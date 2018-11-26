الجمال في المينيمال لا يقارن

التصميم المينميالي التبسيطي دائماً يكن له عشاق الهدوء والروح الدافئة في الديكور الكثير من التفضيل والاحترام، وهذا لما يحتويه هذا النمط الساحر من الجمال الكامن في التنسيق والترتيب، مما يجعله الاختيار الأمثل لكل من يرغب من ضمن متابعينا في هوميفاي أن يصمم منزله بطريقة مبسطة وغير مرهقة مادياً بشكل أكثر عملية واختصاراً للوقت أيضاً.إليكم بعض التصاميم المينمالية الرائعة التي ستدهشكم وتترك الجميع من معارفكم يسألونكم دوماً كيف قمتم بهذا الجمال وحدكم؟!
الجمال المينمالي دائماً ما يحتوي على رقة وعذوبة في التفاصيل، لاحظ لون السماوي الهاديء والثريا المتدلية للأسفل والكراسي البيضاء والوسائد المغطاة بالورود، شعور أكثر من ملهم بمجرد رؤيتك لهذه التجميعة في تصميم واحد، مما يفتح عليك الكثير من الخيارات البسيطة التي تحمل كل واحدة منها أكثر من ميزة إضافية.
المساحات الصغيرة دائماً ما تجد تألقها في النمط المينمالي التبسيطي لما فيه من قدرة على التحكم في التنسيق لأقصى صورة ممكنة، لاحظ في هذه الغرفة كيف أن السرير كان وسيلة هامة للتخلص من أرق الدولاب في ظل المساحة، لذا كان السرير مكاناً للدولاب في دمج عبقري، أظهر حسن التصرف ووفر العديد من المساحات في الغرفة لأفكار أخرى أكثر عملية.
الاحتفاظ بالمساحات في النمط التبسيطي سيكون واضحاً في غرف كالمعيشة أو السفرة، فالحجم الأصغر للأثاث سيكون واضحة والمسافات المحسوبة بين كل عناصر الغرفة ستكون وسيلتك لتألق الديكور من جهة ومن جهة أخرى سهولة الحركة والشعور ببعض البراح الإضافي.
التنسيق من خلال العلب والصناديق العلوية فوق الرفوف يساعدك على تخزين أكبر كميات ممكنة من الأغراض بدون أن تتسبب في أي فوضى سواء كان في المطبخ أو في غرفة النوم أو أي غرفة أخرى، ففكرة الصناديق المتشابهه فوق الرفوف تعطي الغرفة لمحة ترتيب وكذلك تضيف لونها على ديكور الغرفة كما أنها تساعدك على التخلص من التفكير في توفير خزائن بحجم أكبر قد تتسبب في تضييق المكان دون قصد.
الترتيب بين الغرف وبين المكونات سيكون واضحاً في غرفتك وفقاً لهذا النمط، لاحظ في هذه الصورة الالتزام الشديد بالدقة الظاهرة في اختيار مراوح السقف بمسافات متساوية مع اختيار إضاءة متشابهة ومناسبة لكل غرفة أسفل منها، بداية من الكنبة ومروراً بالجلسة المنفردة وانتهاءاً بالمطبخ وجزيرته، كل شيء مقسم وكأنها مسطرة قياس.اقرأ : 5 أفكار رائعة لاستقبال فصل الشتاء