها، فهي تكمل الشكل الطبيعي الرائع وتساهم في تألقه.
من أكثر المواد التي تراعي الميزانية ولا ترهقها بتكاليف عالية، فالطوب مميز بالنسبة للمنازل التي لاتحتاج الكثير من الإكسسوار خارجياً مثل المصممة على النمط الصناعي مثلاً، بالإضافة إلى أن التنسيق السليم والانشائي للطوب ذاته قد يكون أجمل في الواجهة الخارجية من بعض المكونات الأخرى ويتفوق عليها في التكلفة الزهيدة والقدرة على الصمود أكثر في وجه عوامل التعرية الطبيعية.