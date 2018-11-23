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كيف تزين منزلك استعدادًا للكريسماس؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
​Christmas Inspiration: The Tree, LOMBOK LOMBOK غرفة المعيشة
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ليس أمامك الكثير من الوقت لتزين منزلك استعدادًا للكريسماس، والذي يمثل أحد المناسبات المبهجة التي ننتظرها بشغف من العام للعام، لذا في هذا المقال سنكون دليلك للتعرف على أهم العناصر التي من الضروري اقتنائها بمنزلك لتجعله مهيئًا للاحتفال بالكريسماس!

1- مجسم صغير لشجرة الصنوبر

​Christmas Inspiration: The Tree, LOMBOK LOMBOK غرفة المعيشة
LOMBOK

​Christmas Inspiration: The Tree

LOMBOK
LOMBOK
LOMBOK

تعد شجرة الصنوبر المزينة بالحلى والألعاب الصغيرة الملونة واللمبات الصغيرة المضيئة من أبرز الإكسسوارات المعبرة عن عيد الميلاد أو الكريسماس، لذا إن كنت ترغب في إدخال روح هذا الحدث على منزلك، لا تتردد مطلقًا في اقتنائها، مع مراعاة وضعها في بقعة مميزة تأخذ العين وتسر الناظرين.



2- أكاليل من فروع الشجر

Commercial Christmas Styling Bhavin Taylor Design مساحات تجارية شركات
Bhavin Taylor Design

Commercial Christmas Styling

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

ثاني عنصر يمكنك اللجوء إليه بعد شجرة الكريسماس، هو اكليل مصنوع من فروع الأشجار الاصطناعية أو الطبيعية تتزين حوافه بكرات ملونة لامعة، أو لمبات صغيرة.

إن كنت لا تكتفي بتزيين الجزء الأخضر فقط من الأكاليل، يمكنك تزين المساحة المفرغة منها بمجسمات لرأس حيوان الرنة القطبية المغطاه بالجليتر تمامًا كما هو واضح أمامنا بالصورة.

وعن الأماكن المثالية في منزلك لأكاليل الأشجار، فعلى رأسها باب المنزل من الخارج، والأروقة الداخلية، وأعلى المدفأة.

3- الشموع بأنواعها

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

لا تقل الشموع أهمية عما سبق من إكسسوارات، بل أنها عنصر شديد الأهمية يتمتع بدور كبير في إضفاء حالة من الدفء والرومانسية على أي مساحة داخلية.

يمكنك وضعها في أي مكان لتحصل على تأثيرات ساحرة خاصة لو كانت من النوع العطر، أهمها: طاولة قهوة غرفة المعيشة، المساحة العلوية للمدفأة، شمعدانات غرفة الطعام، على طاولة كونسول المدخل… إلخ.

4- ديكورات أخرى

Residential Christmas Styling Bhavin Taylor Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bhavin Taylor Design

Residential Christmas Styling

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

لا يقتصر الأمر على شجرة الصنوبر وأكاليل فروع الشجر والشموع فحسب، بل أن هناك أفكار أخرى تستطيع تطبيقها للحصول على مظهر أروع لمنزلك بروح الكريسماس، كتزيين درابزين السلم الداخلي بفروع أشجار اصطناعية مثبت عليها بكرات ملونة ولمبات صفراء صغيرة مع الكثير من ريش الطاووس والريش الأبيض.

شاهد النموذج المعروض هنا وستدرك وحدك ما نرمي إليه!

5- اصنعها بنفسك

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

فكرة أخيرة يمكنك صنعها بنفسك بأبسط الخامات وأقل مجهود يذكر، وهي شجرة صنوبر من الورق المقوى الملون والمزركش، والمثبتة داخل أحد أصص الزرع لتكون جاهزة لتعتلي أي طاولة بمنزلك سواء طاولة قهوة أو كونسول أو أي مساحة أخرى تراها مناسبة.


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