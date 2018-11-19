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أفكار رائعة لتصميم طاولات القهوة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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إليكم أفكار رائعة لتصميم طاولة القهوة يقدمها لكم هوميفاي في السطور القليلة المقبلة..

طاولة قهوة دائرية

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Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الطاولات الدائرية تناسب أكثر الجلسات المغلقة، بحيث يكون كل الاطراف في مقدمته وحوله طاولة يستند إليها بالأطواب والأطباق، وهذا في حالة تصميم الغرفة بشكل رسمي لاستقبال الضيوف، كما أن الطاولات الدائرية تعتبر حلاً فريداً للحصول على المساحة الإضافية في حالة أن غرفتك تعاني من ضيق المساحة.

طاولة قهوة على شكل كتب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الطاولات التي تأخذ أشكالاً متعددة دائماً ما تكون جذابة في طريقة التصميم التي تعتمد على اللامتوقع من الأفكار وتنفذها، فيمكنك تصميم طاولة على شكل كتب وتقبل الفتح والغلق وتحتوي على كتب فعلاً بداخلها، للتخزين والتنسيق فتكون بمثابة مكتبة ثابتة في غرفة معيشتك بتنسيق كامل.

طاولة قهوة عملية

living room reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

living room reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns


طاولة قهوة متعددة الاستخدامات

reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns


طاولة قهوة ملكية

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Spazio Interior Decoration LLC

Modern Arabic majlis in Moroccan style of interior design

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC








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