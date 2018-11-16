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5 أفكار رائعة لاستقبال فصل الشتاء

Mohammed Awad Mohammed Awad
Penthouse Apartment Chelsea, Studio 29 Architects ltd Studio 29 Architects ltd غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب رخام Black
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فصل الشتاء على الأبواب ونسماته الباردة أخذت في الوصول إلينا شيئاً فشيئاً، وإننا ندرك أنك لاتشعر بالدفء الحقيقي والمعنوي سوى في داخل منزلك، فإننا في هوميفاي قد خصصنا لك هذا الموضوع للتعرف على 5 أفكار مؤثرة في شعورك وإمدادك بالدفء في داخل جدران المنزل بخطوات بسيطة وطرق سهلة التنفيذ، حيث يمكنك التعرف عليها واختيار الأنسب من بينها من خلال السطور القليلة المقبلة.

اسدل الستائر الثقيلة قليلاً

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Spazio Interior Decoration LLC

Luxury Maroccan interior design of the main hall of the villa

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

خلال الأيام التي يوجد فيها برد شديد وعدم وجود ضوء الشمس وحرارتها يمكنك القيام بهذه الفكرة بإسدال الستائر الثقيلة فوق النوافذ، لتعطي شعور أكثر بالدفء، وكذلك تمنح المنزل هدوءاً من أصوات الرياح الخارجية والأمطار، كما أنها تساعد الغرفة على أن تأخذ شكلاً أكثر جمالاً باعتبارها تزين نسبة كبيرة من النوافذ والجدران الرئيسية في مختلف الغرف.

قم بصيانة المدفأة

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Studio 29 Architects ltd

Marble fireplace

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

المدفأة من أيقونات ديكور فصل الشتاء، عليك بإزالة الاتربة والغبار عنها جراء عدم الاستخدام خلال فصل الصيف، وحاول أن تقوم بعملية صيانة شاملة لها حتى لا تتفاجيء بأي أعطال منها خلال فصل الشتاء حينما تحتاج إليها فعلياً.

غطي الأرضيات بالسجاد

Harmony and Balance in the heart of Polanco, Mexico City. , Progressive Design Firm Progressive Design Firm غرفة المعيشة
Progressive Design Firm

Progressive Design Firm
Progressive Design Firm
Progressive Design Firm

السجاد مثالي ومميز لفصل الشتاء، من الناحية الصحية والجمالية أيضاً، فالسجاد يمنح الغرفة شعوراً أعمق بالجمال والأناقة، كما أنه يساعدك على تلافي المضي فوق أرضيات رطبة وباردة قد تتسبب في أذى على الجانب الصحي، فالسجاد حل رائع لهذه الأوقات المنخفضة في درجة الحرارة بكل تأكيد كما أنها تغيير للأرضيات عما اعتدت عليه صيفاً.

افتح المنافذ لدخول آشعة الشمس

Aménagement d'un salon - séjour, Atelier Créa' Design Atelier Créa' Design غرفة المعيشة
Atelier Créa&#39; Design

Atelier Créa' Design
Atelier Créa&#39; Design
Atelier Créa' Design

المنافذ التي تؤدي لدخول الشمس في يوم مشمس في فصل الشتاء من أهم الأشياء التي تساعدك على استغلال هذه اللحظات التي قد لاتتكرر على مدار اليوم شتاءاً، حاول أن تفتح الستائر حول هذه المنطقة التي تدخل منها الشمس نهاراً حتى تستمتع بالدفء خصوصاً في الغرف الخارجية الرسمية كالمعيشة والاستقبال.

جلسات في الهواء الطلق نهاراً

Balance, Marty Häuser AG Marty Häuser AG بلكونة أو شرفة
Marty Häuser AG

Marty Häuser AG
Marty Häuser AG
Marty Häuser AG

في الهواء الطلق خلال ساعات النهار وفي حال اختفاء الشمس فأنت لن تحتاج لتجهيزات تغطية سقف أو بناء تعريشة لتنعم بجلسة خارجية لتناول الغداء رفقة عائلتك، كل ماتحتاجه هو الاتيان بالجلسة والاستمتاع بنهار منعش بدون آشعة مباشرة للشمس. كنوع من أنواع التغيير بكل تأكيد.

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