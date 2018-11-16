5 أفكار رائعة لاستقبال فصل الشتاء

في الهواء الطلق خلال ساعات النهار وفي حال اختفاء الشمس فأنت لن تحتاج لتجهيزات تغطية سقف أو بناء تعريشة لتنعم بجلسة خارجية لتناول الغداء رفقة عائلتك، كل ماتحتاجه هو الاتيان بالجلسة والاستمتاع بنهار منعش بدون آشعة مباشرة للشمس. كنوع من أنواع التغيير بكل تأكيد.

إقرأ : تغلب على برد الشتاء مع واحدة من هذه المدافئ