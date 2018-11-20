5 تصاميم مذهلة للأبواب الداخلية

نموذج آخر رائع من الأبواب الداخلية مصنوع بمزيج مدهش من الزجاج والألومنيوم، حيث يعتمد على أشرطة أفقية رفيعة من الألومنيوم مضافة إلى لوح زجاجي شفاف؛ لتمنحه لمسة في منتهى الأناقة والرقي.

هذا الباب مثالي للمنازل المعاصرة، وهو متوفر أيضًا في تشطيبات زجاجية مختلفة.

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