5 أفكار رائعة لاستقبال فصل الشتاء

فصل الشتاء على الأبواب ونسماته الباردة أخذت في الوصول إلينا شيئاً فشيئاً، وإننا ندرك أنك لاتشعر بالدفء الحقيقي والمعنوي سوى في داخل منزلك، فإننا في هوميفاي قد خصصنا لك هذا الموضوع للتعرف على 5 أفكار مؤثرة في شعورك وإمدادك بالدفء في داخل جدران المنزل بخطوات بسيطة وطرق سهلة التنفيذ، حيث يمكنك التعرف عليها واختيار الأنسب من بينها من خلال السطور القليلة المقبلة.
خلال الأيام التي يوجد فيها برد شديد وعدم وجود ضوء الشمس وحرارتها يمكنك القيام بهذه الفكرة بإسدال الستائر الثقيلة فوق النوافذ، لتعطي شعور أكثر بالدفء، وكذلك تمنح المنزل هدوءاً من أصوات الرياح الخارجية والأمطار، كما أنها تساعد الغرفة على أن تأخذ شكلاً أكثر جمالاً باعتبارها تزين نسبة كبيرة من النوافذ والجدران الرئيسية في مختلف الغرف.
المدفأة من أيقونات ديكور فصل الشتاء، عليك بإزالة الاتربة والغبار عنها جراء عدم الاستخدام خلال فصل الصيف، وحاول أن تقوم بعملية صيانة شاملة لها حتى لا تتفاجيء بأي أعطال منها خلال فصل الشتاء حينما تحتاج إليها فعلياً.
السجاد مثالي ومميز لفصل الشتاء، من الناحية الصحية والجمالية أيضاً، فالسجاد يمنح الغرفة شعوراً أعمق بالجمال والأناقة، كما أنه يساعدك على تلافي المضي فوق أرضيات رطبة وباردة قد تتسبب في أذى على الجانب الصحي، فالسجاد حل رائع لهذه الأوقات المنخفضة في درجة الحرارة بكل تأكيد كما أنها تغيير للأرضيات عما اعتدت عليه صيفاً.
المنافذ التي تؤدي لدخول الشمس في يوم مشمس في فصل الشتاء من أهم الأشياء التي تساعدك على استغلال هذه اللحظات التي قد لاتتكرر على مدار اليوم شتاءاً، حاول أن تفتح الستائر حول هذه المنطقة التي تدخل منها الشمس نهاراً حتى تستمتع بالدفء خصوصاً في الغرف الخارجية الرسمية كالمعيشة والاستقبال.
في الهواء الطلق خلال ساعات النهار وفي حال اختفاء الشمس فأنت لن تحتاج لتجهيزات تغطية سقف أو بناء تعريشة لتنعم بجلسة خارجية لتناول الغداء رفقة عائلتك، كل ماتحتاجه هو الاتيان بالجلسة والاستمتاع بنهار منعش بدون آشعة مباشرة للشمس. كنوع من أنواع التغيير بكل تأكيد.