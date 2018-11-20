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5 تصاميم مذهلة للأبواب الداخلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ADL Piana Basic Door, IQ Furniture IQ Furniture
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مستعدون للاطلاع على أحدث تصاميم الأبواب الداخلية؟ شاهدوا ما نقدمه لكم اليوم من نماذج استثنائية مذهلة مصممة خصيصًا لتلائم المنازل المعاصرة، حيث تجمع بين المعايير الجمالية والعملية في آنٍ واحد؛ لتكون بمثابة إضافة حقيقية قيمة تثري أي مساحة داخلية.

1- باب زجاجي جرار بأطر من الألومنيوم

ADL Piana Basic Door IQ Furniture piana door
IQ Furniture

ADL Piana Basic Door

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

باب منزلق بسيط لكن أنيق يتكون من لوحين من الزجاج الشفاف محاطين بأطر من الألومنيوم الرقيق وتزينهم مقابض تناسب بساطة التصميم.

يستخدم هذا النموذج عادة للفصل بين المساحات الداخلية من أي منزل كالمطبخ والمعيشة أو غرفة الطعام وبقية الغرف الحيوية؛ لمنح مستخدمي الغرف المختلفة بعض الخصوصية، في الوقت الذي لا يقوم فيه بفصلها كليًا كما تفعل الأبواب المعدنية المصمتة والخشبية.


2- باب بدرفه واحدة من الزجاج المصنفر

ADL Piana Basic Door IQ Furniture piana door
IQ Furniture

ADL Piana Basic Door

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

ولتلبية جميع المتطلبات، صُمم هذا الباب المفرد ليناسب المساحات الصغيرة لكنه صُنع بشكل فريد ليس كبقية النماذج التقليدية.

يتألق الباب كما نرى في الصورة بدرفة واحدة زجاجية تبدو وكأنها مصنفرة فتحجب الرؤية نسبيًا عما هو بالخارج، وتزين بإطار خشبي يمتد من الجزء العلوي حتى يصل للسقف.


3- باب منزلق بطابع رسمي يزينه اللون الأسود

ADL Line Sliding Door IQ Furniture adl sliding door,adl range,line range
IQ Furniture

ADL Line Sliding Door

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

نموذج آخر رائع من الأبواب الداخلية مصنوع بمزيج مدهش من الزجاج والألومنيوم، حيث يعتمد على أشرطة أفقية رفيعة من الألومنيوم مضافة إلى لوح زجاجي شفاف؛ لتمنحه لمسة في منتهى الأناقة والرقي.

هذا الباب مثالي للمنازل المعاصرة، وهو متوفر أيضًا في تشطيبات زجاجية مختلفة.

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4- من الأرضية إلى السقف

ADL Internal Filomuro Range IQ Furniture أبواب زجاجية زجاج White ADL Internal Filomur,adl,internal door
IQ Furniture

ADL Internal Filomuro Range

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

أما عن هذا النموذج من الأبواب الداخلية، فهو أخاذ، حيث يتمتع بتصميم غير عاديًا كالنموذج رقم 2، لكنه هنا مصنوع من الزجاج العاكس أو المعروف بزجاج المرايات، كما يثُبِتَ من الأرضية للسقف!!

5- مشابه للنموذج الأول لكنه بظلال سوداء شفافة

ADL Mitika Sliding Door IQ Furniture adl mitika door,sliding door,bifolding door,pocket door system
IQ Furniture

ADL Mitika Sliding Door

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

نختتم جولتنا مع باب أخير منزلق يتمتع بتصميم استثنائي، ورغم أنه يشبه التصميم رقم 1 إلى حد ما، إلا أن اللون الفاميه للزجاج جعله أكثر اختلافًا، خاصة مع أطر الألومنيوم الرقيق التي غلفت ذلك الأخير.


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