أفكار رائعة لتصميم طاولات القهوة

الطاولات الدائرية تناسب أكثر الجلسات المغلقة، بحيث يكون كل الاطراف في مقدمته وحوله طاولة يستند إليها بالأطواب والأطباق، وهذا في حالة تصميم الغرفة بشكل رسمي لاستقبال الضيوف، كما أن الطاولات الدائرية تعتبر حلاً فريداً للحصول على المساحة الإضافية في حالة أن غرفتك تعاني من ضيق المساحة.
الطاولات التي تأخذ أشكالاً متعددة دائماً ما تكون جذابة في طريقة التصميم التي تعتمد على اللامتوقع من الأفكار وتنفذها، فيمكنك تصميم طاولة على شكل كتب وتقبل الفتح والغلق وتحتوي على كتب فعلاً بداخلها، للتخزين والتنسيق فتكون بمثابة مكتبة ثابتة في غرفة معيشتك بتنسيق كامل.