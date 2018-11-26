الجمال في المينيمال لا يقارن

التنسيق من خلال العلب والصناديق العلوية فوق الرفوف يساعدك على تخزين أكبر كميات ممكنة من الأغراض بدون أن تتسبب في أي فوضى سواء كان في المطبخ أو في غرفة النوم أو أي غرفة أخرى، ففكرة الصناديق المتشابهه فوق الرفوف تعطي الغرفة لمحة ترتيب وكذلك تضيف لونها على ديكور الغرفة كما أنها تساعدك على التخلص من التفكير في توفير خزائن بحجم أكبر قد تتسبب في تضييق المكان دون قصد.