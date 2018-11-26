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الجمال في المينيمال لا يقارن

Mohammed Awad Mohammed Awad
S-house, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 مطبخ
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التصميم المينميالي التبسيطي دائماً يكن له عشاق الهدوء والروح الدافئة في الديكور الكثير من التفضيل والاحترام، وهذا لما يحتويه هذا النمط الساحر من الجمال الكامن في التنسيق والترتيب، مما يجعله الاختيار الأمثل لكل من يرغب من ضمن متابعينا في هوميفاي أن يصمم منزله بطريقة مبسطة وغير مرهقة مادياً بشكل أكثر عملية واختصاراً للوقت أيضاً.إليكم بعض التصاميم المينمالية الرائعة التي ستدهشكم وتترك الجميع من معارفكم يسألونكم دوماً كيف قمتم بهذا الجمال وحدكم؟!



رقة وعذوبة تفاصيل

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة قماش White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

الجمال المينمالي دائماً ما يحتوي على رقة وعذوبة في التفاصيل، لاحظ لون السماوي الهاديء والثريا المتدلية للأسفل والكراسي البيضاء والوسائد المغطاة بالورود، شعور أكثر من ملهم بمجرد رؤيتك لهذه التجميعة في تصميم واحد، مما يفتح عليك الكثير من الخيارات البسيطة التي تحمل كل واحدة منها أكثر من ميزة إضافية.

ابداع في التعامل مع المساحات

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

المساحات الصغيرة دائماً ما تجد تألقها في النمط المينمالي التبسيطي لما فيه من قدرة على التحكم في التنسيق لأقصى صورة ممكنة، لاحظ في هذه الغرفة كيف أن السرير كان وسيلة هامة للتخلص من أرق الدولاب في ظل المساحة، لذا كان السرير مكاناً للدولاب في دمج عبقري، أظهر حسن التصرف ووفر العديد من المساحات في الغرفة لأفكار أخرى أكثر عملية.

احتفاظ بالمساحة

Beverly Hills Happy Valley Hong Kong Island , Much Creative Communication Limited Much Creative Communication Limited غرفة المعيشة
Much Creative Communication Limited

Much Creative Communication Limited
Much Creative Communication Limited
Much Creative Communication Limited

الاحتفاظ بالمساحات في النمط التبسيطي سيكون واضحاً في غرف كالمعيشة أو السفرة، فالحجم الأصغر للأثاث سيكون واضحة والمسافات المحسوبة بين كل عناصر الغرفة ستكون وسيلتك لتألق الديكور من جهة ومن جهة أخرى سهولة الحركة والشعور ببعض البراح الإضافي.

تنسيق كافة المكونات

S-house, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 مطبخ
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

التنسيق من خلال العلب والصناديق العلوية فوق الرفوف يساعدك على تخزين أكبر كميات ممكنة من الأغراض بدون أن تتسبب في أي فوضى سواء كان في المطبخ أو في غرفة النوم أو أي غرفة أخرى، ففكرة الصناديق المتشابهه فوق الرفوف تعطي الغرفة لمحة ترتيب وكذلك تضيف لونها على ديكور الغرفة كما أنها تساعدك على التخلص من التفكير في توفير خزائن بحجم أكبر قد تتسبب في تضييق المكان دون قصد.

الترتيب المتقن

Área Exterior MAC, S2 Arquitectos S2 Arquitectos بلكونة أو شرفة
S2 Arquitectos

S2 Arquitectos
S2 Arquitectos
S2 Arquitectos

الترتيب بين الغرف وبين المكونات سيكون واضحاً في غرفتك وفقاً لهذا النمط، لاحظ في هذه الصورة الالتزام الشديد بالدقة الظاهرة في اختيار مراوح السقف بمسافات متساوية مع اختيار إضاءة متشابهة ومناسبة لكل غرفة أسفل منها، بداية من الكنبة ومروراً بالجلسة المنفردة وانتهاءاً بالمطبخ وجزيرته، كل شيء مقسم وكأنها مسطرة قياس.اقرأ : 5 أفكار رائعة لاستقبال فصل الشتاء








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