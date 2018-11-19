أفكار رائعة لتصميم طاولات القهوة

الطاولات الدائرية تناسب أكثر الجلسات المغلقة، بحيث يكون كل الاطراف في مقدمته وحوله طاولة يستند إليها بالأطواب والأطباق، وهذا في حالة تصميم الغرفة بشكل رسمي لاستقبال الضيوف، كما أن الطاولات الدائرية تعتبر حلاً فريداً للحصول على المساحة الإضافية في حالة أن غرفتك تعاني من ضيق المساحة.