كيف تزين منزلك استعدادًا للكريسماس؟

ثاني عنصر يمكنك اللجوء إليه بعد شجرة الكريسماس، هو اكليل مصنوع من فروع الأشجار الاصطناعية أو الطبيعية تتزين حوافه بكرات ملونة لامعة، أو لمبات صغيرة.

إن كنت لا تكتفي بتزيين الجزء الأخضر فقط من الأكاليل، يمكنك تزين المساحة المفرغة منها بمجسمات لرأس حيوان الرنة القطبية المغطاه بالجليتر تمامًا كما هو واضح أمامنا بالصورة.

وعن الأماكن المثالية في منزلك لأكاليل الأشجار، فعلى رأسها باب المنزل من الخارج، والأروقة الداخلية، وأعلى المدفأة.