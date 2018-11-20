5 تصاميم مذهلة للأبواب الداخلية

مستعدون للاطلاع على أحدث تصاميم الأبواب الداخلية؟ شاهدوا ما نقدمه لكم اليوم من نماذج استثنائية مذهلة مصممة خصيصًا لتلائم المنازل المعاصرة، حيث تجمع بين المعايير الجمالية والعملية في آنٍ واحد؛ لتكون بمثابة إضافة حقيقية قيمة تثري أي مساحة داخلية.
باب منزلق بسيط لكن أنيق يتكون من لوحين من الزجاج الشفاف محاطين بأطر من الألومنيوم الرقيق وتزينهم مقابض تناسب بساطة التصميم.
يستخدم هذا النموذج عادة للفصل بين المساحات الداخلية من أي منزل كالمطبخ والمعيشة أو غرفة الطعام وبقية الغرف الحيوية؛ لمنح مستخدمي الغرف المختلفة بعض الخصوصية، في الوقت الذي لا يقوم فيه بفصلها كليًا كما تفعل الأبواب المعدنية المصمتة والخشبية.
ولتلبية جميع المتطلبات، صُمم هذا الباب المفرد ليناسب المساحات الصغيرة لكنه صُنع بشكل فريد ليس كبقية النماذج التقليدية.
يتألق الباب كما نرى في الصورة بدرفة واحدة زجاجية تبدو وكأنها مصنفرة فتحجب الرؤية نسبيًا عما هو بالخارج، وتزين بإطار خشبي يمتد من الجزء العلوي حتى يصل للسقف.
نموذج آخر رائع من الأبواب الداخلية مصنوع بمزيج مدهش من الزجاج والألومنيوم، حيث يعتمد على أشرطة أفقية رفيعة من الألومنيوم مضافة إلى لوح زجاجي شفاف؛ لتمنحه لمسة في منتهى الأناقة والرقي.
هذا الباب مثالي للمنازل المعاصرة، وهو متوفر أيضًا في تشطيبات زجاجية مختلفة.
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أما عن هذا النموذج من الأبواب الداخلية، فهو أخاذ، حيث يتمتع بتصميم غير عاديًا كالنموذج رقم 2، لكنه هنا مصنوع من الزجاج العاكس أو المعروف بزجاج المرايات، كما يثُبِتَ من الأرضية للسقف!!
نختتم جولتنا مع باب أخير منزلق يتمتع بتصميم استثنائي، ورغم أنه يشبه التصميم رقم 1 إلى حد ما، إلا أن اللون الفاميه للزجاج جعله أكثر اختلافًا، خاصة مع أطر الألومنيوم الرقيق التي غلفت ذلك الأخير.